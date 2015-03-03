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Pebble Time en çok bağış toplayan Kickstarter projesi oldu

4 yıl
1,4b
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Pebble Time en çok bağış toplayan Kickstarter projesi oldu

Teknoloji dünyasına rekor bir Kickstarter bağışı ile merhaba diyen ilk nesil Pebble akıllı saatinin ardından devam modeli Pebble Time da kampanyaya rekorla başladı. 17 dakikada gerekli bağışı toplayarak rekor kıran Pebble Time, şimdi de en çok bağış toplayan Kickstarter projesi oldu.
Halen tamamlanmamış olmasına rağmen Pebble Time projesi şu anda 14 milyon dolar sınırını geçti ve artmaya devam ediyor. Projenin 20 milyon doları da geçerek tarihi bir rekora imza atması bekleniyor.
Pebble Time ilk neslin üzerine önemli yenilikler katarak kendini geliştirdi ve bu ilgiyi hak ediyor. Renkli elektronik kağıt teknolojisi kullanan Pebble Time geçmiş mesajlarınız ve bildirimlerinizi yukarıya doğru saran, gelecek randevu ve ajandanızı ise aşağı doğru saran yeni bir arayüze sahip.
Mikrofon ile cihazınıza sesli komutlar verebileceğiniz saat, ayrıca su geçirmez özelliğe sahip ve 22mm kayışlarla uyumlu. En önemli unsur olan 7 güne kadar kullanım süresi bu modelde de aynen korunmuş.
6500'den fazla uygulamaya sahip olan cihaz Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. En az iOS 8 ve Android 4.0 sürümü gerektiren Pebble Time modeli en az 179$ bağış karşılığında Mayıs ayında gönderime başlayacak. Platform üzerinde eski rekor haberini yaptığımız Coolest Cooler taşınabilir şarj istasyonu ve içecek soğutucu projesiydi.



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