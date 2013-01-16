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Pentax'tan yarın iki yeni duyuru geliyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japon fotoğraf devlerinden olan Pentax, CES 2013 fuarında yaptığı tanıtımları yanında, yarın iki yeni duyuru daha gerçekleştirecek.
Pentax Japon tarafından listelenen duyurular, yeni bir fotoğraf makinesi ve yazılım güncellemesinden oluşuyor. Pentax'ın 2012 yılın içinde çıkardığı fotoğraf makineleri olan K5II ve K5IIs modelleri oldukça performanslı olmalarına rağmen bir önceki model olan K5'in üstüne çok fazla yenilik getirmedikleri için oldukça fazla eleştirilmişlerdi. Pentax, yarın yapacağı duyuru ile K5II ve K5IIs modellerine yeni yazılım (firmware 1.01) güncellemesi çıkartacak.
Yarın yapılacak bir diğer duyuru ise Efina isimli giriş seviyesi yeni bir kompakt fotoğraf makinesi olacak. Pentax'ın daha öncede aynı isim ile üretilmiş filmi bir fotoğraf makinesi bulunuyor. Kompakt fotoğraf makinelerinin tasarımları ile çoğu zaman eleştiri alan Pentax'ın, Efina isimli yeni modelinin tasarımsal olarak nasıl olacağı ise büyük merak konusu. 

 

http://www.pentax.jp/english/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Daha once de 35mm esdeger odaklari yazan kompaktlar oldu.
KII'ye sadece ufak duzeltmeler ve LCD ekranin kontrastini ayarlama gelmis.
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lyridder 6 yıl
Pentax; Efina oldum olası çirkinlikten kırılır algısını kırar umarım.
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jimi1984 6 yıl
Boşu boşua duyuru heyecan. Bunun gibi yüzlerce var bu da onlardan birisi :(

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Ed - 6 yıl
K5'ten daha çok ayırmak için focus peaking falan getirecekler heralde yeni modellere. Beklendiği şekilde II ve IIs çok ses getirmedi.
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CanTnçr 6 yıl Ed -
Crosshair

K5'ten daha çok ayırmak için focus peaking falan getirecekler heralde yeni modellere. Beklendiği şekilde II ve IIs çok ses getirmedi.

Focus Peak inşallah gelir hocam. Güzel bir teknoloji
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