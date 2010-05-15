Patriot, Inferno serisi SSD sürücülerini duyurdu

Ağırlıklı olarak sistem bellekleriyle, son dönemde ise SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen Patriot, yeni SSD sürücülerini duyurdu. Patriot'un Inferno adı altında üreteceği yeni SSD'ler 100 GB ve 200 GB kapastilere sahip olacak. Patriot Inferno SSD'ler SF-1200 ve SF-1222 kodlu SandForce NAND flash bellek kontrolcüler güç veriyor. Patriot'un yeni SSD sürücülerinde yer verdiği Sandforce DuraClass teknolojisi sayesinde dayanıklılık ve performansın üst seviyelere taşındığı belirtiliyor. Inferno serisi SSD'lerin 285 MB/s ve 275MB/s okuma-yazma hızlarına sahip olduğu belirtiliyor.

Patriot'un Inferno adını verdiği yeni SSD sürücülerinin 369$ (100 GB) ve 679$ (200GB) fiyat etiketleriye satışa sunulacağı belirtildi