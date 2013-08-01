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Panasonic’ten beklenen makine sonunda geldi, GX7 resmi olarak duyuruldu

5 yıl
2b
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25
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic’ten beklenen makine sonunda geldi, GX7 resmi olarak duyuruldu


Panasonic’ten beklenen makine sonunda geldi, GX7 resmi olarak duyuruldu
Teknoloji dünyasının önemli şirketlerinden Panasonic, uzun zamandır bilgileri gelen retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi GX7'yi resmi olarak kullanıcılar karşısına çıkarttı.
Lensleri değiştirilebilir yapıda geliştirilen Micro Four Thirds sistem aynasız fotoğraf makinesi Panasonic GX7, son zamanların popüler akımını takip ederek retro bir tasarım anlayışıyla hazırlanmış durumda. Teknik olarak yüksek hassaslığa sahip 16MP Live MOS sensöre, Venus Engine görüntü işlemcisine, maksimum 25-600 ISO ve 1/8000 enstantane değerlerine, Full HD 1920×1080/60p video çekim kapasitesine, dahili flaşa, 90 derece açıyla hareket ettirilebilen 2.76 milyon nokta elektronik vizöre ve 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekrana sahip olan fotoğraf makinesi, magnezyum alaşımlı gövde malzemesiyle de oldukça sağlam bir yapı ortaya koyabiliyor.
Yeni fotoğraf makineleri içerisinde standart olmaya başlayan NFC ve Wi-Fi (802.11b/g/n ) kablosuz bağlantı desteklerinin de unutulmadığı Panasonic GX7, içerisinde elde çekimlerde çok daha net fotoğraflar elde edilmesine imkan sağlayan dahili görüntü sabitleme teknolojisini (MEGA O.I.S.) ve netleme konusunda yardımcı "Focus Peaking" özelliklerini barındırıyor. Yaratıcı ve farklı sonuçlar için 22 farklı filtre ve Panorama modu da bulunan model, ayrıca sessiz çekim özelliğiyle de kişilere yardımcı olabiliyor. 123 x 71 x 55 mm boyut ve batarya dahil 402 gram ağırlık değeriyle hazırlanan GX7, CIPA standartlarına göre lityum-iyon bataryası üzerinden 350 fotoğraf çekebiliyor.
Özellikle sunduğu hareketli elektronik vizör ve dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile dikkatleri üzerinde çeken Panasonic GX7 gövde olarak 999$, 14-42mm f/3.5-5.6 lens modeliyle beraber ise 1,099$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor. Makine ile çekilmiş örnek fotoğraflara ve ilk incelemeye buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
 
Panasonic’ten beklenen makine sonunda geldi, GX7 resmi olarak duyuruldu
Panasonic’ten beklenen makine sonunda geldi, GX7 resmi olarak duyuruldu

http://www.dpreview.com/news/2013/08/01/panasonic-reveals-lumix-dmc-gx7-enthusiast-mirrorless-camera Yorum Yaz
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jiddi 5 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Live mos sensör
Tam kare, tam çerçeve diye Türkçeye çevrilebilir. Sensörün boyutu standart bir filmin boyutu olan 35 mm ye eşittir bu yüzden bu makinelere 35 mm ya da full frame makineler denir.

Avantajları: Bu makinelerde görüntü kalitesi çok daha kaliteli olduğu gibi yakaladığı açı diğer sensorlardan daha büyüktür.

Dezavantajları: Çok ama çok pahalıdır.

Aynasız segmentinde f/p olarak şu an için alınabilecek en iyi cihaz Samsung NX300
modelidir.
sensörü APS-C dir.

2200 tl civarı fiyata 18-55 lens ile alınabiliyor ki karşılaçtırmalarda görüntü kalitesi Sony Nex den daha iyi lens kalitesinde ise sony şu an için samsung un yanına bile yaklaşamıyor.

