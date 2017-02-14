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Peugeot ve Citroen, Opel’i satın almaya mı hazırlanıyor?

General Motors, sahibi olduğu Vauxhall ve Opel markalarını Citroen ve Peugeot markalarını da bünyesinde barındıran PSA Grubu’na satabilir. İşte bu konuya ilişkin tüm detaylar:
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Peugeot ve Citroen, Opel’i satın almaya mı hazırlanıyor?
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Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil şirketi olan ve bünyesinde Peugeot ve Citroen markalarını da barındıran PSA Grubu, Avrupa’daki otomobil pazarının %16’sından fazlasına hükmediyor. Fransız şirket, özellikle 2000’li yıllardan bu yana motor teknolojilerindeki yenilikçi hamleleri ile adından söz ettirmişti. Şimdiyse bir satın alma haberi gündemde.

Konuşulanlara göre General Motors, son yıllarda maliyetlerini düşürmek adına yaptıkları hamlelerine bir yenisini Opel ve Vauxhall markalarını PSA Grubu’na satarak ekleyebilir. Özellikle ABD pazarında şirketin elini güçlendirecek bu hamle, Avrupa pazarında da satış adetleri anlamında pozitif bir artış yaratacaktır.

Hali hazırda uzunca bir süredir PSA Grubu ile çeşitli alanlarda iş birliğine giden General Motors, ortak platform kullanımı ve aktarma organları partnerliği gibi çeşitli projeleri de masaya yatırmış duurmda. Mevcuttaki projelerin satın alma dışında bu yönde geliştirilmesi durumu da söz konusu.

Çinli Ortak Kilit Rol Oynayabilir 

2013 yılında General Motors, tasarruf planları kapsamında elinde bulunan %7’lik PSA grubu hissesini satılığa çıkarmıştı. 2014 yılında ise gurubun Çinli ortağı, Fransız hükümeti ile birlikte %13’lük hisse satın almıştı. Bu satın alma Peugeot ailesinin elindeki hisselerin oranını düşürmüş ve şirket içindeki ağırlıkları %14 seviyesine gerilemişti.

Mavi işaretli bölgeler PSA Grubu'nun etkin olduğu yerleri ifade ediyor 
İşte burada önemli olan konu Çinli ortak. PSA bünyesindeki tüm araçların Çin’deki üretim haklarını elinde bulunduran Dongfeng Motors’un bu satın alma için çok istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Şirketteki ağırlığı zaten bilinen Çinli ortak için maddi kaynak yaratarak grup için bu satın almayı kolaylaştırabilir deniliyor.

200 bine yakın çalışanı bulunan PSA Grubu, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan ABD’de ne yazık ki yeterince etkin değil. Bu satın alma şirketin büyümesi adına da önemli bir adım olabilir. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha fazla detayın çıkacağını düşünüyoruz.


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mithrandir24 2 yıl en beğenilen
Opelciler konuya gelip aslında Fransızlar çohh iyi araba yapar geyiğine başlayın da azcık neşelenelim

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Front-Back 2 yıl
Oldum olası fransız arabalarına hayrandım zaten.
Not: Astra kullanıcısı.
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ozmenakif 2 yıl
Beyler üçer beşer toplayalım da biz alalım bari Opel'i. Yerli markamız olsun, ilerde adını değiştirip Öpül yaparız, milleti öperiz
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Kaiser75 1 yıl
PSA Opel evliliği bakalım nasıl gidecek?? GM çatısında olduğu gibi zarar yazar mı acaba??
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esmerce 1 yıl Kaiser75
kayzer75
PSA Opel evliliği bakalım nasıl gidecek?? GM çatısında olduğu gibi zarar yazar mı acaba??

Bunun yanında ben bundan sonraki Opel lerin mekanik kalitelerini de merak ediyorum.
Opel de şuana kadar gayet sağlam altyapılar kullanılıyordu, yürüyen aksamı vb sağlamlığıyla biliniyordu bakalım bundan sonra da eskisi gibi olacak mı?
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DH Misafiri 1 yıl
fransız arabaları kalıte bakımından sıfır teneke taputlar
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shifisitert 2 yıl
Opel gayet guzel araclar uretıyor ama satmaması neden kaynaklı bılemıyorum. Markanın satılacagını sanmıyorum zaten amerıkada buick adı altında ınsıgnıa falan satılıyor. İngilterede dersen vauxhall adıyla cok satıyor. Ama bu vw grubunun skoda seat araclarıyla fıyatları asagı cekmesı tum pıyasayı etkıledı. Opel vw ıle fıyat rekabetı yapıyor ama bı golf le kapısamıyor artık astra 2000 lı yılların basındakı gıbı
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xmen121 2 yıl
İlginç
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RocknRoll@ 2 yıl
Gm şu anda yükselişte olan bir firmaydı elektrikli arabalar olsun hybrid araçları ,yeni geliştirdikleri 1.0 1.4 1.6 dizel benzinli motorlar. Fordla beraber geliştirdikleri 9 vitesli otamatik şanzıman.Opel için Pegout-Citroen grubu kayıp olur bence.
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
görüşmeler devam ediyor. bir kaç hafta içinde sonuçlanacak diye bir bilgi geldi.
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flyer_mig 2 yıl
Ahmetcigim fransizlar olmasa hayat cok monoton olurdu.Ozellikle otomobillerde citroen lover
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Adventure. 2 yıl
Sahibinden sitesinde Corsa'lara bakayım dedim yanlış hatırlamıyorsam yeni kasa Corsa ve arka cam bildiğin manuel idi. 2017 yılında tutupta bu donanım zihniyetinde gidersen daha çok satılır durursun.
Fransızlar donanımda bonkör davranıp toparlarlar.
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linqs 2 yıl
son zamanlarda cok güzel iş yaptı opel böyle devam edecekse isterse tata alsın farketmez ..
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H.B.V 2 yıl
Volvoyu almadık bari şunu alalım suriyelilere 26 milyar dolar harcanmış ya biz insan değil miyiz bu nasıl iş
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