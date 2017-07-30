Pebble tabanlı Fitbit akıllı saati çok yakında

Fitbit’in bir dönemin ses getiren ismi Pebble’ı bünyesine katmasının ardından yıl sonuna kadar faaliyetlerine son vereceği açıklanmıştı. Özellikle Pebble’ın işletim sistemi ile ilgilenen Fitbit yeni bir akıllı saat hazırlığında.

Pebble izleri

Bir kaç revizyon geçiren projenin yıl sonuna sarktığı ifade ediliyor. Daha önce de görselleri sızdırılan akıllı saat, Pebble satın alımından sonra bazı değişikliklere uğradı. Firma işletim sistemi tarafında sağlam bir ekosistem istiyor.

Firmanın patronu tarafından yapılan açıklamalara göre Fitbit akıllı saatine Pebble işletim sisteminin yeni versiyonu temel oluşturacak. Saat piyasaya çıktıktan hemen sonra yazılım geliştirme aracı da kullanıma sunulacak ve hızlı bir ekosistem oluşturulması sağlanacak.

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Pebble özellikle uygulama desteği ile dikkat çeken bir akıllı saatti. Zaten pazarda geniş uygulama desteği sunan çok az marka yer alıyor. Kalanlar Çinli üreticilerin standart arayüz ile donattığı ve kendi uygulamalarını yerleştirdiği ürünlerde oluşuyor. Pebble üstelik bunu çok uygun fiyatlara yapmayı başarmıştı ancak yenilikleri sürdüremeyince pazardan silindi.

Fitbit yeni saati için bir uygulama mağazası da hazırlıyor. Geliştiriciler hızlı bir şekilde projelerini sonlandırdıktan sonra mağazaya yükleyecek ve alıcısını bekleyecek. Android ve iOS ile çalışacak Fitbit akıllı saatinin yıl bitmeden piyasada olacağı belirtiliyor.