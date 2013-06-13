Pentax, iki yeni DSLR fotoğraf makinesini duyurdu: K50 ve K500









Fotoğraf dünyasının önde gelen isimlerinden Pentax, K50 ve K500 ismini verdiği yeni giriş-orta seviye DSLR fotoğraf makinelerini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerinin öğrendiğimiz iki fotoğraf makinesi de giriş-orta seviyesi kullanıcılara hitap ediyor. Firmanın 120 farklı renk kombinasyonu ile hazırlandığı lensleri değiştirilebilir K50 ve K500 DSLR fotoğraf makineleri, teknik özellikler açısından ortak olarak 16.3MP APS-C CMOS sensöre, PRIME M görüntü işleme motoruna, 3-inç 921 nokta sabit LCD ekrana, Full HD 1080p 30FPS video çekim kapasitesine, 30s - 1/6000s enstantane hızına, düşük ışık şartlarında bile kararlı takip sağlayan SAFOX IXi otomatik netleme sistemine, kullanıcılara daha iyi görüş açısı sağlayan %100 kapsama alanıyla gelen optik vizöre, dahili flaşa, 100-51600 ISO aralığına, saniye 6 kare seri çekim hızına, dahili görüntü sabitleme teknolojisine (SR), kamera için HDR ve RAW görüntü işleme sistemine ve son olarak lityum-iyon ya da AA piller ile çalışabilme yeteneklerine sahipler.

Benzer özellikler ile hazırlanan makinelerin arasındaki en büyük fark ise, K50'nin su ve toz geçirmez gövde yapısının K500 üzerinde kullanılmıyor olması. Gövde boyutları da aynı olan fotoğraf makinelerinden K50 650 gram, K500 ise 646 gram ağırlık değerleriyle hazırlanmış durumda. Üzelerinde harici flaş ve GPS bağlantılarının da unutulmadığı modeller, SD / SDHC / SDXC (Eye-Fi destekli) hafıza kartları içerisine kayıt yaparak, istenirse USB 2.0 üzerinde veri aktarımı sağlayabiliyorlar.

Teknik olarak oldukça iyi duran DSLR fotoğraf makinelerinden K50 699$, K500 modeli ise 599$ fiyat etiketleriyle Temmuz ayında piyasa çıkıyorlar.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/12/Pentax-launches-k-50-k-500-16MP-mid-and-entry-level-16MP-DSLRs