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Pentax, K-R'nin sadece 300 adet üretilen rengarenk versiyonunu hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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SLR kamera ve objektif üretiminde yılların deneyimine sahip Pentax firması, farklılığa önem fotoğrafçılara özel K-R modeli hazırladı.

Yalnızca 300 adet üretilecek ve Pentax DA 35 mm f/2.4 objektifle beraber 1.100$ fiyat etiketiyle Japonya'da satışa sunulacak olan K-R, rengarenk tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Renk dışında standart K-R ile aynı nitelikleri paylaşan kamera, 12.4 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensör (23.6 x 15.8 mm), Prime II görüntü işlemcisi, 100-25600 arasında ISO ayarlayabilme olanağı, 1/6000 sn'ye kadar enstantane hızı, görüntü stabilizasyon sistemi, 11 odak noktası, 1.5x crop çarpanı, 3.0-inç boyutunda 921.000 piksel LCD ekran, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde video kayıt seçenekleri, SD / SDHC kart desteği gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor.


http://www.gizmodiva.com/home_gadgets/pentax_ribbon_k-r_the_most_gorgeous_dslr_camera.php Yorum Yaz
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sadtneverdie 8 yıl
fuckulteli
Elde kalmasın diye 300 adet üretiyor olmalılar..

meraklısı dolu sen kafanı takma.
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özgüç55 8 yıl
K-X kullanıcı olarak yorumum. iğrenç olmuş
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zerocontrol 8 yıl
Çok sevimli bir tasarım olmuş ayrıca 300 tane yapılması yerinde bir karar olmuş çünkü daha fazla satmazdı :D
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Ufocu 8 yıl
Şakamı bu
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fuckulteli 8 yıl
Elde kalmasın diye 300 adet üretiyor olmalılar..
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