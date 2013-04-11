Pelican, ProGear S130 isimli çanta modelini tanıttı





Zor arazi koşulları için özel olarak ürettiği çanta, akıllı cep telefonu gibi modeller için ürettiği kılıf modelleri ile tanınan Pelican, yeni fotoğraf çantasını tanıttı.

ProGear S130 ismine sahip olan model, çok amaçlı olarak aynı anda hem DSLR fotoğraf makinesi hem de dizüstü bilgisayar ya da tablet bilgisayar modellerini taşıma amaçlı geliştirilmiş durumda. Kamera ekipmanlarının konulduğu bölümün dış kesimleri darbeye dayanıklı sert malzemeden üretilerek, çanta içerisinde ikinci bir koruma daha sağlanmış ve bu sayede üst seviye koruma sağlanmış durumda.

Fotoğrafçılar için oldukça önemli olan hızlı erişim özelliğinin de unutulmadığı Pelican ProGear S130, 30 dakika boyunca 1 metre suyun içinde içeriye hiçbir sızdırma olmadan kalabiliyor. İç yapısı istenilen kamera ekipmanlarına özel olarak şekillendirilebilen model üzerinde, basınç dengeleme için bir valf ve bel/omuz askıları yer alıyor. Çanta 47x33x25.4cm boyutlara sahip.

Özellikle zor arazi şartlarında çalışan fotoğrafçılar için oldukça faydalı özellikler sunan Pelican ProGear S130, firmanın resmi sistesi üzerinde 305$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.





http://www.photographybay.com/2013/04/10/pelican-progear-s130-laptopcamera-backpack-unveiled/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotographyBay+%28Photography+Bay%29