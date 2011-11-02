Peugeot 208 gün ışığına çıktı

Fransız otomotiv devi Peugeot, B segmentinde mevcut 207 modelinin yerini alacak yepyeni tasarımlı 208'e ait detayları açıkladı. 207 ile kıyaslandığında daha hafif ve daha verimli olmasına büyük önem verilen otomobilin giriş seviyesindeki tesmcilsinde boş ağırlık 975 Kg seviyesine kadar çekilebilmiş. Aynı zamanda aerodinamik direnç katsayısı 0.29 olan Peugeot 208, arkadaki yolculara daha geniş diz mesafesi sunabilmek adına 5cm daha uzun.

Karbondioksit emisyonu 34 gram/Km olarak açıklanan yani 207 modelinden daha düşük olan araçta Peugeot'nun yeni nesil modellerinde görmeye başladığımız e-HDi teknolojisine de yer veriliyor. Hemen hemen tüm dizel versiyonlarında start/stop sistemine yer verilen aracın motor seçenekleri arasına üç silindirli 1.0 Litre VTi ve 1.2 Litre VTi da bulunuyor. Peugeot 208'in 3 ve 5 kapılı versiyonlarıyla ilkbahar aylarında Avrupa'da yollara çıkacak.