Eyvah eyvah ! Bu çok yanlış bir bilgi. Birileri okur da doğru diye inanır. Yazık, bilmeden biliyorum diye konuşmak = cahillik ne kadar kötü ve zararlı bir şey işte kanıtı.
DH MisafiriLive mos sensörTam kare, tam çerçeve diye Türkçeye çevrilebilir. Sensörün boyutu standart bir filmin boyutu olan...
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zerocontrol 5 yıl
filteke
NEX ile kafa kafa ya gider, güzel duruyor

NEX e kafa atar gibi geldi bana
1 Yanıt Yanıtla +4
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ozturert 5 yıl
Live Mos algılayıcıya tam kare diyen ben miydim?
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mav1li 5 yıl ozturert
ozturert

Live Mos algılayıcıya tam kare diyen ben miydim?

Orada saçmalamış, kendine güvenseydi misafir olarak yazmazdı. Yazdıklarından o da tam olrak emin değil. Espri olarak algılayın boşverin. Ben yazdıklarını okuduktan sonra çok güldüm.


Live Mos tam kareye güldüm. F/p olarak şu an için alınabilecek en iyi aynasızı okuyunca koptum.
.

Samsung'da başka bir alem. O makinaların fiyatına bakınca bir de ona gülüyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung a kadar olan yerlerde ne yanlış var anlamadım google de kısa bi araştırmadan sonra sensörle ilgili söylenenlerin doğrulugunu herkes ispatlaya bilir.
Samsung a gelince öven iki şey yazınca reklamcı oluyoruz öylemi o zaman aynı akılla yerenlerde rakip firmaların adamları olmuyor mu.
Niye hemen Samsung buradada Kendi reklamını yapıyor diye felan yaptığım yoruma alaya alıyorsunuz anlmıyorum
deyinki şu şundan dolayı yanlıştır arkadaşın şu düşüncesi şöyle hatalıdır
Ama direkt böyle saldırmanız çok yanlış.
Bana reklam yapıyorsun samsung'un adamı diyenler özür dilemeli
forumlarda hep böyle konuşanları görüyordum karşı tarafı susturmanı kolay yolu buymuş demek.
neymiş kitap okuyacakmışım da öyle gelicekmişim ,tam bir cahillikmiş
o sözleri bırakında doğru birşeyler yazın yanlışımı gösterin ben sevinirim yeni birşeyler öğrendigime millette kuru nsözlerden kurtulup yararlı birşeyler duyar
ve bunu yaparkende fiyat/performans durumunu da göz önünde bulundurun...
(mesela lens e bakarken birinin 500 tl ye digerinin 1500 tlye alınabildigini eklemeyi unutmayın)
saygılar diliyorum hepinize...
Tabiki Samsung bu konuda bir numara degil hatta çogunun gözünde sonlarda
piyasadan çekildigide doğrudur.
Kompak piyasasının daralması ile adamlar bu kulvara ciddi ciddi el attı
Ve en son çıkardığı nx 300 ile gereçekten piyasaya yeniden sağlam bi giriş yaptılar. lensinden sensörüne her şeyi kendileri yaptılar.
zaman zaten bu makinanın popülaritesini gösterecek.
forum.donanimhaber.com/...
forum.donanimhaber.com/...
bu linklerede bakabilirsiniz.
Şahsen ben zevk olsun diye fotoğraf makinesi alacak güçte değilim makinayı inceledim ve çeşitli sitelerde araştırma yaptım ve almak için fiyatının 1900 tl civarına inmesini bekliyorum.
yukarıdaki panasonigin fiyatını tahmin edebiliyor musunuz.
bi tahmin edin ne kadar olacak :)
1 Yanıt Yanıtla
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Quattro 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung a kadar olan yerlerde ne yanlış var anlamadım google de kısa bi araştırmadan sonra sensörle ilgili söylenenlerin doğrulugunu herkes ispatlaya bilir.
Samsung a gelince öven iki şey yazınca reklamcı oluyoruz öylemi o zaman aynı akılla yerenlerde rakip firmaların adamları olmuyor mu.


