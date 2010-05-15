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Patriot, Inferno serisi SSD sürücülerini duyurdu

Ağırlıklı olarak sistem bellekleriyle, son dönemde ise SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen Patriot, yeni SSD sürücülerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ağırlıklı olarak sistem bellekleriyle, son dönemde ise SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen Patriot, yeni SSD sürücülerini duyurdu. Patriot'un Inferno adı altında üreteceği yeni SSD'ler 100 GB ve 200 GB kapastilere sahip olacak. Patriot Inferno SSD'ler SF-1200 ve SF-1222 kodlu SandForce NAND flash bellek kontrolcüler güç veriyor. Patriot'un yeni SSD sürücülerinde yer verdiği Sandforce DuraClass teknolojisi sayesinde dayanıklılık ve performansın üst seviyelere taşındığı belirtiliyor. Inferno serisi SSD'lerin 285 MB/s ve 275MB/s okuma-yazma hızlarına sahip olduğu belirtiliyor.

Patriot'un Inferno adını verdiği yeni SSD sürücülerinin 369$ (100 GB) ve 679$ (200GB) fiyat etiketleriye satışa sunulacağı belirtildi


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Vapor.Experience 9 yıl
Herkes fiyatların düşceğine arttığından bahsetmiş. Soruyorum size 2 sene evvelki SSD nin verdiği performans ile şuanki sandforce lar aynı mı??
araştırma yapmadan haberin altına boş yorum doldurmakta üstünüze yok
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akcelik 9 yıl
şu firma ssd duyurdu bu firma ssd duyurdu bu fiyatlarla bu ssd lere kim yaklaşabiliyor merakediyorum ...
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hacı.basat 9 yıl
Fiyatlar artıyor malesef, 2 sene önce 19 liraya 8GB flash disk almıştım, halen kullanıyorum, flash diskler ne zaman o fiyata inerse, SSD'lerin de fiyatları belki o zaman düşmeye başlar.
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retchop 9 yıl
Ya artık şu ssd'ler ucuzlasa da biz de bir tatlarına baksak.
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donanımcı123 9 yıl
Maşallah haftada bir yeni model duyuruluyor ama fiyatlar hiç heyecan yaratmıyor.
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justbejust 9 yıl
karteli kurmuşlar, doğru dürüst fiyat rekabetine giren yok.
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1963bursa 9 yıl
Ne f/p si, GB başı 2$'dan bile ucuzdu eskiden bunlar, bindikçe biniyor, eski fiyata göre 200gb olan model 400$dan bile ucuz olmalıydı, herif 679$ fiyat basmış, yuh.
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hapocod 9 yıl
kim alır bilinmez

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Tukrok 9 yıl
F/P'den sınıfta kaldıkları sürece hepsi aynı. Bir tane babayiğit de çıkıp adam gibi f/p olan ssd çıkarmıyor. Memur çocuğuyuz biz :D
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