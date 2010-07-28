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Patriot, Inferno serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
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9
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Patriot, Inferno serisi SSD sürücülerine yenilerini ekliyor. SandForce firmasının SF-1200 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı yeni sürücüler, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 2.5-inç boyutunda olan olan yeni sürücüler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan SSD'ler, 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar.

Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan yeni sürücüler için Patriot firmasının mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Les Henry açıklamasında; "Inferno serisi SSD'ler, şimdiye pazara sunduğumuz en hızlı ve heyecan verici Patriot... 60GB kapasiteli yeni seçenek ile donanım tutkunları, Inferno serisi SSD'lerin yüksek performansını daha uygun fiyat seviyesinden alabilecekler..." dedi. Beş yıllık garantiyle sunulacak Inferno serisi yeni SSD'ler için fiyatlar ise henüz açıklanmadı.


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OverClocK1ng 9 yıl
SandForce 1200 süper kontrolcü. Hakikaten hakkını veriyor...
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mehmetgirgin 9 yıl
bunların içinde dönen diskten yok dimi
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CrySystem 9 yıl

mehmetgirgin

bunların içinde dönen diskten yok dimi

hayır...
sata girişli usb bellek olarak düşün
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...TALANCI... 9 yıl
Fx57

285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar.














ABİ HIZLAR RESMEN DEHŞETÜL ŞAHANE,VAHŞET DOLU BİR SSD... İNANILMAZ YAHU. BU ÜRÜN HERALDE PİYASADAKİ EN HIZLI SSD ÇÖZÜMÜ? ÖYLE DEĞİLSE HANGİSİ EN HIZLI?

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Alkımm 9 yıl
Değerler oldukça dikkat çekici ama fiyatı ucuk olucak alınmaz
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disorderpunk 9 yıl
60GB lık olanı 150usd olsa da alsak :(
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