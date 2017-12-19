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Peter Jackson’un senaryosunu yazdığı Mortal Engines’den ilk fragman geldi

Philip Reeves’in 2001 yılında piyasaya çıkan bilim-kurgu romanı Mortal Engines, uzun bir aradan sonra beyaz perdeye aktarıldı. Projenin arkasında Peter Jackson var.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
7,3b
1
22
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Hobbit üçlemesinden sonra uzun bir süredir sessiz kalan ünlü yönetmen Peter Jackson, ilginç bir yapım ile beyaz perdeye geri dönüyor. Mortal Engines filminde hem ortak senarist hem de yapımcı olarak karşımıza çıkacak.

Büyük şehir küçük şehiri yutar

Mad Max tarzına benzetilen Mortal Engines, kıyamet sonrası dünyayı konu alıyor. 60 Dakika Savaşı’ndan sonra yerle bir olan dünyada hayatta kalanlar hareket eden şehirler kurmuştur. Londra, Paris gibi pek çok şehir artık paletli dev makineler üzerinde seyahat etmektedir. En acısı da bu dev şehirlerin parça ve işçi temin etmek için daha küçük şehirleri yutarak yok etmesidir.

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Tom Natsworthy adındaki genç küçük Salthook şehrinde yaşamaktadır. Bir gün şehri Londra tarafından öğütülür ve maceralar da bundan sonra başlar.

Mortal Engines, Philip Reeves’in çok satan 4 kitaplık aynı adlı serisinin ilk romanı. Bu bakımdan ilgi görmesi durumunda 4 serilik bir yapıma dönüşeceğini söyleyebiliriz. Filmin yönetmeni ise uzun yıllar Peter Jackson’un yanında yer almış Christian Rivers. Filmde Hugo Weaving, Hera Hilmer, Robert Sheehan gibi isimler rol alıyor. Gösterim tarihi ise 18 Aralık 2018.

 

https://www.polygon.com/2017/12/18/16791096/peter-jackson-mortal-engines-movie-trailer Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ApsinteX 1 yıl en beğenilen
Çok farklı geldi bana... İzlenebilrliği yüksek. Umarım bu görsellik hikaye ile tamamlanır ve güzel bir seyir keyfi olur. :)
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Tugrul_512bit 1 yıl
Hass. Ohanzi. Obarey. Ohara. Çüşünüz.
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Omisis046 1 yıl
Mad max tarzı birşey mi, ne bu?
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DH Misafiri 1 yıl
Howl'un yürüyen şatosu
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nightdrive 1 yıl
Sanki alice harikalar diyarındaki yan hikaye gibi birbirini yutan tekerlekli şehirler konusunu film yapıyorlar.Hollywood'a konu kalmadı belli
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MERNEPTAH 1 yıl
Teknoloji nereye gidiyor CGI'dibe curmuşlar bu efektleri yapanlar insan olamaz
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artenis 1 yıl
Kesinlikle Howl's Moving Castle pastiji fakat ben başka bir şeye takıldım, yaklaşan şeyi anlamak için dürbünle bakıyor anlıyor sonra dürbünü bi indiriyor dağ kadar şey yanında... orda sahne mi kesilmiş acaba yada zaman geçti yaklaştı mı denmek isteniyor ...
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Yazmayı_Severim 1 yıl artenis
başka bi şey için bakıyor herhalde diye düşündüm yoksa öylesine devasa bir yapının arkanızda olduğunu ancak o mesafeye geldiğinde fark edilmesi abes
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jedi39 1 yıl
Bence potansiyeli büyük.
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Yazmayı_Severim 1 yıl
zamanında açıldı bu filmin konusu yüz kişi yürüyen şato'ya benzetti konsepti/kurguyu ya da adı her neyse, şimdi mad max'in adı geçiyor. İkisini de andıran unsurlar mevcut, bi yandan da internette ki diğer yorumlara katılmamak elde değil iki filmin karışımı nasıl olurdu bunu da görebiliriz
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tobepeople 1 yıl
Howl'un Yürüyen Şatosu'na benzeten tek ben miyim?
3 Yanıt Yanıtla +1
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Don Atari 1 yıl tobepeople
tobepeople
Howl'un Yürüyen Şatosu'na benzeten tek ben miyim?

O kitabı okumadım ancak bu film Philip Reeve'in yazmış olduğu “Yürüyen Kentler” kitabından uyarlama. İsminden de anlaşılır üzere sanırım bu iki kitap birbirlerine çok benziyor.
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Mutatio 1 yıl tobepeople
tobepeople
Howl'un Yürüyen Şatosu'na benzeten tek ben miyim?

Aklıma direkt o geldi
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Tensi 1 yıl tobepeople
tobepeople

Howl'un Yürüyen Şatosu'na benzeten tek ben miyim?

Miyazaki'nin Howl'un Yuruyen Satosu'nu yapim tarihi 2004, Philip Reeves'in kitabi ise 2001 yilinda basilmis. Miyazagi telif hakkini satin aldi herhalde. Genelde Hollywood'un animelerden konu calmasina alisigiz tabii. Ama oyle degilmis.
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JaxFellex 1 yıl
mad max havasında mı acaba tarzo ona benzettim sanki ama
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meke 1 yıl
Miyazaki’nin “Howl’un yürüyen şatosu” geldi aklıma
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KaleyDeskop 1 yıl meke
meke

Miyazaki’nin “Howl’un yürüyen şatosu” geldi aklıma

o filmin yazarı da Diana Wynne Jones adlı biri, bana daha çok kino no tabi the beautiful world animesindeki bir bölümde geçen yürüyen şehir bölümünü hatırlattı.
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