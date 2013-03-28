Panasonic'ten DMC-GH3 fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi sonunda geldi

Ürettiği başarılı teknolojik ürünler ile tanıdığımız Panasonic, piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine destek vermeye devam ediyor.

Daha önce haberini yaptığımız yazılımı güncellemesi DMC-GH3 modeli için sonunda yayınlandı. Panasonic'in üst seviye değiştirilebilir lensli aynasız fotoğraf makinesi modellerinden olan GH3, V.1.1 sürümü ile aşağıdaki yenilik ve düzeltmelere kavuşmuş durumda.

Bilgisayar adını girerek Wi-Fi ile bağlantı kurma artık etkin

Video çekim özelliklerine 1920x1080 60P (NTCS)/ 50P (PAL) 28Mbps modu ekledi

H-PS1442 ve H-PS45174 kullanımında AF hızı ve AFC ardışık çekim performansı geliştirilmiş

Aralıklı çekimlerde deklanşör hızı geliştirilmiş

Video tekrar oynatmalarında görüntü sinyali işleme performansı geliştirilmiş

HDMI üzerinde bağlı olunsa dahil ekran üzerinde fotoğraf görüntüsü devam edebiliyor Ayrıca üç Panasonic lens modeli ile DMC-GH3 arasında peformans artışı sağlayan yeni yazılım güncellemesine ve ayrıntılarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. http://panasonic.net/avc/lumix/pressrelease/gh3_lens_firmware/

http://panasonic.net/avc/lumix/pressrelease/gh3_lens_firmware/