Peter Jackson’un senaryosunu yazdığı Mortal Engines’den ilk fragman geldi

Hobbit üçlemesinden sonra uzun bir süredir sessiz kalan ünlü yönetmen Peter Jackson, ilginç bir yapım ile beyaz perdeye geri dönüyor. Mortal Engines filminde hem ortak senarist hem de yapımcı olarak karşımıza çıkacak.

Büyük şehir küçük şehiri yutar

Mad Max tarzına benzetilen Mortal Engines, kıyamet sonrası dünyayı konu alıyor. 60 Dakika Savaşı’ndan sonra yerle bir olan dünyada hayatta kalanlar hareket eden şehirler kurmuştur. Londra, Paris gibi pek çok şehir artık paletli dev makineler üzerinde seyahat etmektedir. En acısı da bu dev şehirlerin parça ve işçi temin etmek için daha küçük şehirleri yutarak yok etmesidir.

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Tom Natsworthy adındaki genç küçük Salthook şehrinde yaşamaktadır. Bir gün şehri Londra tarafından öğütülür ve maceralar da bundan sonra başlar.

Mortal Engines, Philip Reeves’in çok satan 4 kitaplık aynı adlı serisinin ilk romanı. Bu bakımdan ilgi görmesi durumunda 4 serilik bir yapıma dönüşeceğini söyleyebiliriz. Filmin yönetmeni ise uzun yıllar Peter Jackson’un yanında yer almış Christian Rivers. Filmde Hugo Weaving, Hera Hilmer, Robert Sheehan gibi isimler rol alıyor. Gösterim tarihi ise 18 Aralık 2018.