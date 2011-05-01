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Patriot, Torqx 2 serisi yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil üretim teknolojileriyle yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli NAND Flash bellek yongalarının üreticilere sağlanması ve gelişen teknoloji ile birlikte daha performanslı NAND Flash kontrolcülerinin tasarlanması sayesinde, bir süre öncesine kadar yüzlerce dolar seviyesinde yer alan kimi SSD modellerini daha düşük maliyetlerle edinebilmek mümkün.

Artan rekabet koşulları çerçevesinde öne geçmek isteyen üreticiler, ürün gamlarını farklı fiyat segmentleri için planladıkları yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyorlar. İşte o üreticilerden birisi olan ve daha çok yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Patriot, Torqx 2 serisi yeni SSD depolama sürücülerini tanıttı.

Patriot tarafından "fiyat ve performansın mükemmel dengesi" olarak tanımlanan Torqx 2 ailesi, 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşuyor. SATA-II uyumlu olan yeni sürücülerde, 30nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarına yer verilirken, kullanılan kontrolcünün detayları henüz bilinmese de JMicron üretimi olduğu tahmin ediliyor.

Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak açıklanan ve TRIM desteği sundukları belirtilen yeni depolama sürücülerinin okuma hızları 270MB/saniye, yazma hızları ise 230MB/saniye olarak açıklandı. 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile tanıtılan Torqx 2 ailesinin 256GB'lık üyesi 419 Avro seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.


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Batuist 8 yıl
bu hızla giderse bunların yaygınlaşması fazla sürmez.. daha çok firma daha çok ürün çıkarsın ki rekabet fiyatları iyice düşürsün..
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OverClocK1ng 8 yıl
Hızlarda da bir yanlışlık olmalı. Bunlar OCZ Vertex 2 nin hızlarından bile az. Ki o zaten SATA 2 idi. Sata 3 olan Vertex 3 lerde hızlar okuma yazma 500 küsüre 450 falan yani. Ama onlar Sandforce. Acaba bu JMicron diye falan mı öyle yoksa haberde mi yanlışlık var anlamadım...
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spaydix 8 yıl
resimde sata3 yazıyor üstünde haberde yanlışlık olabilirmi :D
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LeßroN 8 yıl
hocam galiba bu sefer haberi yanlış yayınladın
resminde sata 3 diyor sen 2 yazmışsın
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CrySystem 8 yıl
Okuma - yazma değerleri düşük gibi geldi. JMicron 'u duyunca olay bitti.
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