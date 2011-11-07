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Panasonic'den 3D görüntü kaydı yapabilen kompakt kamera; Lumix DMC-3D1

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,1b
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Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic'den 3D görüntü kaydı yapabilen kompakt kamera; Lumix DMC-3D1
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Panasonic üç boyutlu görüntü kaydı yapabilen kompakt dijital kamerası Lumix DMC-3D1'i duyurdu. 25mm ultra-geniş açılı iki adet lense sahip olan kamera hem 2D hem de 3D video ve fotoğraf kaydına olanak tanıyor. İki boyutlu olarak 12 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 1080i çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilen kamera, 3D modunda ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 1080i video kaydı yapabiliyor.
3.5-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan MOS sensörlü kamera, Venus görüntü işlemcisini kullanıyor. Çok işlemli parazit azaltma özelliği ile gelen kamera, 8 kare/saniye seviyesinde yüksek hızlı çekim yapabiliyor. iA yani akıllı otomatik modu da bulunan Panasonic Lumix DMC-3D1, Aralık ayında 500$ etiket fiyatıyla sunulacak.  
Panasonic'den 3D görüntü kaydı yapabilen kompakt kamera; Lumix DMC-3D1
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siyahtemas 8 yıl
kaansam
momento_trÖzelliklere diyecek yok ama tasarım gerçekten kötü !!!
Ne olacaktı? Fotoğraf çekmek için , aleme hava atmak için değil.

Hakikaten, ne tasarımından bahsediyorsunuz? Alet -makina bunlar, aksesuar değil...
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Hirotaro 8 yıl
diyafram ölü

F3.9
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Miyamoto Musashi 8 yıl
momento_tr
Özelliklere diyecek yok ama tasarım gerçekten kötü !!!

Ne olacaktı? Fotoğraf çekmek için , aleme hava atmak için değil.
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OverClocK1ng 8 yıl
momento_tr
Özelliklere diyecek yok ama tasarım gerçekten kötü !!!

Aksine tasarım çok iyi. Gayet sade. Önde 2 mercek zaten olmak zorunda.
Onun haricinde Flash, kırmızı göz algılayıcı ve fotoğraf çekme ve ON/OFF düğmesi var.
Başka ne olması gerekiyor du ki ? Ne bekliyordunuz siz ?

ÖZelliklerine diyeceğim var benim aslında. 1080i yerine 100$ fazla olup 1080p/60 kare saniye olmasını beklerdim. Açıkçası öyle bir şey çıkmadan da böyle bir şeye 1080i için o parayı vermem.

8Mpixel | 1080p | 60FPS çıksın alırım...
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momento_tr 8 yıl
Özelliklere diyecek yok ama tasarım gerçekten kötü !!!
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Sayın 8 yıl
Gerçekten çok sade olmuş.

Bakalım DC Vario ile nasıl 3D performansı verecek.
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