New York’ta devriye gezen güvenlik robotu da işten çıkarıldı

New York’un güvenlik robotu görev dışı
K5 adı verilen robotun metro istasyonlarında devriye gezmesi, tehditlere karşı tarama yapması ve ihtiyacı olan yolculara yardımcı olması gerekiyordu. Bu robot, Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehri daha güvenli ve akıllı hale getirmek için "yenilikçi polislik teknolojilerini" kullanma vizyonunun bir parçası konumundaydı. Ancak Times Meydanı istasyonundaki kısa ve sönük görevinin ardından robot sessizce hizmetten çekildi.
Bu güvenlik robotunun asgari ücretten daha az bir ücret olan saatte sadece 9 dolara mal olması ve bu sayede halk kaynağının verimli bir şekilde kullanılması bekleniyordu. Ancak süreç içerisinde hem robot hem de maliyet noktasında zorluklar yaşandı. Robot, merdivenlerde gezinmek, engellerden kaçınmak ve çevrimiçi kalmak gibi teknik zorluklarla da karşılaştı. Ayrıca insanların savunmasız varlıklara uyguladığı genel zorluklarla -şiddet ve zarar verme- da karşılaştı. En nihayetinde ise New York Polis Departmanı (NYPD), robota eşlik etmesi ve performansını izlemesi için memurlar görevlendirmesi gerekti, bu da otonom bir cihaza sahip olma amacını ortadan kaldırıyor.
Robotun geleceği belirsizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.