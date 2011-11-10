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Panasonic'in aynasız fotoğraf makinesi; Lumix GX1

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,9b
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7
Fotoğraf Makineleri
Shady
Haber Editörü
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Elektronik dünyasının önemli isimlerinden Panasonic'in aynasız fotoğraf makinesi Lumix G1, Aralık ayıyla birlikte raflardaki yerini alıyor.

16.01 megapiksellik Live MOS sensöre sahip olan ve yüksek hızlı Venus Engine işleme yeteneğiyle ISO 12,800'e kadar destek sunan Lumix GX1, GN7.6 dahili flaş ve 3 inçlik dokunmatik ekrana ev sahipliği yaparken; Lumix G/ Leica DG lenslerine destek veriyor. Makinenin yüksek kalitedeki kasası üzerinde ayrıca işlem kolaylığı için kişiselleştirilebilir fonksiyon tuşları da unutulmamış.

Siyah ve gri renk alternatifleri bulunan Lumix GX1'in sadece gövde fiyatı 700 dolar olarak belirlenirken; 14-42 standart lens ile fiyat 800 dolara, LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S (H-PS14042) lens ile 950 dolara yükseliyor.


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Rainbow6 8 yıl
ne demek acaba aynasiz ?
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Earnest35 8 yıl
Rainbow6

ne demek acaba aynasiz ?

http://www.donanimhaber.com/fotograf-makinalari/videolari/Panasonic-G3-ve-GF3e-yakindan-bakiyoruz.htm burada aynasız fotoğraf makinesi ve bu makinelerle ilgili bir konuşma var dh nin çektiği.
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xconnect 8 yıl
İlk deneme videoları Türkiye den...

















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Earnest35 8 yıl
panasonic ile video çekilmemişmiydi zaten?
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Stanislas Xavier 8 yıl
Panasonic'in bu aynasız kameraları beni fotoğraftan çok video kalitesi konusunda kendine çekiyor.GH2 ayrıntılı görüntü,rakiplerinden ve SLR lardan çok daha az moire etkisi ile çok başarılı bir video kalitesi sundu ve yeni modeller ile bu kalitenin artacağını umuyorum...
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