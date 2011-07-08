Panasonic'den internet tarayıcılı 1Seg TV; SV-ME970

Panasonic, özellikle uzakdoğuda popüler olan taşınabilir 1Seg TV'lerine bir yenisini daha ekledi. Fakat, bu taşınabilir cihazı diğerlerinden ayıran ise üzerinde bir internet tarayıcıya sahip oluşu.
Firmanın SV-ME970 ismini verdiği 1Seg TV, 7 inçlik dokunmatik ekranında 800x480 piksellik görüntü sunuyor. Sahip olduğu işletim sisteminin arayüzündeki iyileştirmeler ve dahili tarayıcısından dolayı kullanıcılara aynı zamanda internet deneyimi de sunan taşınabilir cihaz, veri alımını ise Wi-Fi üzerinden gerçekleştirirken; DLNA ve video kaydedebilme yeteneklerine de sahip. 4GB'lık depolama birimi ve SDXC kart girişine sahip olan cihazın kasası suya karşı dayanıklılığı ifade eden IPX6/IPX7 standartlarına uyumlu üretilmiş.
Bu ayın sonuna doğru, siyah ve beyaz renk alternatifleriyle satışa sunulacak olan SV-ME970'nin fiyatı ise yaklaşık 550 dolar olarak belirlenmiş.
Editörün Notu: IPX6 standartı, 3 metre yükseliğinden, 100 litre/dakika debisinde, 100 kPa (yaklaşık 1 atmosfer) basınçta 12,5 mm'lik nozülden tüm açılarda gönderilen suya karşı dayanıklılığı ifade ederken; IPX7 ise 1 metre derinliğindeki su içersinde 30 dakika boyunca bekletilmesine karşı dayanıklılığı gösterir.
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yaptığın yorumdan panasonic in çin malı olduğunu sanıyorsun izlenimi doğuyor. bencede çin malı sanıyordun neyse arkadaş açıklamış panasonic markasını öğrenmiş oldun bilmemek ayıp değil..
bu mantıkla gidersek sadece tablet üretsinler başka ürün üretilmesin.
cep telefonunda tut lcd panele,fotoğraj makinesine, bilgisayar monitörüne kadar çok fazla sayıda elektronik eşya üretir ..
ve ügrettiği eşyalar sony'le kafa kafaya yarışır ,panasonic ve sony kullandım panasonicte sony kadar kalitelidir.
işkembeden atmamak gerek ..
Türkçesi kıt arkadaşım benim yazdığım cümleden o anlamı nasıl çıkarttığını bilemiyorum ama ben Panasonic neden Çin'de bu kadar pahalıya satıyor bu ürünü demişim kalitesine veya ürün gamına yönelik bir eleştirede bulunmamışım, Çin malı da dememişim sen önce okumayı öğren sonra başkalarını eleştir akıl yaşta değil baştadır diye boşuna söylememiş atalarımız, fiyat olarak pahalı olduğuda bir gerçek o fiyata iyi bir tablet alınabilir ve internet deneyimini kralı yaşanabilir...
Saygılarla...