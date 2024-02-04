New York’ta devriye gezen güvenlik robotu da işten çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Bundan yaklaşık 5 ay önce New York City yönetimi ve polis departmanı Times Meydanı metro istasyonunda devriye gezecek ve ve ihtiyacı olan yolculara yardımcı olacak Star Wars’daki R2-D2’nun büyük bir versiyonu gibi görünen K5 adlı robotu kullanıma almıştı. Ancak görünüşe göre bu robot da işten çıkarma tufanına kapılmış gibi görünüyor.

New York’un güvenlik robotu görev dışı

K5 adı verilen robotun metro istasyonlarında devriye gezmesi, tehditlere karşı tarama yapması ve ihtiyacı olan yolculara yardımcı olması gerekiyordu. Bu robot, Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehri daha güvenli ve akıllı hale getirmek için "yenilikçi polislik teknolojilerini" kullanma vizyonunun bir parçası konumundaydı. Ancak Times Meydanı istasyonundaki kısa ve sönük görevinin ardından robot sessizce hizmetten çekildi.

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Bu güvenlik robotunun asgari ücretten daha az bir ücret olan saatte sadece 9 dolara mal olması ve bu sayede halk kaynağının verimli bir şekilde kullanılması bekleniyordu. Ancak süreç içerisinde hem robot hem de maliyet noktasında zorluklar yaşandı. Robot, merdivenlerde gezinmek, engellerden kaçınmak ve çevrimiçi kalmak gibi teknik zorluklarla da karşılaştı. Ayrıca insanların savunmasız varlıklara uyguladığı genel zorluklarla -şiddet ve zarar verme- da karşılaştı. En nihayetinde ise New York Polis Departmanı (NYPD), robota eşlik etmesi ve performansını izlemesi için memurlar görevlendirmesi gerekti, bu da otonom bir cihaza sahip olma amacını ortadan kaldırıyor.

Robotun geleceği belirsiz

Tam Boyutta Gör NYPD'den bir sözcü New York Times'a robotun pilot programını tamamladığını ve departmanın sonuçları değerlendirdiğini doğruladı. Sözcü, robotun tekrar kullanılıp kullanılmayacağı ya da robotları çeşitli müşterilere kiralayan Kaliforniya merkezli Knightscope adlı şirkete iade edilip edilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.

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