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Peugeot 208 gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34,2b
1
355
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fransız otomotiv devi Peugeot, B segmentinde mevcut 207 modelinin yerini alacak yepyeni tasarımlı 208'e ait detayları açıkladı. 207 ile kıyaslandığında daha hafif ve daha verimli olmasına büyük önem verilen otomobilin giriş seviyesindeki tesmcilsinde boş ağırlık 975 Kg seviyesine kadar çekilebilmiş. Aynı zamanda aerodinamik direnç katsayısı 0.29 olan Peugeot 208, arkadaki yolculara daha geniş diz mesafesi sunabilmek adına 5cm daha uzun.
Karbondioksit emisyonu 34 gram/Km olarak açıklanan yani 207 modelinden daha düşük olan araçta Peugeot'nun yeni nesil modellerinde görmeye başladığımız e-HDi teknolojisine de yer veriliyor. Hemen hemen tüm dizel versiyonlarında start/stop sistemine yer verilen aracın motor seçenekleri arasına üç silindirli 1.0 Litre VTi ve 1.2 Litre VTi da bulunuyor. Peugeot 208'in 3 ve 5 kapılı versiyonlarıyla ilkbahar aylarında Avrupa'da yollara çıkacak.
 

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Photograph 8 yıl en beğenilen
fransızlar yine sektöre fransız kalmışlar
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Sah!n 8 yıl
Araçtan başka her şeyi tanıtmış reklam. Bir kere reklamdan cezbetmiyor adamı. Ayrıca Fiesta ve Citroen çakması olmuş. Dolayısıyla olmamış... (verseler kullanırım tabi ayrı konu
)
Araçtan başka her şeyi tanıtmış reklam. Bir kere reklamdan cezbetmiyor adamı. Ayrıca Fiesta ve Citroen çakması olmuş. Dolayısıyla olmamış... (verseler kullanır...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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LE10 8 yıl
beğenmedim
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ANIL-D 4 yıl
İçine etmisler ,makyaj li hali berbat
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icemy 4 yıl
208 biraz erken denilebilecek zamanda makyaj görüyor
Motor seçeneklerine 1,2 thp 110 hp manuel ve eat6 olarak geliyor
1,6 thp 165 hp gtline
1,6 thp 208 hp gti
Vti ler aynen devam ediyor
Dizel cephesinde 1,4 motor yok
1,6 bluehdi 75-100-120 hp olarak manuel geliyor.umarım otomatiği geciktirmezler
autobild.de/...
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Thomassee 4 yıl icemy
Üretimi bitti

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Don Quilote 6 yıl
Çok hoş araba ya
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hakan özgül 6 yıl
bu resimler aracı ilk aldığım gündür

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farego 6 yıl
Parçaları pahalı bu fransız arabalarının.
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Otomobilist 6 yıl
Citroen C3 yenilendi.

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Citroën, 2002 yılndan bu yana yaklaşık 2 milyon adet satış yaptığı C3 modelini yeniledi.

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Ailedeki diğer kardeşleri gibi gündüz farlarına kavuşan C3, tampon ve panjurundaki değişiklikle daha dinamik bir görünüme sahip olmuş.

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Arka tarafta, stop lambalarının renkleri, tamponda yapılan yenilikler ve konsola yerleştirilen multimedya ekranı ile yeni C3 rakipleri karşısına eksiksiz çıkıyor.

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Gelecek ay Cenevre'de gerçekleştirilecek fuarda ilk kez sergilenecek olan araç, nisan ayında avrupada satışa sunulacak.
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FlyingUnderpants 6 yıl
vay pe peugeotnun kucucuk modeli 42,OOOtl.

bu ulkede bir tek maaslar uzerinde enflasyon yok. bunun disinda elektrikten dogalgaza, ekmekten arabaya hersey zamlanmaya devam ediyor.
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Hiçbiri 6 yıl
sırf garip göstergeleri için bile almam. ah fransızlar,ne zaman dünyanın en yaratıcı ve en sıradısı araçlarını üretmeye çalışmaktan vazgececeksiniz. almanlar bilmiyor di mi böyle gubuik gösterge yapmaı.
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hunter06 6 yıl
Turk insanına etmedigi hakaret kalmayan, etmedigi dusmanlik kalmayan fransizlarin malına para oderken birkac kez daha dusunulmeli dusunmeliyiz.
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rst78 6 yıl hunter06
hunter06

Turk insanına etmedigi hakaret kalmayan, etmedigi dusmanlik kalmayan fransizlarin malına para oderken birkac kez daha dusunulmeli dusunmeliyiz.

Bu mantıkla yaklaşacaksak uzakdoğu markaları dışında araç almamamız lazım o zaman.

Dostluktan bahsedeceksek tüm avrupayı, amerikayı unut gitsin.
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Andromedaeksi 6 yıl
hb değil de smart gibi olmuş.
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mezemorte 6 yıl
ben moral düzelteyim ya da aldığım aracı öveyim diye yazmıyorum. nihayetinde 4 tekerlek bi' motor arkadaşlar. ama verdiğim parayı hak ettiğini düşündüğüm bi' araç olması hasebiyle yazıyorum. ha eksiklerini yazmıyor muyuz? yukarıda ifade ettik eksik olduğu yanları.

bu araç şunun aynısı, bunun kopyası demek de boş. hele biri clio'nun kopyası demiş. clio daha dün çıktı be arkadaş.

her neyse, aracı alan yahut sipariş veren herkese hayırlı olsun. bilhassa sipariş verenler için doğru bir karar verdiklerini söyleyebilirim. bi' 5000 km kullandıktan sonra beni doğrulayacağınızdan eminim arkadaşlar.

tekrar hayırlı olsun.
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Sosisli Süt 6 yıl
Enaaaa, ben 208'i Galata Kulesinin oralarda görmüştüm. Sonra bu konu aklıma geldi. Demek ki hemen alanlar varmış
Yakından güzele benziyordu. İçini pek göremedim.
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edec 6 yıl
Bu aracin fiyati cok mu pahali kac aydir 1 tane gordum sadece... 50 bine fiesta satiyorlar ve ortallik fiesta kayniyor 208 yok hicbir yerde...
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egeden35 6 yıl
evet az, bende şimdiye kadar 1 tane gördüm izmirde.
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