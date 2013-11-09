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Panel fiyatları beklentilerden daha fazla düştü

5 yıl
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Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Panel fiyatları beklentilerden daha fazla düştü

Televizyonlardan dizüstü bilgisayar ve monitörlere kadar birçok cihazda bulunan çeşitli boyutlardaki panellerin fiyatları yılın 3.çeyreğinde beklenenden daha fazla düştü.

Digitimes'ın sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre 32, 39 ve 42 inç gibi küçük boyutlu TV'lerde kullanılan panellerin fiyatları panel başına 1-3 dolar, bu boyutlardan daha büyük olan panellerin fiyatları ise en az 5 dolar düşerken; tablet, LCD monitör ve dizüstü gibi daha küçük boyutlu panellerin fiyatlarında düşüşün ise 0,10-0,30 dolar aralığında kaldığını öğrenildi.

Kaynaklar yaşanan düşük talebin panel fiyatlarında beklentilerin üzerinde düşüşün temelini oluşturduğunu belirtirken; Çinli panel üreticilerinin 8,5G (nesil) üretim hatlarındaki kapasite arttırma çalışmalarından sonuç aldıklarını ve buna bağlı olarak üretim masraflarını aşağı çekerek, pazar genelinde panel fiyatların ucuzlamasına sebep olduklarını da sözlerine ekledi.


http://www.digitimes.com/news/a20131106PD202.html Yorum Yaz
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Lazeran 5 yıl en beğenilen
Sel deprem tsunami yakindir
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906 5 yıl
50 kuruşluk indirim
hatun fotoğrafı ile haber değeri oldu
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kımyasal 5 yıl
Televizyonun kadını var,tablo bunu gösteriyor.
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JoeyBane 5 yıl
Amma düşmüş fiyatlar. Gidip 5-10 panel alayım.
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906 5 yıl
50 kuruşluk indirim
hatun fotoğrafı ile haber değeri oldu
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demo22 5 yıl
1k var 2k da var ama neden 3k yok ben şahsen 3k almayı tercih ederim yada etmem neyse düşündümde 1k tv bana yeterde artar bu tekellere para kaptırmak istemiyorum!
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foz54 5 yıl
bu fiyat düşüşü bizi etkilemez mesela markalı telefon-tableti düşürün ekranı kırın servis masrafı 500 lira civarı tutuyor 0,30$ indirim yaramıyor
bu indirim televizyon üreticilerine yarar ;)
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Salvatuon 5 yıl
4K paneller düşsün de alinabilir fiyatlara gelsinler artik.
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Lazeran 5 yıl en beğenilen
Sel deprem tsunami yakindir
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1OOOOOO 5 yıl
Düşmesi lazım artık 50 inç üstü tvler ucuzlamalı bence.
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