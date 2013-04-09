Panasonic'ten beklenen resmi Lumix GF6 fotoğraf makinesi duyurusu geldi

Uzun zamandır hakkında konuşulan ve geçtiğimiz günlerden ilk görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıkan Lumix GF6 fotoğraf makinesi, Panasonic tarafından yapılan etkinlik kapsamında resmi olarak duyuruldu.

Panasonic'in giriş seviye Micro Four Thirds sistem kompakt fotoğraf makinesi modeli olan ve firmanın Lumix GF5 fotoğraf makinesinin yerine gelen Lumix GF6, özellikle kablosuz aktarım özellikleri ile öne çıkıyor. Teknik olarak yeni 16MP Live MOS MFT sensöre, artık yeni fotoğraf makineleri üzerinde görmeye alıştığımız 3-inç 1040 nokta hareketli kapasitif dokunmatik ekrana, yeni geliştirilen Venus görüntü işleme motoruna, FullHD 1080 (60i PsF/30p / 50i PsF/25p) stereo ses kaydı ile beraber video çekim yeteneklerine ve ISO 100-25600 oranıyla beraber geliyor.

Saniyede 4.2 kare seri çekim hızına sahip olan Lumix GF6, Wi-Fi ve NFC (Near Field Communication) kablosuz bağlantı seçenekleri ile fotoğraf makinesinin akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar ile rahatça kontrol edilmesine, çekim yapılmasına ve veri aktarımına imkan verebiliyor. Geliştirilen otomatik netleme performansı ve dahili flaşı ile düşük ışıkta bile kararlı sonuçlar ortaya koyabilen model, netleme işlemlerinin dokunmatik olarak yapılmasına da imkan verebiliyor.

60-1/4000 enstantane hızı yanında, panorama, Stop Motion çekimler ve hızlı fotoğraf düzenleme özellikleri de üzerinde unutulmayan Panasonic Lumix GF6, çektiği fotoğrafları RAW, JPG,RAW+JPG formatlarında ve çektiği videoları ise MPEG-4, AVCHD formatlarında SD/SDHC/SDXC hafıza kartları üzerine kolayca aktarabiliyor. 111.2x64.8x38.4mm boyutlara ve 323 gram ağırlığa sahip olan model ayrıca dahili lityum-iyon bataryası ile 330 kadar fotoğraf çekilebiliyor.

Teknik olarak güzel özelliklerine sahip olan Panasonic Lumix GF6 MFT kompakt fotoğraf makinesi beraberinde Panasonic'in yeni 14-42mm II kit lensi ile geliyor. Lensleri değiştirilebilir yapıda geliştirilmiş olan model, Nisan ayında sonunda yeni kit lensi ile beraber 680$ civarında bir fiyat etiketi ile satılmaya başlanıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/04/09/panasonic-unveils-dmc-gf6-with-wi-fi-and-nfc-capabilities#press