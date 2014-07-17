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Paul McCartney albümlerini iPad üzerinden satacak

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Paul McCartney albümlerini iPad üzerinden satacak

Efsane Beatles'ın üyelerinden Paul McCartney, 5 popüler albümünü iPad uygulaması olarak yayımlama kararı aldı. 

iTunes üzerinden satmaktansa uygulama olarak daha fazla ön plana çıkacağı ve daha ucuz olacağı düşünülen 5 albüm Band on the Run, McCartney, McCartney II, Ram ve Wings over America olarak belirlenmiş. 

Albümlerde orijinal parçaların yanısıra Paul ile röportajlar ve klipler de yer alıyor. Uygulamalar 17TL fiyat etiketine sahip. Dijital albümleri ise 36TL civarında.  

(McCartney)

(McCartney II)

(Ram)

(Band on the Run)


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