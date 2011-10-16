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Patriot, Pyro SE serisi SATA-III destekli SSD'lerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Patriot, yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. Pyro SE serisi altında sunulan SSD'lerin en büyük özelliği, SandForce firması tarafından geliştirilen SF-2281 kontrolcüsü kullanmaları ve bu sayede daha yüksek okuma ve yazma hızlarını ulaşabiliyor olmaları.
2.5-inç boyutunda olan ve iki farklı kapasite seçeneği ile (120GB, 240GB) pazara gelecek olan Pyro SE, SATA-III desteği sunuyor ve 550MB/saniye seviyesinde okuma ile 520MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunabiliyor. 4K rastgele yazma performansı 85,000 IOPS olarak açıklanan SSD'ler, TRIM, DuraClass ve DuraWrite teknolojilerine de destek sunuyorlar.
Yüksek performans segmenti için hazırlanan Pyro SE serisi yeni nesil Patriot SSD sürücülerin kısa süre içerisinde raflara girmesi beklenirken, satış fiyatları ise açıklanmadı. 

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Rustoocas 8 yıl
KaraKanarya
SSDlerde müşterinin hız sıkıntısı yok, herkes fiyata odaklanmış durumda ve OCZ fiyatta çok avantajlı, Patriot yada başka bir firma 256 GB modelde OCZ ile rekabete girecekse 280$ gibi fiyat koyması gerekir. Yakın zamanda 256GB SSDlerde GB başı 1$ı göreceğiz gibi.

1$ ı görmeye yaklaştıysak SSD çıktığından beri bayağı yol kat etmiş demektir.
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1963bursa 8 yıl
SSDlerde müşterinin hız sıkıntısı yok, herkes fiyata odaklanmış durumda ve OCZ fiyatta çok avantajlı, Patriot yada başka bir firma 256 GB modelde OCZ ile rekabete girecekse 280$ gibi fiyat koyması gerekir. Yakın zamanda 256GB SSD'lerde GB başı 1$'ı göreceğiz gibi.
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TrMhMt 8 yıl
Bununda satis fiyati aciklanmamis !!!
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Arranger. 8 yıl
Okuma - Yazma hızları ve Iops iyi. Fiyat, en az 400$ olur.
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