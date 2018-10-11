Vestel'den açıklama: Otomobil üretme planımız yok, VEO sadece konsept

Türkiye'nin yerli otomobil projesindeki üreticilerden Vestel, bugün çıkan haberlere göre Türk Patent Kurumu’na tasarım başvurusunda bulundu. Vestel, başvuruyu doğruladı ancak üretim planı bulunmadığını açıkladı.

Vestel, otomobil üretmeyi planlamıyor

Türk Patent Kurumu'na yapılan başvuruda Vestel VEO, isimli aracın tasarımını içeren 6 adet görsel bulunuyor. Vestel tarafından yapılan açıklamaya göre tasarım başvurusunun firma tarafından yapıldığı doğrulandı. Vestel, bu projenin Ar-Ge ekibi tarafından yapılan bağımsız bir tasarım çalışması olduğunu ve otomobil üretmeyi planlamadıklarını açıkladı.

Patent başvurusunun ortaya çıkması ile birlikte, "Vestel, kendi otomobilini üretecek" gibi haberler ortaya çıkmıştı. Vestel, otomobil üretimiyle ilgili haberlerin doğru olmadığını ancak tasarımın Vestel Ar-Ge ekibi tarafından tasarlanıp patent başvurusu yapıldığını onayladı.

Vestel VEO hakkında açıklama

Vestel'in açıklaması şu şekilde:

Bugün medyaya yansıyan “Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan Zorlu Grubu’nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik” haberlerdeki bazı ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vestel’in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil üretmek gibi bir planı bulunmamaktadır. Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi aşkın Ar-Ge ekibi ile 8 Ar-Ge merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım çalışmasıdır.

Bilindiği üzere Vestel, 2017 yılında yaptığı 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi’ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketidir.

Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer, haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye’nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Zorlu Holding