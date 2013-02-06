Pentax'tan K5, K5II, K5IIs, Kr, K01 ve K-30 modellerine yeni yazılım güncellemesi (Firmware) geldi

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Dünyanın önde gelen fotoğraf sistemleri üreticilerinden olan Pentax, K5, K5II, K5IIs, Kr, K01 ve K-30 modelleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınlandı.
Firmanın K5, K5II, K5IIs, Kr, K01 ve K-30 modelleri için yayınladığı yeni yazılım güncellemesi (Fimware), ortak olarak bütün modellerde, Pentax'ın HD DA 560mm F/5.6ED AW lensi ile kullanılan kontrast bazlı otomatik netleme performansını optimize ediyor ve genel olarak makinelerin performanslarını arttırarak, stabilite sorunlarını gideriyor. Güncellemelerin sürüm numaraları ise şu şekilde;
Pentax K5II ve K5IIs: V1.02
Pentax K5: V1.14
Pentax K30: V1.02
Pentax Kr: V1.13
Pentax K01: V1.02
Pentax tarafından yapılan bütün yeni güncellemelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.pentax.jp/english/index.html
http://www.pentax.jp/english/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle