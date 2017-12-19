Peter Jackson’un senaryosunu yazdığı Mortal Engines’den ilk fragman geldi

Hobbit üçlemesinden sonra uzun bir süredir sessiz kalan ünlü yönetmen Peter Jackson, ilginç bir yapım ile beyaz perdeye geri dönüyor. Mortal Engines filminde hem ortak senarist hem de yapımcı olarak karşımıza çıkacak.
Büyük şehir küçük şehiri yutar
Mad Max tarzına benzetilen Mortal Engines, kıyamet sonrası dünyayı konu alıyor. 60 Dakika Savaşı’ndan sonra yerle bir olan dünyada hayatta kalanlar hareket eden şehirler kurmuştur. Londra, Paris gibi pek çok şehir artık paletli dev makineler üzerinde seyahat etmektedir. En acısı da bu dev şehirlerin parça ve işçi temin etmek için daha küçük şehirleri yutarak yok etmesidir.Ayrıca Bkz. "ABD Deniz Kuvvetleri pilotsuz helikopter geliştiriyor"
Tom Natsworthy adındaki genç küçük Salthook şehrinde yaşamaktadır. Bir gün şehri Londra tarafından öğütülür ve maceralar da bundan sonra başlar.
Mortal Engines, Philip Reeves’in çok satan 4 kitaplık aynı adlı serisinin ilk romanı. Bu bakımdan ilgi görmesi durumunda 4 serilik bir yapıma dönüşeceğini söyleyebiliriz. Filmin yönetmeni ise uzun yıllar Peter Jackson’un yanında yer almış Christian Rivers. Filmde Hugo Weaving, Hera Hilmer, Robert Sheehan gibi isimler rol alıyor. Gösterim tarihi ise 18 Aralık 2018.
https://www.polygon.com/2017/12/18/16791096/peter-jackson-mortal-engines-movie-trailer Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O kitabı okumadım ancak bu film Philip Reeve'in yazmış olduğu “Yürüyen Kentler” kitabından uyarlama. İsminden de anlaşılır üzere sanırım bu iki kitap birbirlerine çok benziyor.
Aklıma direkt o geldi
Miyazaki'nin Howl'un Yuruyen Satosu'nu yapim tarihi 2004, Philip Reeves'in kitabi ise 2001 yilinda basilmis. Miyazagi telif hakkini satin aldi herhalde. Genelde Hollywood'un animelerden konu calmasina alisigiz tabii. Ama oyle degilmis.
o filmin yazarı da Diana Wynne Jones adlı biri, bana daha çok kino no tabi the beautiful world animesindeki bir bölümde geçen yürüyen şehir bölümünü hatırlattı.
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