Patriot, Inferno serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Bellek üreticisi Patriot, Inferno serisi SSD sürücülerine yenilerini ekliyor. SandForce firmasının SF-1200 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı yeni sürücüler, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 2.5-inç boyutunda olan olan yeni sürücüler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan SSD'ler, 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar.

Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan yeni sürücüler için Patriot firmasının mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Les Henry açıklamasında; "Inferno serisi SSD'ler, şimdiye pazara sunduğumuz en hızlı ve heyecan verici Patriot... 60GB kapasiteli yeni seçenek ile donanım tutkunları, Inferno serisi SSD'lerin yüksek performansını daha uygun fiyat seviyesinden alabilecekler..." dedi. Beş yıllık garantiyle sunulacak Inferno serisi yeni SSD'ler için fiyatlar ise henüz açıklanmadı.