Pentax'tan K5, K5II, K5IIs, Kr, K01 ve K-30 modellerine yeni yazılım güncellemesi (Firmware) geldi

Dünyanın önde gelen fotoğraf sistemleri üreticilerinden olan Pentax, K5, K5II, K5IIs, Kr, K01 ve K-30 modelleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınlandı.

Firmanın K5, K5II, K5IIs, Kr, K01 ve K-30 modelleri için yayınladığı yeni yazılım güncellemesi (Fimware), ortak olarak bütün modellerde, Pentax'ın HD DA 560mm F/5.6ED AW lensi ile kullanılan kontrast bazlı otomatik netleme performansını optimize ediyor ve genel olarak makinelerin performanslarını arttırarak, stabilite sorunlarını gideriyor. Güncellemelerin sürüm numaraları ise şu şekilde;

Pentax K5II ve K5IIs: V1.02

Pentax K5: V1.14

Pentax K30: V1.02

Pentax Kr: V1.13

Pentax K01: V1.02

Pentax tarafından yapılan bütün yeni güncellemelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.pentax.jp/english/index.html

http://www.pentax.jp/english/index.html