Niye hemen Samsung buradada Kendi reklamını yapıyor diye felan yaptığım yoruma alaya alıyorsunuz anlmıyorum
deyinki şu şundan dolayı yanlıştır arkadaşın şu düşüncesi şöyle hatalıdır

Ama direkt böyle saldırmanız çok yanlış.
Bana reklam yapıyorsun samsung'un adamı diyenler özür dilemeli
forumlarda hep böyle konuşanları görüyordum karşı tarafı susturmanı kolay yolu buymuş demek.

neymiş kitap okuyacakmışım da öyle gelicekmişim ,tam bir cahillikmiş
o sözleri bırakında doğru birşeyler yazın yanlışımı gösterin ben sevinirim yeni birşeyler öğrendigime millette kuru nsözlerden kurtulup yararlı birşeyler duyar

ve bunu yaparkende fiyat/performans durumunu da göz önünde bulundurun...
(mesela lens e bakarken birinin 500 tl ye digerinin 1500 tlye alınabildigini eklemeyi unutmayın)
saygılar diliyorum hepinize...

Tabiki Samsung bu konuda bir numara degil hatta çogunun gözünde sonlarda
piyasadan çekildigide doğrudur.
Kompak piyasasının daralması ile adamlar bu kulvara ciddi ciddi el attı
Ve en son çıkardığı nx 300 ile gereçekten piyasaya yeniden sağlam bi giriş yaptılar. lensinden sensörüne her şeyi kendileri yaptılar.
zaman zaten bu makinanın popülaritesini gösterecek.

forum.donanimhaber.com/...

forum.donanimhaber.com/...

bu linklerede bakabilirsiniz.


Şahsen ben zevk olsun diye fotoğraf makinesi alacak güçte değilim makinayı inceledim ve çeşitli sitelerde araştırma yaptım ve almak için fiyatının 1900 tl civarına inmesini bekliyorum.

yukarıdaki panasonigin fiyatını tahmin edebiliyor musunuz.
bi tahmin edin ne kadar olacak :)

Hocam sen önce kendi üyeliğinle bir gir foruma ondan sonra bakarız. Samsung'a.
Olur mu?
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jeofizikci 5 yıl
aynası sistemde son bakılıcak samsung dur.
pek çok kere yazdım bu firmanın sicili bu alanda çok kötü, daha önce piyasayı terk etti, kullanıcıları milyarlık lensleri ile yeni bady üretilmediği için ortada bıraktı.
tecrubesiz bir firma, ikinci el piyasası yok, aldığınız ürünü satmanız imkansız.
sırf meraktan 1000tl ye nx-10 18-55 ve 12-24mm lenslerini aldım, rakiplari metal ağırlıklı lens yaparken insan biraz kaliteli bir pilastik kullanır bari, zoom yaparken lens sankı kırılacak gibi, canonun 18-55 issiz versiyonu bile çok daha kalitelidir.
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DH Misafiri 5 yıl
Live mos sensör
Tam kare, tam çerçeve diye Türkçeye çevrilebilir. Sensörün boyutu standart bir filmin boyutu olan 35 mm ye eşittir bu yüzden bu makinelere 35 mm ya da full frame makineler denir.
Avantajları: Bu makinelerde görüntü kalitesi çok daha kaliteli olduğu gibi yakaladığı açı diğer sensorlardan daha büyüktür.
Dezavantajları: Çok ama çok pahalıdır.
Aynasız segmentinde f/p olarak şu an için alınabilecek en iyi cihaz Samsung NX300
modelidir.
sensörü APS-C dir.
2200 tl civarı fiyata 18-55 lens ile alınabiliyor ki karşılaçtırmalarda görüntü kalitesi Sony Nex den daha iyi lens kalitesinde ise sony şu an için samsung un yanına bile yaklaşamıyor.
3 Yanıt Yanıtla
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ozturert 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Live mos sensör
Tam kare, tam çerçeve diye Türkçeye çevrilebilir. Sensörün boyutu standart bir filmin boyutu olan 35 mm ye eşittir bu yüzden bu makinelere 35 mm ya da full frame makineler denir.
Avantajları: Bu makinelerde görüntü kalitesi çok daha kaliteli olduğu gibi yakaladığı açı diğer sensorlardan daha büyüktür.
Dezavantajları: Çok ama çok pahalıdır.
Aynasız segmentinde f/p olarak şu an için alınabilecek en iyi cihaz Samsung NX300
modelidir.
sensörü APS-C dir.
2200 tl civarı fiyata 18-55 lens ile alınabiliyor ki karşılaçtırmalarda görüntü kalitesi Sony Nex den daha iyi lens kalitesinde ise sony şu an için samsung un yanına bile yaklaşamıyor.

