Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi için tarih verildi

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi için hazırlıklar hız kazandı. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, 2026 yılında çıkacağını duyurduğu filme dair ilk detayları paylaştı.
    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    2022 yılında Discovery anlaşmasıyla Warner Bros.'un başına geçen David Zaslav, yeni dönemde stüdyonun önceliklerinden birinin de elindeki kıymetli fikri mülkiyetleri daha iyi kullanmak olacağını söylemişti. Bu amaç doğrultusunda Harry Potter ve Matrix gibi sevilen serileri yeniden canlandırmak için önemli adımlar atan stüdyo, şimdi de Yüzüklerin Efendisi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

    Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, bugün bir açıklama yaparak yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin yolda olduğunu duyurdu. Live-action türündeki (animasyon olmayan) bu film, 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

    Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Daha Önce Görmediğimiz Bir Hikâye Anlatacak

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin konusu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı. Ancak Zaslav bunun daha önce ekranda görmediğimiz bir hikâye olacağını söyledi. Bu da bunun bir yeniden çevrim olma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

    Orijinal üçlemenin arkasındaki isim olan Peter Jackson, bu yeni filmin de parçası olacak ama filmi yönetmeyecek. Bunun yerine orijinal üçlemeyi birlikte hazırladığı Fran Walsh ve Philippa Boyens ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek. Jackson'ın yapımcı olarak projenin her aşamasında aktif rol üstleneceği söyleniyor. Filmi kimin yöneteceği ise henüz netlik kazanmadı.

    Öte yandan Zaslav şu anda senaryo hazırlama sürecinin ilk aşamalarında olduklarını söyledi. Filmin 2026'ya yetişmesi için çok da geç kalınmadan çekimlerine başlanması gerekiyor. Zira böyle bir filmin hem çekimleri hem de post-prodüksiyon süreci epey uzun sürecektir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tekirdağ çorlu 5.kolordu komutanlığı nasıl bir yer küçük dükkanda yapılacak işler direksiyon sınavında heyecan yapmamak için yürürken kafanın içinden çıt çıt ses gelmesi findeks raporu istemeyen rent a car

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI REDMI NOTE 11
    XIAOMI REDMI NOTE 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız