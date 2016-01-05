Panasonic'den iki yeni fotoğraf makinesi

Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 fuarı kapsamında Canon sonrası Panasonic'de yeni geliştirdiği fotoğraf makinelerini görücüye çıkarttı.

Şirketin tanıttığı ilk kompakt fotoğraf makinesi Lumix DMC-ZS60 model ismine sahip. Her zaman taşınabilecek bir çözüm oluşturan makine, 18MP MOS sensör üzerine kuruluyor ve Leica imzalı 24-720mm lensiyle 30 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Video tarafında önemli bir detay olarak 3840 x 2160 piksel yani "4K" 30 fps video video çekebilen kamera, Full HD'de ise 60 fps'ye çıkış yapabiliyor ve OIS (Optik görüntü sabitleme) sistemiyle stabil görüntüler verebiliyor. Bünyesinde 3-inçlik LCD ekran yer alan ZS60, WiFi ile akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor.

Panasonic'in görücüye çıkarttığı bir diğer fotoğraf makinesi Lumix DMC-ZS100 (Görsel altta) ise, yine kompakt gövdesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. 1-inçlik MOS görüntü sensörüyle fark yaratan model, ZS60 ile benzer olarak 4K (30fps) video çekebiliyor ve yine Leica imzalı 25-250mm lensiyle 10 kat optik yakılaştırma yapabiliyor.

Ufak gövdesine rağmen bünyesinde vizör barındıran ve WiFi teknolojisi ile akıllı telefonlar üzerinden hem kontrol edilebilen hem de görüntü aktarımı yapabilen ZS100, 5 eksenli görüntü sabitleme sistemiyle beklentilerin üzerine çıkarken, ZS60 ile benzer olarak saniyede 10 kare seri fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyor.

Panasonic'in yeni fotoğraf makinelerinden "ZS100" 700$ fiyat etiketiyle, "ZS60" ise 450$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/05/panasonic-new-lumix-camera/