Panel fiyatları beklentilerden daha fazla düştü

Televizyonlardan dizüstü bilgisayar ve monitörlere kadar birçok cihazda bulunan çeşitli boyutlardaki panellerin fiyatları yılın 3.çeyreğinde beklenenden daha fazla düştü.

Digitimes'ın sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre 32, 39 ve 42 inç gibi küçük boyutlu TV'lerde kullanılan panellerin fiyatları panel başına 1-3 dolar, bu boyutlardan daha büyük olan panellerin fiyatları ise en az 5 dolar düşerken; tablet, LCD monitör ve dizüstü gibi daha küçük boyutlu panellerin fiyatlarında düşüşün ise 0,10-0,30 dolar aralığında kaldığını öğrenildi.

Kaynaklar yaşanan düşük talebin panel fiyatlarında beklentilerin üzerinde düşüşün temelini oluşturduğunu belirtirken; Çinli panel üreticilerinin 8,5G (nesil) üretim hatlarındaki kapasite arttırma çalışmalarından sonuç aldıklarını ve buna bağlı olarak üretim masraflarını aşağı çekerek, pazar genelinde panel fiyatların ucuzlamasına sebep olduklarını da sözlerine ekledi.

http://www.digitimes.com/news/a20131106PD202.html