Peugeot 208 gün ışığına çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fransız otomotiv devi Peugeot, B segmentinde mevcut 207 modelinin yerini alacak yepyeni tasarımlı 208'e ait detayları açıkladı. 207 ile kıyaslandığında daha hafif ve daha verimli olmasına büyük önem verilen otomobilin giriş seviyesindeki tesmcilsinde boş ağırlık 975 Kg seviyesine kadar çekilebilmiş. Aynı zamanda aerodinamik direnç katsayısı 0.29 olan Peugeot 208, arkadaki yolculara daha geniş diz mesafesi sunabilmek adına 5cm daha uzun.
Karbondioksit emisyonu 34 gram/Km olarak açıklanan yani 207 modelinden daha düşük olan araçta Peugeot'nun yeni nesil modellerinde görmeye başladığımız e-HDi teknolojisine de yer veriliyor. Hemen hemen tüm dizel versiyonlarında start/stop sistemine yer verilen aracın motor seçenekleri arasına üç silindirli 1.0 Litre VTi ve 1.2 Litre VTi da bulunuyor. Peugeot 208'in 3 ve 5 kapılı versiyonlarıyla ilkbahar aylarında Avrupa'da yollara çıkacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Motor seçeneklerine 1,2 thp 110 hp manuel ve eat6 olarak geliyor
1,6 thp 165 hp gtline
1,6 thp 208 hp gti
Vti ler aynen devam ediyor
Dizel cephesinde 1,4 motor yok
1,6 bluehdi 75-100-120 hp olarak manuel geliyor.umarım otomatiği geciktirmezler
autobild.de/...
Citroën, 2002 yılndan bu yana yaklaşık 2 milyon adet satış yaptığı C3 modelini yeniledi.
Ailedeki diğer kardeşleri gibi gündüz farlarına kavuşan C3, tampon ve panjurundaki değişiklikle daha dinamik bir görünüme sahip olmuş.
Arka tarafta, stop lambalarının renkleri, tamponda yapılan yenilikler ve konsola yerleştirilen multimedya ekranı ile yeni C3 rakipleri karşısına eksiksiz çıkıyor.
Gelecek ay Cenevre'de gerçekleştirilecek fuarda ilk kez sergilenecek olan araç, nisan ayında avrupada satışa sunulacak.
bu ulkede bir tek maaslar uzerinde enflasyon yok. bunun disinda elektrikten dogalgaza, ekmekten arabaya hersey zamlanmaya devam ediyor.
Bu mantıkla yaklaşacaksak uzakdoğu markaları dışında araç almamamız lazım o zaman.
Dostluktan bahsedeceksek tüm avrupayı, amerikayı unut gitsin.
bu araç şunun aynısı, bunun kopyası demek de boş. hele biri clio'nun kopyası demiş. clio daha dün çıktı be arkadaş.
her neyse, aracı alan yahut sipariş veren herkese hayırlı olsun. bilhassa sipariş verenler için doğru bir karar verdiklerini söyleyebilirim. bi' 5000 km kullandıktan sonra beni doğrulayacağınızdan eminim arkadaşlar.
tekrar hayırlı olsun.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
34230 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, video ve