Japonya’dan OpenAI’a: “Anime ve mangalarımızı kopyalamayı bırakın”

Daha henüz bu tartışmaların yankısı dinmeden OpenAI, bu ayın başında Sora 2 adlı yeni modelini duyurdu. Sora 2, 20 saniyeye kadar 1080p çözünürlükte sesli videolar oluşturabiliyor. Sora 2 o kadar gerçekçi videolar yapabiliyor ki internet adeta kullanıcıların oluşturduğu video örnekleriyle doldu. Bunların birçoğunda Pokemon, Mario, One Piece ve Demon Slayer gibi Japonya’nın kültürel sembolleri yer alıyordu.
Japon hükümeti devreye girdi
Ayrıca iktidar partisi LDP’nin genel sekreter yardımcısı Akihisa Shiozaki, OpenAI’ın gerekli önlemleri almaması durumunda Yapay Zeka Teşvik Yasası’nın 16. maddesini devreye sokabileceklerini duyurdu. Bu madde telif hakkı ihlallerini araştırma ve soruşmayı kapsıyor. Shiozaki, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda hükümetin, Sora 2’nin temel algoritmik yapısı, filtreleme mekanizmaları ve içerik silme politikaları hakkında açıklama talep edebileceğini de belirtti.
Çifte standart iddiası
Shiozaki ayrıca Sora 2'nin telif hakları açısından çifte standart uyguladığına dikkat çekti. Yaptığı denemelerde modelin Japon anime karakterlerini kolaylıkla üretebildiğini ancak ABD merkezli eğlence devlerine ait Mickey Mouse veya Superman gibi karakterleri oluşturmayı reddettiğini ifade etti. Shiozaki bu durumu "açık bir dengesizlik ve ciddi bir telif sorunu" olarak niteledi.
