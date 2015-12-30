Panasonic'in Lumix serisi yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2016 fuarında resmi olarak duyurulacak ürünler sızdırılmaya başlandı. Bu konuda fotoğraf makinesi tarafının bir numaralı bilgi kaynağı Digicame-info, bu sefer Panasonic TZ100 ile karşımıza çıkarttı.

Sektörün en önemli isimleri arasında yer alan ve özellikle "G" ailesi ile büyük işler başaran Panasonic, Las Vegas'da düzenlenecek CES 2016 kapsamında ilk olarak Lumix serisi TZ100'ü kullanıcıların beğenisine sunacak. Her zaman taşınabilecek bir model olan model, şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor ve bünyesinde nispeten geniş LCD ekran ile önemli bir detay olarak vizör barındırıyor.

Temel olarak 20.1 megapiksel çözünürlükte 1-inç'lik geniş bir sensör üzerine kurulan Panasonic TZ100, 25-250mm f/2.8-5.9'luk sabit lensiyle de geniş bir çalışma aralığı sunabiliyor. Açılabilir şekilde tasarlanan dahili flaş birimiyle düşük ışıklı ortamlar için daha iyi sonuçlar vaadeden modelin, kompakt gövdesi üzerine yerleştirilen özel video butonu da dikkatlerden kaçmıyor.

Panasonic TZ100'ün resmi duyuru tarihi "5 Ocak 2016" olarak geçiyor.

http://photorumors.com/2015/12/29/new-panasonic-tz100-compact-camera-with-1-sensor-coming-soon/