PayPal’ın satın aldığı firmadan dev veri sızıntısı

İnternet firmalarının veri çaldırma olayları durmak bilmiyor. Kanada’nın en önemli ödeme sistemlerinden biri iken geçtiğimiz Şubat ayında PayPal tarafından 233 milyon dolara satın alınan TIO firması büyük bir siber saldırıya uğradı.

Sistemler zayıf

Gelen raporlara göre sunucularına yetkisiz bir sızma girişimi olan TIO firmasının yaklaşık 1.6 milyon müşterisinin kişisel verilerinin çalındığı ve internete sızdırıldığı ifade ediliyor.

PayPal satın alımın onaylanmasından sonra firmanın güvenlik sistemlerinin zayıf olduğunu belirterek geniş çaplı bir incelemeye tabi tutmuştu. 10 Kasım tarihinde ise yetkisiz erişimler görüldüğünden dolayı platformun işleyişini durdurmuştu.

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PayPal araştırmasını tamamladıktan sonra kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda hem müşterilerin hem de işletmelerin hassas verilerinin çalındığı belirtiliyor ancak bu verilerin türü hakkında bilgi verilmedi.

Şimdilik TIO’nun sunucuları ne zaman düzelecek ve ne zaman hizmet vermeye başlayacak bilinmiyor. Firmanın yaklaşık 60 bin civarında müşterisi bulunuyordu.