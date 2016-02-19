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Pentax'ın ilk tam kare DSLR modeli Pentax K-1 resmen duyuruldu

Pentax'ın merakla beklenen ilk tam kare sensöre sahip DSLR modeli Pentax K-1 nihayet resmi olarak duyuruldu. Yeni nesil makine rakiplerine oranla avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor.
3 yıl
5,3b
1
21
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tam kare DSLR konusunda Nikon, Sony ve Canon gibi devlerin birçok seçeneği mevcut. Ancak ana akım markalardan uzaklaşmak istiyorsanız Ricoh'un resmi olarak duyurduğu ve şirketin ilk tam kare sensörlü DSLR modeli olma özelliğini taşıyan Pentax K-1 ilginizi çekebilir.

Şirketin ürün gamındaki büyük bir boşluğu doluran Pentax K-1 bir süredir gündemi meşgul ediyordu ancak sonunda resmi olarak duyurulmasını görmek sevindirici. Aslında geçen yıl bu zamanlar Pentax tam kare bir prototip ortaya çıkarmıştı ve bu gerçeğe dönüşmüş gibi görünüyor. Şu an için tek olumsuz şey kamera için kullanılabilecek iki tam uyumlu lensin olması.

Pentax, yeni nesil DSLR makinesi ile birlikte HD Pentax-D FA 15-30mm f/2.8 (1.449 dolar) ve HD Pentax-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 (499 dolar) olmak üzere iki yeni lens de duyurdu. K-1'in bu lensler de dahil olmak üzere toplam 12 tam kare lensle uyumlu olduğu ifade ediliyor. Pentax K-1 özellikle Canon, Sony ve Nikon'un birçok tam kare modelinden daha düşük olan 1.799 dolarlık fiyatı dikkate alındığında sağlam bir adım gibi görünüyor. Makinenin en yakın rakibi Nikon D810 şu anda 2.800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
K-1, 36-megapiksel CMOS tam kare sensör ve 14-bit RAW görüntü kayıt yeteneği sunan yeni Prime IV görüntü işlemcisi tarafından destekleniyor. Magnezyum alaşımlı gövdeye sahip makine hava koşullarına dayanıklı ve toz geçirmez şekilde tasarlanmış durumda. Maksimum 204800 ISO değerine sahip kamera sürekli modda saniyede 4.4 kare çekim yapabiliyor. Pentax K-1 ayrıca 5 eksenli görüntü sabitleme sistemi, 25 çapraz tip nokta ile 33 noktalı otomatik odaklama sistemi ve Full HD video kayıt gibi özelliklere sunuyor.

Şirketin ilk tam kare DSLR modelinde esnek ve ekstra dayanıklılık için temperli cama sahip 3.2 inç LCD ekran yer alıyor. Dahili Wi-Fi ve GPS özelliğiyle akıllı telefon aracılığıyla resmini paylaşımını hızlandıran makinenin en iyi tarafı ise fiyatı. Sadece gövde olarak 1.799 dolarlık bir fiyat etiketine sahip Pentax K-1, daha maliyetli diğer tam kare DSLR modelleri düşünüldüğünde avantajlı görünüyor. Nisan ayında satışa sunulması beklen K-1, uygun fiyatlı tam kare fotoğraf makinesi ihtiyacı olan fotoğrafçılar için iyi bir başlangıç noktası olabilir.


http://us.ricoh-imaging.com/product/k-series/k1/ Yorum Yaz
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ufo 1 yıl
Selamlar,
Pentax Kx sahibiniyim. 50mm ve 70-300 sigma apo dg kullanıyorum. Acaba bunları FF cihazda kullanabilir miyim buna da uyar mı? K1 için farklı lens mi almak gerekiyor.
Teşekkürler
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ozturert 1 yıl ufo
ufo
Selamlar,
Pentax Kx sahibiniyim. 50mm ve 70-300 sigma apo dg kullanıyorum. Acaba bunları FF cihazda kullanabilir miyim buna da uyar mı? K1 için farklı lens mi almak gerekiyor.
Teşekkürler

Sigma uyar. 50mm hangisi?
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forumu 3 yıl
Para biriktirmeye baslayalim bakalim. Tabi htc one m10 icin :)

Amator bir kullanici olarak ben tam kare makineye ihtiyac duymuyorum cunku.

Tabi pentax benim icin cikarmiyor zaten.
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Berkæn 3 yıl
2800 dolar yaklaşık 7000 tl
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bFeeL 3 yıl
Daha fazlası: pentaxturk.com/...
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ciftkazmali 3 yıl
fiyatta gayet iyi hem manuel lensleride kullanabiliceğiz
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baso34 3 yıl
bir canon kullanıcısı olarak 80d alacağıma bu şahane bir alternatif takipteyim k1
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alcest 3 yıl
28-105 pentax 500$

24-105 canon 1.000$ ki bu lens kac yillik :)

Yil sonuna dogru alacagim.

Tahmin ettiklerinden 4-5 kat fazla satilmis. Yok satmis yani.

Ayrica haberde yanlislik var. 2 degil 5 yeni ff objektif cikardi pentax.

15-30 2.8
24-70
28-105
70-200
150-450

Bunlarin yaninda 100mm wr macro 2.8, 35mm f2, 50mm 1.4 ve limited objektifler var.
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koagulant 3 yıl
Yıllardır pentax kullanıyorum. Hiç pişmanlığım yok tek sıkıntı lens bulmak biraz zor olabiliyor. Ama fiyat performans olarak üst düzey makineler.
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BekirHan 3 yıl
Pentax iyidir. Piyasada Canonikon tekelini kırıp fiyatları aşağı çekecek tek firma Pentax. İnşallah daha fazla FF body çıkartırlar gelecekte. Malum aynasız makine üreten alternatifler beklenenin aksine fiyatları uçurdular. Nasıl bir yüzsüzlükse artık...
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deniz_sea 3 yıl
Canonun 80D yi 18-135 lens ile aynı fiyata sattığı yerde bu fiyat mükemmel olmuş sıfır alamasamda 2 sene sonra 2.el de olsa benim olacaksın K1 kaçarın yok.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
10 senedir tam kare uyumlu lensleri var piyasada ama bir türlü çıkaramadılar ve çok geç kaldılar. Sırf bu gecikme yüzünden dünya kadar müşterisini kaybetti.
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hdtv 3 yıl
Pentax kullananlar bilir adamlar kesinlikle muhtesem govde yapiyorlar bu konuda kesinlikle nikon canon yanina yaklasamaz.
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ozbey08 3 yıl
5 eksenli imaj sabitleme olması süper. eski manuel lensleri ile bile rahatlıkla elde çekim yapılabilir.
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bbuzol 3 yıl
Lens bedelleri açıklanmadı mı?
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