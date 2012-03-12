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Patriot, Magma serisi maliyet odaklı SSD sürücülerini sergiledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Patriot yakın zamanda ürün gamına eklemeyi planladığı Magma serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı. Hali hazırda SandForce kontrolcülü modeller hazırlayan Patriot, düşük maliyetli SSD sürücü arayışındaki kullanıcılar için Tayvan merkezli Phison firması tarafından geliştirilen NAND Flash kontrolcüsüne yer verilen Magma serisi, 2.5-inç boyutunda olup, SATA-III destekli sürüclerden oluşuyor. 
Patriot'ın henüz performans değerleri hakkında açıklama yapmadığı yeni sürücülerde hata öncesi kullanım ömrünün 1,5 milyon saat olduğu ve üç yıllık garanti ile sunulacakları bildiriliyor. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan yeni sürüclerin çıkış tarihleri ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.  

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OverClocK1ng 7 yıl
itiraf.com a konu olacak ada sahip SSD yapmışlar.

"De get lan magmaya."


Yerin dibine batasıca performansı ile mağma'nın en ücrâ köşelerinden gelen SSD: MAGMA

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Chembond 7 yıl
İçinden USB bellek/SD kart çıkmasın sonra
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Rainbow6 7 yıl
Dusuk maliyetli urun denmis ama fiyati belli degil enteresan .. sand force kullandigina gore ya yeni cikacak tlc kullancak yada ucuz bellek kullanacak burada hizlariyla ilgili bilgi onemli, ilk dolumdan sonraki silme yazma degerleri onemeli cunku maliyet odakli ssd lerde diski bosaltmak icin kullanilan yazilim ve donanimlar genelde fiyati belli ediyor cunku bu yontemler kullanilmadan dolu diskin yazim ve silme hizlari ilk degerlerine kiyasla daglar kadar fark yaratabilir
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mlado 7 yıl
ilk 250gb hdd mi 175tl ye almıştım ssd lerde 250gb 200tl altına indiğinde ilk ssd mi almış olacağım. o günleri iple çekiyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Baya küçükler.. 1.5 Milyon saatin kaç ay ve ya yıla denk geldiğini kafaya taktım hesaplıyorum.. :)
171 yıl çıktı devirli tabi..:):)
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dreamblue35 7 yıl
120gb en fazla 200 tl olmalı
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venom.X 7 yıl
60 gb sata 3 150 tl altına insin yeter
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shanke 7 yıl
Heycanla bekliyoruz :D
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