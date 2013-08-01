Panasonic’ten beklenen makine sonunda geldi, GX7 resmi olarak duyuruldu









Teknoloji dünyasının önemli şirketlerinden Panasonic, uzun zamandır bilgileri gelen retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi GX7'yi resmi olarak kullanıcılar karşısına çıkarttı.

Lensleri değiştirilebilir yapıda geliştirilen Micro Four Thirds sistem aynasız fotoğraf makinesi Panasonic GX7, son zamanların popüler akımını takip ederek retro bir tasarım anlayışıyla hazırlanmış durumda. Teknik olarak yüksek hassaslığa sahip 16MP Live MOS sensöre, Venus Engine görüntü işlemcisine, maksimum 25-600 ISO ve 1/8000 enstantane değerlerine, Full HD 1920×1080/60p video çekim kapasitesine, dahili flaşa, 90 derece açıyla hareket ettirilebilen 2.76 milyon nokta elektronik vizöre ve 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekrana sahip olan fotoğraf makinesi, magnezyum alaşımlı gövde malzemesiyle de oldukça sağlam bir yapı ortaya koyabiliyor.

Yeni fotoğraf makineleri içerisinde standart olmaya başlayan NFC ve Wi-Fi (802.11b/g/n ) kablosuz bağlantı desteklerinin de unutulmadığı Panasonic GX7, içerisinde elde çekimlerde çok daha net fotoğraflar elde edilmesine imkan sağlayan dahili görüntü sabitleme teknolojisini (MEGA O.I.S.) ve netleme konusunda yardımcı "Focus Peaking" özelliklerini barındırıyor. Yaratıcı ve farklı sonuçlar için 22 farklı filtre ve Panorama modu da bulunan model, ayrıca sessiz çekim özelliğiyle de kişilere yardımcı olabiliyor. 123 x 71 x 55 mm boyut ve batarya dahil 402 gram ağırlık değeriyle hazırlanan GX7, CIPA standartlarına göre lityum-iyon bataryası üzerinden 350 fotoğraf çekebiliyor.

Özellikle sunduğu hareketli elektronik vizör ve dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile dikkatleri üzerinde çeken Panasonic GX7 gövde olarak 999$, 14-42mm f/3.5-5.6 lens modeliyle beraber ise 1,099$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor. Makine ile çekilmiş örnek fotoğraflara ve ilk incelemeye buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/08/01/panasonic-reveals-lumix-dmc-gx7-enthusiast-mirrorless-camera