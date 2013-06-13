Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentax, iki yeni DSLR fotoğraf makinesini duyurdu: K50 ve K500

5 yıl
1,6b
1
8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pentax, iki yeni DSLR fotoğraf makinesini duyurdu: K50 ve K500
Pentax, iki yeni DSLR fotoğraf makinesini duyurdu: K50 ve K500


Fotoğraf dünyasının önde gelen isimlerinden Pentax, K50 ve K500 ismini verdiği yeni giriş-orta seviye DSLR fotoğraf makinelerini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerinin öğrendiğimiz iki fotoğraf makinesi de giriş-orta seviyesi kullanıcılara hitap ediyor. Firmanın 120 farklı renk kombinasyonu ile hazırlandığı lensleri değiştirilebilir K50 ve K500 DSLR fotoğraf makineleri, teknik özellikler açısından ortak olarak 16.3MP APS-C CMOS sensöre, PRIME M görüntü işleme motoruna, 3-inç 921 nokta sabit LCD ekrana, Full HD 1080p 30FPS video çekim kapasitesine, 30s - 1/6000s enstantane hızına, düşük ışık şartlarında bile kararlı takip sağlayan SAFOX IXi otomatik netleme sistemine, kullanıcılara daha iyi görüş açısı sağlayan %100 kapsama alanıyla gelen optik vizöre, dahili flaşa, 100-51600 ISO aralığına, saniye 6 kare seri çekim hızına, dahili görüntü sabitleme teknolojisine (SR), kamera için HDR ve RAW görüntü işleme sistemine ve son olarak lityum-iyon ya da AA piller ile çalışabilme yeteneklerine sahipler.
Benzer özellikler ile hazırlanan makinelerin arasındaki en büyük fark ise, K50'nin su ve toz geçirmez gövde yapısının K500 üzerinde kullanılmıyor olması. Gövde boyutları da aynı olan fotoğraf makinelerinden K50 650 gram, K500 ise 646 gram ağırlık değerleriyle hazırlanmış durumda. Üzelerinde harici flaş ve GPS bağlantılarının da unutulmadığı modeller, SD / SDHC / SDXC (Eye-Fi destekli) hafıza kartları içerisine kayıt yaparak, istenirse USB 2.0 üzerinde veri aktarımı sağlayabiliyorlar.
Teknik olarak oldukça iyi duran DSLR fotoğraf makinelerinden K50 699$, K500 modeli ise 599$ fiyat etiketleriyle Temmuz ayında piyasa çıkıyorlar.
 
Pentax, iki yeni DSLR fotoğraf makinesini duyurdu: K50 ve K500
Pentax, iki yeni DSLR fotoğraf makinesini duyurdu: K50 ve K500

http://www.dpreview.com/news/2013/06/12/Pentax-launches-k-50-k-500-16MP-mid-and-entry-level-16MP-DSLRs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmet__01 5 yıl
Fiyat performans olarak çok iyi duruyor. K-R'yi güncellemişler anlaşılan. Keşke bu kadar gövde çıkarana kadar lenslere de önem verseler.

"30s - 1/1600s enstantane" denilmiş yazım hatası var. 1/6000 olacaktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akanarya2 5 yıl
18-55 ve 50-200 kit lenslerin de WR versiyonları K50 ile geliyor.
Kit lenslerde WR kullanılması başka hiç bir markanın kullanıcıya vermediği bir ayrıcalık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus Memo Pad HD7: Fiyatıyla iddialı yeni Android tablet 5 yıl Nvidia Shield: Yeni oyun konsolu ön inceleme "Tegra 4 ve Android'in gücü adına!" 5 yıl Corsair Özel: Kasalar, Oyuncu klavye ve Fareleri! 5 yıl SilverStone Özel: Kasalar, Soğutucular, Güç Kaynakları ve Aksesuarlar 5 yıl Asus'dan 4K (3840×2160 piksel) çözünürlük desteği sunan üst seviye monitör Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim