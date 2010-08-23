Patlayan cep telefonu can aldı

The Daily Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre 23 yaşındaki Hindistanlı çiftçi, patlayan cep telefonu nedeniyle hayatını kaybetti. Gopal Guijar isimli genç çiftçi, sahip olduğu Nokia 1209 ile görüşme yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü telefonun patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yüzünün çeşitli yerlerinden yanık izlerine rastlanan Gopal Guijar'ın hayatını kaybettiği bu üzücü olayda öne çıkan bir diğer nokta ise telefonun herhangi bir şarj ünitesine bağlı değilken, olağan bir görüşme sırasında patlaması. Daha önce de benzer bazı vak'alar yaşanmış ancak çoğunda güç hattına bağlanmış, şarj edilmekte olan telefonların patladığı gözlemlenmişti.

Özellikle giriş seviyesi telefonları için Nokia'nın en büyük pazarlarından biri olan Hindistan'da yaşanan bu olayın nedenleri araştırılıyor. Nokia 1209'un hangi sebep veya sebeplerden ötürü patladığı henüz netlik kazanmış değil.

http://www.dailytelegraph.com.au/news/breaking-news/indian-man-killed-by-exploding-mobile-phone/story-e6freuyi-1225907019568