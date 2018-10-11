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Vestel'den açıklama: Otomobil üretme planımız yok, VEO sadece konsept

Vestel'in bugün yaptığı patent başvurusu ile Vestel VEO isimli otomobil tasarımı ortaya çıktı. Vestel, konu hakkında açıklama yaptı. Otomobil üretmeyi planlamadıklarını açıkladı.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'nin yerli otomobil projesindeki üreticilerden Vestel, bugün çıkan haberlere göre Türk Patent Kurumu’na tasarım başvurusunda bulundu. Vestel, başvuruyu doğruladı ancak üretim planı bulunmadığını açıkladı.

Vestel, otomobil üretmeyi planlamıyor 

Türk Patent Kurumu'na yapılan başvuruda Vestel VEO, isimli aracın tasarımını içeren 6 adet görsel bulunuyor. Vestel tarafından yapılan açıklamaya göre tasarım başvurusunun firma tarafından yapıldığı doğrulandı. Vestel, bu projenin Ar-Ge ekibi tarafından yapılan bağımsız bir tasarım çalışması olduğunu ve otomobil üretmeyi planlamadıklarını açıkladı.
Patent başvurusunun ortaya çıkması ile birlikte, "Vestel, kendi otomobilini üretecek" gibi haberler ortaya çıkmıştı. Vestel, otomobil üretimiyle ilgili haberlerin doğru olmadığını ancak tasarımın Vestel Ar-Ge ekibi tarafından tasarlanıp patent başvurusu yapıldığını onayladı.

Vestel VEO hakkında açıklama

Vestel'in açıklaması şu şekilde:
Bugün medyaya yansıyan “Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan Zorlu Grubu’nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik” haberlerdeki bazı ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.
Vestel’in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil üretmek gibi bir planı bulunmamaktadır. Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi aşkın Ar-Ge ekibi ile 8 Ar-Ge merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım çalışmasıdır.
Bilindiği üzere Vestel, 2017 yılında yaptığı 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi’ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketidir.
Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer, haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye’nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,  
Zorlu Holding

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Uza -00- 7 ay en beğenilen
Yapsa alacak mıydık tabiki hayır. Telefon yapmayı öğrensinde araba sonraki iş.
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Qantas 7 ay
tasarım boşa gitmesin.buzdolabına çevirsinler.
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susesa 7 ay
Ön tampon ve arka stoplarındaki parçalı ışıklandırma olduğu gibi FaradayFuture konseptinden aşırma. Varın siz düşünün geri kalanı nereden aşırma..pardon esinlenme...
Özetle Vestel ancak bunu yapabilirdi ....pardon pardon bunu ancak vestel yapabilirdi...
Edit: Bir de özgün çalışma demiyorlar mı, çıldıracağım geliyor yemin ederim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ön tampon ve arka stoplarındaki parçalı ışıklandırma olduğu gibi FaradayFuture konseptinden aşırma. Varın siz düşünün geri kalanı nereden aşırma..pardon esinle...
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BlueDay_86 7 ay
Anca konsept yaparsınız zaten otomobil üretmeye gücünüz yetmez
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Kartal Göz 7 ay
Kim takar Vestel'i yahu! Vestel araba yapsa n'olur yapmasa n'olur.
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extinct 7 ay
hisse senedi silkemele yöntemleri
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AsterixOburix 7 ay
Bende bir an bu işe girecekler sandım. Elbet çok zor. Ama yatırım yapsa, emek harcasa yani risk alsa ne olur? Devlet desteği de arkasında.
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hamza5806 7 ay
El becerisi 0 biri olarak söylüyorum şimdi otursam yarim saatte bundan daha güzel bir araba çizerim vestelin aptallıkları işte
Unutmadan zamaninda vestelin halk aleyhine vergi artırımı istedigini hatirlatalim
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Kaiser75 7 ay
Merak etmesinler zaten çok heyacanlanmamıştık.
Fason venüs cep telefonu ürettiren bir firmadan tek hamlede otomobil üretmesini beklemek rüyada bile olmaz.
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tugares 7 ay
Planlasaydı üretecekti yani :D
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10ff 7 ay
Üretemezsin zaten. Sanki imkanı varda planları farklı birşeymis gibi.
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MonacoDoom 7 ay
araba üretecek olsa bile gider çinden fason üretim araba yaptırırdı sanki ne bekliyoruz ki.
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hazarRS 7 ay
ar-ge ekibindeki bir tasarımcının boş zamanlarında modellediği bir araç sadece. Hiçbir detay yok, çıkış noktası yok. Üzerinde uğraşılmadığı o kadar belli ki, 2000lerin ortalarında bedava indirilebilen 3 boyutlu araç modellerini anımsatıyor.
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