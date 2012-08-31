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PayPal uygulaması, Android platformu için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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PayPal, Android platformu için güncellenerek uygulamanın arayüzü Google'ın ''Holo'' yönergelerine uygun hale getirildi.

Güncellemeyle birlikte iOS uygulamasının kahverengi tonlarına benzer bir görünüme sahip olan uygulamanın yeni tasarımıyla kullanıcı deneyiminin arttırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, hesap aktivitesine hızlı bir şekilde bakılabiliyor oluşu yeni arayüzün en önemli getirilerinden biri olarak gösteriliyor. Tasarımdaki değişiklilerin yanı sıra, hesap kaynağı olarak kullanmak için kredi veya banka kartlarını okutabilme özelliğine kavuştuğunu da belirtmekte fayda var. 

Tasarımı ve ek özellikleriyle Android kullanıcılarına daha iyi bir deneyimi yaşatmayı planlayan güncel PayPal uygulamasına Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paypal.android.p2pmobile&hl=tr Yorum Yaz
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