Pentax, K-R'nin sadece 300 adet üretilen rengarenk versiyonunu hazırladı

SLR kamera ve objektif üretiminde yılların deneyimine sahip Pentax firması, farklılığa önem fotoğrafçılara özel K-R modeli hazırladı.

Yalnızca 300 adet üretilecek ve Pentax DA 35 mm f/2.4 objektifle beraber 1.100$ fiyat etiketiyle Japonya'da satışa sunulacak olan K-R, rengarenk tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Renk dışında standart K-R ile aynı nitelikleri paylaşan kamera, 12.4 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensör (23.6 x 15.8 mm), Prime II görüntü işlemcisi, 100-25600 arasında ISO ayarlayabilme olanağı, 1/6000 sn'ye kadar enstantane hızı, görüntü stabilizasyon sistemi, 11 odak noktası, 1.5x crop çarpanı, 3.0-inç boyutunda 921.000 piksel LCD ekran, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde video kayıt seçenekleri, SD / SDHC kart desteği gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

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