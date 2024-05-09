Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi için tarih verildi

Tam Boyutta Gör 2022 yılında Discovery anlaşmasıyla Warner Bros.'un başına geçen David Zaslav, yeni dönemde stüdyonun önceliklerinden birinin de elindeki kıymetli fikri mülkiyetleri daha iyi kullanmak olacağını söylemişti. Bu amaç doğrultusunda Harry Potter ve Matrix gibi sevilen serileri yeniden canlandırmak için önemli adımlar atan stüdyo, şimdi de Yüzüklerin Efendisi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, bugün bir açıklama yaparak yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin yolda olduğunu duyurdu. Live-action türündeki (animasyon olmayan) bu film, 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

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Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Daha Önce Görmediğimiz Bir Hikâye Anlatacak

Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin konusu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı. Ancak Zaslav bunun daha önce ekranda görmediğimiz bir hikâye olacağını söyledi. Bu da bunun bir yeniden çevrim olma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Orijinal üçlemenin arkasındaki isim olan Peter Jackson, bu yeni filmin de parçası olacak ama filmi yönetmeyecek. Bunun yerine orijinal üçlemeyi birlikte hazırladığı Fran Walsh ve Philippa Boyens ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek. Jackson'ın yapımcı olarak projenin her aşamasında aktif rol üstleneceği söyleniyor. Filmi kimin yöneteceği ise henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan Zaslav şu anda senaryo hazırlama sürecinin ilk aşamalarında olduklarını söyledi. Filmin 2026'ya yetişmesi için çok da geç kalınmadan çekimlerine başlanması gerekiyor. Zira böyle bir filmin hem çekimleri hem de post-prodüksiyon süreci epey uzun sürecektir.

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