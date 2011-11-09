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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PayPal, Android uygulamasına NFC desteğini de ekledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,1b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi ödeme platformlarının lideri olan PayPal mobil ödeme alanında da hakimiyetini devam ettiriyor. Firma mobil ödeme teknolojilerine tam destek verirken Android uygulamasını da NFC desteği sunacak şekilde güncelledi.

3.0 sürümü yayınlanan Android uygulaması ile NFC desteği sunan telefonlar arasında birbirine dokundurmak suretiyle para aktarımı yapmak mümkün olacak. Bunun için ana ekrana Para Talep Et adlı widget'ı yerleştirmek gerekiyor. Butona tıklanarak aktarım yapılması istenen para miktarı yazıldıktan sonra NFC desteği sunan PayPal uygulaması yüklü diğer Android cihaza dokunduruluyor ve aktarım gerçekleşiyor.

PayPal ile mobil para aktarımı yapmak isteyen ancak NFC desteğine sahip olmayan kullanıcılar Bump adlı uygulama ile yine cihazları birbirine değdirerek platformlar arasında çapraz aktarım da yapabiliyorlar.

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s_demirci_53 8 yıl
bump ne oluyor? ben telefonuma kurmak istiyorum türkiye desteği var mı acaba?
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jovanovic 8 yıl
Millette para mı kaldı ki dokunduracak...
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