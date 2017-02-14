Peugeot ve Citroen, Opel’i satın almaya mı hazırlanıyor?

Konuşulanlara göre General Motors, son yıllarda maliyetlerini düşürmek adına yaptıkları hamlelerine bir yenisini Opel ve Vauxhall markalarını PSA Grubu’na satarak ekleyebilir. Özellikle ABD pazarında şirketin elini güçlendirecek bu hamle, Avrupa pazarında da satış adetleri anlamında pozitif bir artış yaratacaktır.
Hali hazırda uzunca bir süredir PSA Grubu ile çeşitli alanlarda iş birliğine giden General Motors, ortak platform kullanımı ve aktarma organları partnerliği gibi çeşitli projeleri de masaya yatırmış duurmda. Mevcuttaki projelerin satın alma dışında bu yönde geliştirilmesi durumu da söz konusu.
Çinli Ortak Kilit Rol Oynayabilir
2013 yılında General Motors, tasarruf planları kapsamında elinde bulunan %7’lik PSA grubu hissesini satılığa çıkarmıştı. 2014 yılında ise gurubun Çinli ortağı, Fransız hükümeti ile birlikte %13’lük hisse satın almıştı. Bu satın alma Peugeot ailesinin elindeki hisselerin oranını düşürmüş ve şirket içindeki ağırlıkları %14 seviyesine gerilemişti.
200 bine yakın çalışanı bulunan PSA Grubu, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan ABD’de ne yazık ki yeterince etkin değil. Bu satın alma şirketin büyümesi adına da önemli bir adım olabilir. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha fazla detayın çıkacağını düşünüyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not: Astra kullanıcısı.