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Patriot, 128GB boyuta sahip üç yeni USB 3.0 bellek modelini tanıttı

5 yıl
641
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Patriot, 128GB boyuta sahip üç yeni USB 3.0 bellek modelini tanıttı
Birçok farklı depolama ürününün altına imza atan Patriot, Supersonic RAGE XT 128GB, Supersonic Boost XT 128GB ve Supersonic Pulse 128GB isimli üç yeni USB 3.0 bellek modelini tanıttı.

Firmanın Supersonic ailesi içerisine dahil edilen modeller, dayanıklı gövde yapıları ve 128GB gibi büyük depolama alanları ile her zaman hareket halinde olan kişiler ve zorlu konuşullar için hazırlanmış durumda. Modellerden Supersonic RAGE XT saniyede 180 MB, Supersonic Boost XT saniyede 150 MB ve son olarak Supersonic Pulse saniyede 120 MB transfer hızı ortaya koyabiliyor. Ayrıca Supersonic Boost XT modelini su geçirmez yapıda hazırlayan firma, 5 yıl garanti yanında işletim sistemi tarafında Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Linux 2.4, Mac OS9 ve Mac OSX gibi oldukça geniş bir uyumluk sağlayabiliyor.
Patriot tarafından hazırlanan Supersonic ailesi 128GB USB 3.0 bellek çözümlerinin resmi satış fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri henüz açıklanmış değil.


http://www.hardwarezone.com.ph/tech-news-patriot-launches-three-new-128gb-usb-30-flash-drives Yorum Yaz
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