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    Anlık Bildirim

    New York’ta devriye gezen güvenlik robotu da işten çıkarıldı

    Birkaç ay önce New York metrosunda devriye gezmeye başlayan ve ihtiyacı olan yolculara yardımcı olması beklenen 5K isimli robot görünüşe göre kullanımdan kaldırıldı.
    New York’ta devriye gezen güvenlik robotu da işten çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Bundan yaklaşık 5 ay önce New York City yönetimi ve polis departmanı Times Meydanı metro istasyonunda devriye gezecek ve ve ihtiyacı olan yolculara yardımcı olacak Star Wars’daki R2-D2’nun büyük bir versiyonu gibi görünen K5 adlı robotu kullanıma almıştı. Ancak görünüşe göre bu robot da işten çıkarma tufanına kapılmış gibi görünüyor.

    New York’un güvenlik robotu görev dışı

    K5 adı verilen robotun metro istasyonlarında devriye gezmesi, tehditlere karşı tarama yapması ve ihtiyacı olan yolculara yardımcı olması gerekiyordu. Bu robot, Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehri daha güvenli ve akıllı hale getirmek için "yenilikçi polislik teknolojilerini" kullanma vizyonunun bir parçası konumundaydı. Ancak Times Meydanı istasyonundaki kısa ve sönük görevinin ardından robot sessizce hizmetten çekildi.

    Bu güvenlik robotunun asgari ücretten daha az bir ücret olan saatte sadece 9 dolara mal olması ve bu sayede halk kaynağının verimli bir şekilde kullanılması bekleniyordu. Ancak süreç içerisinde hem robot hem de maliyet noktasında zorluklar yaşandı. Robot, merdivenlerde gezinmek, engellerden kaçınmak ve çevrimiçi kalmak gibi teknik zorluklarla da karşılaştı. Ayrıca insanların savunmasız varlıklara uyguladığı genel zorluklarla -şiddet ve zarar verme- da karşılaştı. En nihayetinde ise New York Polis Departmanı (NYPD), robota eşlik etmesi ve performansını izlemesi için memurlar görevlendirmesi gerekti, bu da otonom bir cihaza sahip olma amacını ortadan kaldırıyor.

    Robotun geleceği belirsiz

    New York’ta devriye gezen güvenlik robotu da işten çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    NYPD'den bir sözcü New York Times'a robotun pilot programını tamamladığını ve departmanın sonuçları değerlendirdiğini doğruladı. Sözcü, robotun tekrar kullanılıp kullanılmayacağı ya da robotları çeşitli müşterilere kiralayan Kaliforniya merkezli Knightscope adlı şirkete iade edilip edilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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