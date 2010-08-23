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Patlayan cep telefonu can aldı

8 yıl
14,6b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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The Daily Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre 23 yaşındaki Hindistanlı çiftçi, patlayan cep telefonu nedeniyle hayatını kaybetti. Gopal Guijar isimli genç çiftçi, sahip olduğu Nokia 1209 ile görüşme yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü telefonun patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yüzünün çeşitli yerlerinden yanık izlerine rastlanan Gopal Guijar'ın hayatını kaybettiği bu üzücü olayda öne çıkan bir diğer nokta ise telefonun herhangi bir şarj ünitesine bağlı değilken, olağan bir görüşme sırasında patlaması. Daha önce de benzer bazı vak'alar yaşanmış ancak çoğunda güç hattına bağlanmış, şarj edilmekte olan telefonların patladığı gözlemlenmişti.

Özellikle giriş seviyesi telefonları için Nokia'nın en büyük pazarlarından biri olan Hindistan'da yaşanan bu olayın nedenleri araştırılıyor. Nokia 1209'un hangi sebep veya sebeplerden ötürü patladığı henüz netlik kazanmış değil.


http://www.dailytelegraph.com.au/news/breaking-news/indian-man-killed-by-exploding-mobile-phone/story-e6freuyi-1225907019568 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Bu patlama aşırı ısınmaya bağlı. Telefon veya laptop bataryasında olabilir. Ucuz li-ion piller kendi içinde kısa devre veya arıza sonucu aşırı ısınmaya başlıyor. aşırı ısınan piller böyle patlayabiliyor. genelde şarj sırasında olur Fakat kullanım sırasında da olabiliyor demekki..Telefonu elinize aldığınızda aşırı sıcaklık farkederseniz, hemen uzaklaştırın..
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mawoix 8 yıl
bataryadan olduğu kesin.. büyük ihtimalde cihazın bataryası yan sanayiydi bence.. yan sanayi pillerde şişme ve patlama olayları çok oluyor.. 60 - 140 tl dolaylarında bile olsa orjinal pil alın hem şarj problemi çekmeyin, hem telefonunuza zarar vermeyin, hemde böyle hayatınızı tehlikeye atmayın..
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DH Misafiri 8 yıl
Bu haberin burda ne işi var?Klasik 3. sayfa haberi :D :D
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DH Misafiri 8 yıl
patlayanın batarya oldugu kesin.Aşırı dolan kalitesiz bataryalar vaktiyle de patlamıstı.okumustuk...
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tempestatem 8 yıl
Bende çinden telefon getirtmiştim patlarmı acaba
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CNDMN 8 yıl

Halleluja

Bende çinden telefon getirtmiştim patlarmı acaba


Hiç belli olmaz valla. Patlamasada kulağında eriyebilir
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