Patriot, Magma serisi maliyet odaklı SSD sürücülerini sergiledi

Bellek üreticisi Patriot yakın zamanda ürün gamına eklemeyi planladığı Magma serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı. Hali hazırda SandForce kontrolcülü modeller hazırlayan Patriot, düşük maliyetli SSD sürücü arayışındaki kullanıcılar için Tayvan merkezli Phison firması tarafından geliştirilen NAND Flash kontrolcüsüne yer verilen Magma serisi, 2.5-inç boyutunda olup, SATA-III destekli sürüclerden oluşuyor.

Patriot'ın henüz performans değerleri hakkında açıklama yapmadığı yeni sürücülerde hata öncesi kullanım ömrünün 1,5 milyon saat olduğu ve üç yıllık garanti ile sunulacakları bildiriliyor. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan yeni sürüclerin çıkış tarihleri ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.