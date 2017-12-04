Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PayPal’ın satın aldığı firmadan dev veri sızıntısı

Sistem güvenliği için yeterli tedbiri alamayan firmaların eninden sonunda sunucularına yetkisiz erişim sağlandığını görüyoruz. Sonrasında da milyonlarca veri internete sızdırılıyor.
1 yıl
1,8b
1
5
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PayPal’ın satın aldığı firmadan dev veri sızıntısı

İnternet firmalarının veri çaldırma olayları durmak bilmiyor. Kanada’nın en önemli ödeme sistemlerinden biri iken geçtiğimiz Şubat ayında PayPal tarafından 233 milyon dolara satın alınan TIO firması büyük bir siber saldırıya uğradı.

Sistemler zayıf

Gelen raporlara göre sunucularına yetkisiz bir sızma girişimi olan TIO firmasının yaklaşık 1.6 milyon müşterisinin kişisel verilerinin çalındığı ve internete sızdırıldığı ifade ediliyor.

PayPal satın alımın onaylanmasından sonra firmanın güvenlik sistemlerinin zayıf olduğunu belirterek geniş çaplı bir incelemeye tabi tutmuştu. 10 Kasım tarihinde ise yetkisiz erişimler görüldüğünden dolayı platformun işleyişini durdurmuştu.

Ayrıca Bkz. "Çin, iOS geliştirici karının yüzde 25’ine sahip"

PayPal araştırmasını tamamladıktan sonra kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda hem müşterilerin hem de işletmelerin hassas verilerinin çalındığı belirtiliyor ancak bu verilerin türü hakkında bilgi verilmedi.

Şimdilik TIO’nun sunucuları ne zaman düzelecek ve ne zaman hizmet vermeye başlayacak bilinmiyor. Firmanın yaklaşık 60 bin civarında müşterisi bulunuyordu. 

 

https://www.theregister.co.uk/2017/12/04/paypal_tio_data_breach/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myhotyro 1 yıl
60 bin civarında müşterisi bulunan firmanın 1.6 milyon müşterisinin verilerimi çalınmış?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl myhotyro
myhotyro

60 bin civarında müşterisi bulunan firmanın 1.6 milyon müşterisinin verilerimi çalınmış?

Müşteri = İş yaptığı şirket ve kuruluş sayısı
Kullanıcı = İş yaptığı şirket ve kuruluşların üyeleri şahısları sen ben vb.
Yani 1.6 milyon kullanıcının bilgisi uçmuş
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Biriken WhatsApp mesajlarını özetleyen sanal asistan WACAO ile tanışın 1 yıl Quentin Tarantino'dan yeni Star Trek filmi 1 yıl Chrome'un Android sürümüne HDR video desteği geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'dan ilk fragman 1 yıl Apple tarihi bir rekora imza atmak üzere 1 yıl Apple 13 milyar euroluk vergi cezasını ödemeye hazırlanıyor 1 yıl Samsung Galaxy J5 Prime (2017) teknik özellikleri belli oldu 1 yıl Toplasan bu fiyata olmaz "Sinerji DCZ1080 oyuncu kasası" inceleme 1 yıl Faraday Future baş tasarımcısını da kaybetti 1 yıl Volkswagen I.D modelinin üretimi için geri sayım başladı 1 yıl Ethereum tabanlı dijital kedi yetiştirme oyunu: CryptoKitties 1 yıl Google Maps’e motosiklet modu geldi 1 yıl Winklevoss kardeşler dünyanın ilk Bitcoin milyarderi oldu 1 yıl Bundle, Google tarafından yılın en iyi haber uygulaması seçildi 1 yıl Yerli uyduyu uzaya yerli roket taşıyacak 1 yıl Google’ın bugün yer verdiği Doodle’ı kaçırmayın 1 yıl WhatsApp'ın yeni özelliği grup yöneticilerinin yetkisini arttırıyor 1 yıl Microsoft'tan Snapdragon 845'li cihaz sürprizi 1 yıl Broadcom şimdi de Qualcomm’un yönetim kuruluna göz dikti 1 yıl Bitcoin meclisin gündemine girdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN PayPal’ın satın aldığı firmadan dev veri sızıntısı Sonraki Global Blue Tax Free uygulamasıyla vergi iadesi takibi kolaylaşıyor 1 yıl Güney Kore Bitcoin piyasasını düzenlemek istiyor: Bitcoin vergisi gelebilir 1 yıl macOS'taki güvenlik açığını düzeltmek için yayınlanan yama sorunlu çıktı 1 yıl Ünlü Barclays, müşterilerine Kaspersky ürünlerini önermekten vazgeçiyor 1 yıl Ekran kartı pazarında AMD düşüşte Nvidia yükselişte 1 yıl Çin, iOS geliştirici karının yüzde 25’ine sahip 1 yıl Google ihtiyaç dışı veri toplayan uygulamaları uyaracak 1 yıl Uzayın yeni yıldızı Hindistan, önümüzdeki yıl Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor 1 yıl Samsung avuç içi tarama teknolojisiyle ilgili bir patent aldı 1 yıl Blockchain tabanlı tamamen güvenli akıllı telefon: Finney 1 yıl Chrome Windows sürümü çökmeye sebep olan üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek 1 yıl LeEco genel merkezini satışa çıkardı 1 yıl Lada efsanesi yeniden Türkiye'de 1 yıl Porsche, 2025 yılında satışlarının yarısını hibrit araçlardan bekliyor 1 yıl Bu gece doğanın görsel şöleni var: Süper Ay 1 yıl Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite 1 yıl 3D baskı teknolojisi ile rüzgar türbini inşa edilecek 1 yıl AMD yakın gelecekte GDDR6 bellek teknolojisini kullanacak 1 yıl Apple SVP Federighi: Touch ID aslında birden çok kullanıcı için tasarlanmadı 1 yıl Samsung Galaxy A8+ 2018’in canlı görselleri sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim