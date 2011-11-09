PayPal, Android uygulamasına NFC desteğini de ekledi

Çevrimiçi ödeme platformlarının lideri olan PayPal mobil ödeme alanında da hakimiyetini devam ettiriyor. Firma mobil ödeme teknolojilerine tam destek verirken Android uygulamasını da NFC desteği sunacak şekilde güncelledi.





3.0 sürümü yayınlanan Android uygulaması ile NFC desteği sunan telefonlar arasında birbirine dokundurmak suretiyle para aktarımı yapmak mümkün olacak. Bunun için ana ekrana Para Talep Et adlı widget'ı yerleştirmek gerekiyor. Butona tıklanarak aktarım yapılması istenen para miktarı yazıldıktan sonra NFC desteği sunan PayPal uygulaması yüklü diğer Android cihaza dokunduruluyor ve aktarım gerçekleşiyor.





PayPal ile mobil para aktarımı yapmak isteyen ancak NFC desteğine sahip olmayan kullanıcılar Bump adlı uygulama ile yine cihazları birbirine değdirerek platformlar arasında çapraz aktarım da yapabiliyorlar.