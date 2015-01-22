Panasonic'den klasik görünümlü aynasız Lumix GF7 fotoğraf makinesi





Selfie yani özçekim trendinin giderek yükseldiği günümüzde fotoğraf makinesi üreticileri de farklı alternatiflerle bu trendi takip ediyor. Bunun en yaygın olarak görüleni dönebilir ekranlı modeller.





Panasonic tarafından tanıtılan Lumix GF7 aynasız fotoğraf makinesi, değiştirilebilir lenslerinin yanında dönebilir dokunmatik ekranı ile kullanıcılara tam bir özçekim tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.





16MP çözünürlüğünde Micro Four Thirds canlı MOS yığın sensörüne sahip olan kamera Venus görüntü işlemcisi ile genel kumlanmayı giderirken daha düşük ışık koşullarında bile daha akıcı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.





AVCHD veya MP4 formatında Full HD video kaydı yapabilen kamera 3 inçlik 1040K nokta çözünürlükteki dokunmatik ekranı üzerinden odaklama yapabilmenizi veya bir nesneyi otomatik olarak takip edecek şekilde odağı ayarlamanıza imkan tanıyor.





LCD ekran 180 derece dönerek kolay bir şekilde özçekim yapmanızı sağlıyor. Firma bu noktada çeşitli yazılım destekleri ile daha kaliteli özçekimler hedeflemiş. Ayrıca ekran üzerinden fotoğrafa çeşitli filtreler uygulayabilmeniz de mümkün.





Entegre WiFi bağlantısı sayesinde içeriklerinizi doğrudan sosyal ağlarda paylaşabilir dilerseniz mobil cihazınızı uzak yönetim ekranı olarak da kullanabilirsiniz. Panasonic Lumix CF7 modeli 12-32mm lens ile birlikte Mart ayında 429 pound seviyesinden satışa sunulacak.