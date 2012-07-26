Pebble, akıllı saatlerinin dağıtımını erteledi





Pepple Technology, Kickstarter platformunda başlattığı kampanya ile 10 milyon doların üzerinde bağış toplamıştı. Android ve iOS işletim sistemli telefonlar için yardımcı bir aksesuar olarak da kullanılabilen Pepple akıllı saat, maalesef ertelendi.

Kickstarter tarihinin en büyük kapsamlı projelerinden biri olan Pepple akıllı saat, 70,000'e yakın destekçiyi arkasına aldı. Kampanya öncesi 1,000 civarında saat üretmeyi planlayan Palo Alto merkezli şirket, Eylül'de dağıtıma başlayacaktı. Fakat Kickstarter'da popülerliği katlanan akıllı saatten şuan ilk etapta 85,000 adet sipariş edilmiş durumda. Bağışçılarına ürün tedarik edebilmek için haftalık üretim hacimlerini 15,000'e çıkarmaları gerekiyor, ancak bu şuan için mümkün değil.

Henüz mühendislik onayı aşamasındaki akıllı saat üzerinde bazı düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Destekçilerinin oylarıyla beyaz, siyah ve kırmızı renge ek olarak turuncu seçeneğini de eklemeye karar verdiğini açıklayan Pepple Tech, dağıtımının zamanında yapılamayacağını bildirdi. Tayvan'daki araştırma-geliştirme tesisinden görüntüler sunuldu ve çalışmaların ne durumda olduğuyla ilgili bilgiler verildi.

Bluetooth ile veri alışverişi gerçekleştiren Pepple akıllı saati, dış ortamda görünebilirlik sağlanabilmesi için e-kağıt olarak adlandırılan siyah-beyaz bir ekranla geliyor. Çok sayıda saat arayüzü hazırlayan geliştirici firma, kullanıcının her gün farklı bir saat deneyimi yaşayabilmesini sağlayacak. Ayrıca Android ya da iOS telefonlarıyla etkileşimi sağlanarak uyarıları saat üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz.

Akıllı saatin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Tahminler, ilk ürünlerin ancak önümüzdeki yıl dağıtılabileceği yönünde.

http://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android/posts/273665