Hocam biraz daha kitap oku öyle gel
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jiddi 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Live mos sensör
Tam kare, tam çerçeve diye Türkçeye çevrilebilir. Sensörün boyutu standart bir filmin boyutu olan 35 mm ye eşittir bu yüzden bu makinelere 35 mm ya da full frame makineler denir.

Avantajları: Bu makinelerde görüntü kalitesi çok daha kaliteli olduğu gibi yakaladığı açı diğer sensorlardan daha büyüktür.

Dezavantajları: Çok ama çok pahalıdır.

Aynasız segmentinde f/p olarak şu an için alınabilecek en iyi cihaz Samsung NX300
modelidir.
sensörü APS-C dir.

2200 tl civarı fiyata 18-55 lens ile alınabiliyor ki karşılaçtırmalarda görüntü kalitesi Sony Nex den daha iyi lens kalitesinde ise sony şu an için samsung un yanına bile yaklaşamıyor.

Eyvah eyvah ! Bu çok yanlış bir bilgi. Birileri okur da doğru diye inanır. Yazık, bilmeden biliyorum diye konuşmak = cahillik ne kadar kötü ve zararlı bir şey işte kanıtı.
Yanıtla +8
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Quattro 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Live mos sensör
Tam kare, tam çerçeve diye Türkçeye çevrilebilir. Sensörün boyutu standart bir filmin boyutu olan 35 mm ye eşittir bu yüzden bu makinelere 35 mm ya da full frame makineler denir.

Avantajları: Bu makinelerde görüntü kalitesi çok daha kaliteli olduğu gibi yakaladığı açı diğer sensorlardan daha büyüktür.

Dezavantajları: Çok ama çok pahalıdır.

Aynasız segmentinde f/p olarak şu an için alınabilecek en iyi cihaz Samsung NX300
modelidir.
sensörü APS-C dir.

2200 tl civarı fiyata 18-55 lens ile alınabiliyor ki karşılaçtırmalarda görüntü kalitesi Sony Nex den daha iyi lens kalitesinde ise sony şu an için samsung un yanına bile yaklaşamıyor.

Bu ara Samsung'çuları forumda çok görüyorum.
Anladığım kadarıyla Fuji gibi Samsung'ta forumlar parayla yorum yazan birileriyle anlaşmış.
Yazılan bilgiler de yanlış ayrıca.
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malkooklam 5 yıl
nex kullanicisiyim,
ve nexden daha sade şık olmuş..ama panasonıc herzaman daha pahalı...
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zerocontrol 5 yıl
filteke
NEX ile kafa kafa ya gider, güzel duruyor

NEX e kafa atar gibi geldi bana
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Quattro 5 yıl
Harici mikrofon desteğini eksik gördüm. Artık bu sınıfta aksesuarla yada dahili olarak giriş konulmalı diye düşünüyorum.
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filteke 5 yıl
NEX ile kafa kafa ya gider, güzel duruyor
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First_Person 5 yıl filteke
filteke

NEX ile kafa kafa ya gider, güzel duruyor

Hangisiyle? 3,5,6,7??
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matmuhendisi 5 yıl
yıllardır bekliyoordum
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Gladiotürk 5 yıl
Makine Felaket. Fiyat ne olurki ?
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mehmedaltair 5 yıl
İyi gözüküyor
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murdocklawless 5 yıl
ben şahsen beklemiyordum bu makinayı.
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