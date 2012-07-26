Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pebble, akıllı saatlerinin dağıtımını erteledi

6 yıl
195
1
Cep Tel Aksesuarları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pepple Technology, Kickstarter platformunda başlattığı kampanya ile 10 milyon doların üzerinde bağış toplamıştı. Android ve iOS işletim sistemli telefonlar için yardımcı bir aksesuar olarak da kullanılabilen Pepple akıllı saat, maalesef ertelendi.
Kickstarter tarihinin en büyük kapsamlı projelerinden biri olan Pepple akıllı saat, 70,000'e yakın destekçiyi arkasına aldı. Kampanya öncesi 1,000 civarında saat üretmeyi planlayan Palo Alto merkezli şirket, Eylül'de dağıtıma başlayacaktı. Fakat Kickstarter'da popülerliği katlanan akıllı saatten şuan ilk etapta 85,000 adet sipariş edilmiş durumda. Bağışçılarına ürün tedarik edebilmek için haftalık üretim hacimlerini 15,000'e çıkarmaları gerekiyor, ancak bu şuan için mümkün değil.
Henüz mühendislik onayı aşamasındaki akıllı saat üzerinde bazı düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Destekçilerinin oylarıyla beyaz, siyah ve kırmızı renge ek olarak turuncu seçeneğini de eklemeye karar verdiğini açıklayan Pepple Tech, dağıtımının zamanında yapılamayacağını bildirdi. Tayvan'daki araştırma-geliştirme tesisinden görüntüler sunuldu ve çalışmaların ne durumda olduğuyla ilgili bilgiler verildi.
Bluetooth ile veri alışverişi gerçekleştiren Pepple akıllı saati, dış ortamda görünebilirlik sağlanabilmesi için e-kağıt olarak adlandırılan siyah-beyaz bir ekranla geliyor. Çok sayıda saat arayüzü hazırlayan geliştirici firma, kullanıcının her gün farklı bir saat deneyimi yaşayabilmesini sağlayacak. Ayrıca Android ya da iOS telefonlarıyla etkileşimi sağlanarak uyarıları saat üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz.
Akıllı saatin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Tahminler, ilk ürünlerin ancak önümüzdeki yıl dağıtılabileceği yönünde. 

http://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android/posts/273665 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Turkcell Maxiplus5 video inceleme 6 yıl Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim