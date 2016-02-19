Pentax'ın ilk tam kare DSLR modeli Pentax K-1 resmen duyuruldu

Tam kare DSLR konusunda Nikon, Sony ve Canon gibi devlerin birçok seçeneği mevcut. Ancak ana akım markalardan uzaklaşmak istiyorsanız Ricoh'un resmi olarak duyurduğu ve şirketin ilk tam kare sensörlü DSLR modeli olma özelliğini taşıyan Pentax K-1 ilginizi çekebilir.





Şirketin ürün gamındaki büyük bir boşluğu doluran Pentax K-1 bir süredir gündemi meşgul ediyordu ancak sonunda resmi olarak duyurulmasını görmek sevindirici. Aslında geçen yıl bu zamanlar Pentax tam kare bir prototip ortaya çıkarmıştı ve bu gerçeğe dönüşmüş gibi görünüyor. Şu an için tek olumsuz şey kamera için kullanılabilecek iki tam uyumlu lensin olması.





Pentax, yeni nesil DSLR makinesi ile birlikte HD Pentax-D FA 15-30mm f/2.8 (1.449 dolar) ve HD Pentax-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 (499 dolar) olmak üzere iki yeni lens de duyurdu. K-1'in bu lensler de dahil olmak üzere toplam 12 tam kare lensle uyumlu olduğu ifade ediliyor. Pentax K-1 özellikle Canon, Sony ve Nikon'un birçok tam kare modelinden daha düşük olan 1.799 dolarlık fiyatı dikkate alındığında sağlam bir adım gibi görünüyor. Makinenin en yakın rakibi Nikon D810 şu anda 2.800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

K-1, 36-megapiksel CMOS tam kare sensör ve 14-bit RAW görüntü kayıt yeteneği sunan yeni Prime IV görüntü işlemcisi tarafından destekleniyor. Magnezyum alaşımlı gövdeye sahip makine hava koşullarına dayanıklı ve toz geçirmez şekilde tasarlanmış durumda. Maksimum 204800 ISO değerine sahip kamera sürekli modda saniyede 4.4 kare çekim yapabiliyor. Pentax K-1 ayrıca 5 eksenli görüntü sabitleme sistemi, 25 çapraz tip nokta ile 33 noktalı otomatik odaklama sistemi ve Full HD video kayıt gibi özelliklere sunuyor.





Şirketin ilk tam kare DSLR modelinde esnek ve ekstra dayanıklılık için temperli cama sahip 3.2 inç LCD ekran yer alıyor. Dahili Wi-Fi ve GPS özelliğiyle akıllı telefon aracılığıyla resmini paylaşımını hızlandıran makinenin en iyi tarafı ise fiyatı. Sadece gövde olarak 1.799 dolarlık bir fiyat etiketine sahip Pentax K-1, daha maliyetli diğer tam kare DSLR modelleri düşünüldüğünde avantajlı görünüyor. Nisan ayında satışa sunulması beklen K-1, uygun fiyatlı tam kare fotoğraf makinesi ihtiyacı olan fotoğrafçılar için iyi bir başlangıç noktası olabilir.





http://us.ricoh-imaging.com/product/k-series/k1/