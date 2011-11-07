Panasonic'den 3D görüntü kaydı yapabilen kompakt kamera; Lumix DMC-3D1

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Panasonic üç boyutlu görüntü kaydı yapabilen kompakt dijital kamerası Lumix DMC-3D1'i duyurdu. 25mm ultra-geniş açılı iki adet lense sahip olan kamera hem 2D hem de 3D video ve fotoğraf kaydına olanak tanıyor. İki boyutlu olarak 12 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 1080i çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilen kamera, 3D modunda ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 1080i video kaydı yapabiliyor.
3.5-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan MOS sensörlü kamera, Venus görüntü işlemcisini kullanıyor. Çok işlemli parazit azaltma özelliği ile gelen kamera, 8 kare/saniye seviyesinde yüksek hızlı çekim yapabiliyor. iA yani akıllı otomatik modu da bulunan Panasonic Lumix DMC-3D1, Aralık ayında 500$ etiket fiyatıyla sunulacak.
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Hakikaten, ne tasarımından bahsediyorsunuz? Alet -makina bunlar, aksesuar değil...
F3.9
Ne olacaktı? Fotoğraf çekmek için , aleme hava atmak için değil.
Aksine tasarım çok iyi. Gayet sade. Önde 2 mercek zaten olmak zorunda.
Onun haricinde Flash, kırmızı göz algılayıcı ve fotoğraf çekme ve ON/OFF düğmesi var.
Başka ne olması gerekiyor du ki ? Ne bekliyordunuz siz ?
ÖZelliklerine diyeceğim var benim aslında. 1080i yerine 100$ fazla olup 1080p/60 kare saniye olmasını beklerdim. Açıkçası öyle bir şey çıkmadan da böyle bir şeye 1080i için o parayı vermem.
8Mpixel | 1080p | 60FPS çıksın alırım...
Bakalım DC Vario ile nasıl 3D performansı verecek.