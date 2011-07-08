Panasonic'den internet tarayıcılı 1Seg TV; SV-ME970

Panasonic, özellikle uzakdoğuda popüler olan taşınabilir 1Seg TV'lerine bir yenisini daha ekledi. Fakat, bu taşınabilir cihazı diğerlerinden ayıran ise üzerinde bir internet tarayıcıya sahip oluşu.

Firmanın SV-ME970 ismini verdiği 1Seg TV, 7 inçlik dokunmatik ekranında 800x480 piksellik görüntü sunuyor. Sahip olduğu işletim sisteminin arayüzündeki iyileştirmeler ve dahili tarayıcısından dolayı kullanıcılara aynı zamanda internet deneyimi de sunan taşınabilir cihaz, veri alımını ise Wi-Fi üzerinden gerçekleştirirken; DLNA ve video kaydedebilme yeteneklerine de sahip. 4GB'lık depolama birimi ve SDXC kart girişine sahip olan cihazın kasası suya karşı dayanıklılığı ifade eden IPX6/IPX7 standartlarına uyumlu üretilmiş.

Bu ayın sonuna doğru, siyah ve beyaz renk alternatifleriyle satışa sunulacak olan SV-ME970'nin fiyatı ise yaklaşık 550 dolar olarak belirlenmiş.

Editörün Notu: IPX6 standartı, 3 metre yükseliğinden, 100 litre/dakika debisinde, 100 kPa (yaklaşık 1 atmosfer) basınçta 12,5 mm'lik nozülden tüm açılarda gönderilen suya karşı dayanıklılığı ifade ederken; IPX7 ise 1 metre derinliğindeki su içersinde 30 dakika boyunca bekletilmesine karşı dayanıklılığı gösterir.