Panasonic'den 3D görüntü kaydı yapabilen kompakt kamera; Lumix DMC-3D1

Panasonic üç boyutlu görüntü kaydı yapabilen kompakt dijital kamerası Lumix DMC-3D1'i duyurdu. 25mm ultra-geniş açılı iki adet lense sahip olan kamera hem 2D hem de 3D video ve fotoğraf kaydına olanak tanıyor. İki boyutlu olarak 12 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 1080i çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilen kamera, 3D modunda ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 1080i video kaydı yapabiliyor.

3.5-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan MOS sensörlü kamera, Venus görüntü işlemcisini kullanıyor. Çok işlemli parazit azaltma özelliği ile gelen kamera, 8 kare/saniye seviyesinde yüksek hızlı çekim yapabiliyor. iA yani akıllı otomatik modu da bulunan Panasonic Lumix DMC-3D1, Aralık ayında 500$ etiket fiyatıyla sunulacak.