Japonya’dan OpenAI’a: “Anime ve mangalarımızı kopyalamayı bırakın”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın görüntü üretim yetenekleriyle dikkat çeken modelleri, Japonya’da ciddi bir telif krizine yol açtı. Şirketin yaklaşık yedi ay önce tanıttığı GPT-4o Image Generation modeli, ChatGPT’ye doğrudan entegre edilen en gelişmiş görsel üretim aracı olarak öne çıkmıştı. Bu model, önceki sürümlere kıyasla daha yüksek çözünürlük, metinleri doğru render etme yeteneği ve detaylarda daha fazla hassasiyet sunuyordu. Ancak kullanıcılar kısa sürede, modelin yalnızca sahte makbuzlar değil, aynı zamanda Studio Ghibli tarzında animasyonlar da üretebildiğini fark etti. “My Neighbor Totoro” ve “Spirited Away” gibi yapımların imza çizim tarzını kopyalayan bu görseller, Japonya’da fikri mülkiyet endişelerini gündeme taşıdı.

Daha henüz bu tartışmaların yankısı dinmeden OpenAI, bu ayın başında Sora 2 adlı yeni modelini duyurdu. Sora 2, 20 saniyeye kadar 1080p çözünürlükte sesli videolar oluşturabiliyor. Sora 2 o kadar gerçekçi videolar yapabiliyor ki internet adeta kullanıcıların oluşturduğu video örnekleriyle doldu. Bunların birçoğunda Pokemon, Mario, One Piece ve Demon Slayer gibi Japonya’nın kültürel sembolleri yer alıyordu.

Japon hükümeti devreye girdi

Tam Boyutta Gör Bu gelişmeler üzerine Japonya hükümeti doğrudan devreye girdi. Japonya fikri mülkiyet ve yapay zeka stratejisi bakanı Minoru Kiuchi geçtiğimiz cuma günü yaptığı basın toplantısında, OpenAI’a resmi bir çevrimiçi uyarı gönderdiğini açıkladı. Japonya, OpenAI’dan ülkenin “yerine konulamaz kültürel hazineleri” olan manga ve animelere ait fikri mülkiyetleri ihlal etmemesini talep etti.

Google Veo 3.1 tanıtıldı: AI video üretiminde ikinci perde 7 sa. önce eklendi

Ayrıca iktidar partisi LDP’nin genel sekreter yardımcısı Akihisa Shiozaki, OpenAI’ın gerekli önlemleri almaması durumunda Yapay Zeka Teşvik Yasası’nın 16. maddesini devreye sokabileceklerini duyurdu. Bu madde telif hakkı ihlallerini araştırma ve soruşmayı kapsıyor. Shiozaki, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda hükümetin, Sora 2’nin temel algoritmik yapısı, filtreleme mekanizmaları ve içerik silme politikaları hakkında açıklama talep edebileceğini de belirtti.

Çifte standart iddiası

Shiozaki ayrıca Sora 2’nin telif hakları açısından çifte standart uyguladığına dikkat çekti. Yaptığı denemelerde modelin Japon anime karakterlerini kolaylıkla üretebildiğini ancak ABD merkezli eğlence devlerine ait Mickey Mouse veya Superman gibi karakterleri oluşturmayı reddettiğini ifade etti. Shiozaki bu durumu “açık bir dengesizlik ve ciddi bir telif sorunu” olarak niteledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Japonya’dan OpenAI’a: Anime ve mangalarımızı kopyalamayı bırakın

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: