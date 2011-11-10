Panasonic'in aynasız fotoğraf makinesi; Lumix GX1

Elektronik dünyasının önemli isimlerinden Panasonic'in aynasız fotoğraf makinesi Lumix G1, Aralık ayıyla birlikte raflardaki yerini alıyor.

16.01 megapiksellik Live MOS sensöre sahip olan ve yüksek hızlı Venus Engine işleme yeteneğiyle ISO 12,800'e kadar destek sunan Lumix GX1, GN7.6 dahili flaş ve 3 inçlik dokunmatik ekrana ev sahipliği yaparken; Lumix G/ Leica DG lenslerine destek veriyor. Makinenin yüksek kalitedeki kasası üzerinde ayrıca işlem kolaylığı için kişiselleştirilebilir fonksiyon tuşları da unutulmamış.

Siyah ve gri renk alternatifleri bulunan Lumix GX1'in sadece gövde fiyatı 700 dolar olarak belirlenirken; 14-42 standart lens ile fiyat 800 dolara, LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S (H-PS14042) lens ile 950 dolara yükseliyor.