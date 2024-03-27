Stellantis, 12 yeni nesil ticari aracını yollara çıkarmak için gün sayıyor

Stellantis, ticari araçtaki stratejik hamlesi Stellantis Pro One ile güçlü bir 2023 yılını geride bıraktı. Grup şirketlerindeki tüm ürün gamını yenileyerek pazara sunmaya hazırlanan Stellantis Pro One, tüm hafif ticari ürün gamıyla atağa kalkıyor.

Hafif ticari araç müşterilerine üstün beceri, güvenlik ve çok yönlülük özellikleri sunmaya odaklanan Stellantis, yenilenen ve elektrikli kompakt, orta boy ve büyük hafif ticari araçlardan oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi tanıttı. Stellantis Ticari Araçlar İş Biriminin Pro One stratejik hamlesi, Citroën, FIAT Professional, Opel, Vauxhall ve PEUGEOT markalarına ait 12 aracı kapsıyor.

Stellantis ve markaları, sürücüler ve ticari araç kullanıcıları için stressiz bir ortam ve güvenilir bir iş ortağı sağlamak üzere çok sayıda gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemi, güvenlik, ADAS ve bağlantılı teknolojilerden yararlanıyor. Stellantis bugün gelinen noktada hem tamamen elektrikli (BEV) hem de yakıt hücreli elektrikli (FCEV) seçenekler sunuyor.

Böylece Avrupa’da hafif ticari araç pazarında sıfır egzoz emisyonlu güç-aktarma sistemleri konusunda tartışmasız lider konumda yer alıyor. Yenilenen hafif ticari araç serisi, kullanım özelliklerinden ödün vermeden daha fazla menzil sunan şirket içi elektrikli araç batarya sistemleri de dahil olmak üzere 2. nesil sıfır egzoz emisyonu teknolojilerini beraberinde getiriyor.

420 kilometreye varan menzil

Tam Boyutta Gör Yeni kompakt hafif ticariler ikinci nesil tam elektrikli güç-aktarma sistemleriyle 340 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor ve sınıfının en iyi değerine ulaşıyor. Yeni orta boy elektrikli hafif ticariler 50 veya 75 kWsa batarya ile 350 kilometreye kadar menzil sunuyor. Büyük hacimli hafif ticari araçlar ise 110 kWsa batarya ile 420 kilometreye kadar menzile ve sınıfının en iyi değerine sahip.

Ayrıca 150 kW hızlı şarj ile büyük hacimli hafif ticariler bir saatten kısa sürede 0’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. İyileştirmeler aynı zamanda Stellantis'in sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücresi tahrik teknolojisindeki liderliğini de ileriye taşıyor. Orta boy hafif ticari araçlarda yer alacak ve 2024’ün ortasında piyasaya sürülecek olan 2. nesil hidrojen yakıt hücresi, Stellantis'e özel bir orta seviye güç sistemine sahip. Bu sistem 400 kilometreye kadar menzil ile bu segmentte rekor bir değer sağlıyor.

Hidrojen yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, 2024 yılında orta seviye güç mimarisiyle 500 kilometreye kadar menzil ve sadece beş dakikada yeniden dolum süresi ile büyük hacimli hafif ticarilerde de kullanıma sunulacak. Yeni nesil hafif ticari araçlar, ilave teknolojilerle geliştirildi. Bunlardan biri olan direksiyondaki kulakçıklar üzerinden etkinleştirilen rejeneratif fren sistemi, enerji geri kazanımını en üst seviyeye çıkarmak için araç ağırlığını ve yol dinamiklerini de hesaba katıyor.

Tamamen elektrikli kompakt hafif ticari araçlardaki ısı pompası ise, araç menzilini en üst düzeye çıkarmak üzere soğuk günlerde ve kış koşullarında enerji kullanımını optimize ediyor. Ayrıca yeni nesil teknolojileri içeren hafif ticari araç serisinde odak noktasını sürücü oluşturuyor:

Yeni nesil insan-makine arayüzü (HMI) üretkenliği ve güvenliği artırıyor. Göstergeler ve merkezi ekranlar daha büyük ve sürücü tarafından yapılandırılabiliyor.

üretkenliği ve güvenliği artırıyor. daha büyük ve sürücü tarafından yapılandırılabiliyor. Dinamik Çevre Görüş , trafikte ve kalabalık caddelerde kullanımı kolaylaştırmak üzere, araç çevresindeki geniş açılı dış kameraları kullanıyor.

, trafikte ve kalabalık caddelerde kullanımı kolaylaştırmak üzere, araç çevresindeki geniş açılı dış kameraları kullanıyor. Kompakt hafif ticari araçlarda sunulan yeni Akıllı Telefon Kiti özel bir uygulama üzerinden cep telefonunun direksiyon kumandalarıyla etkileşimi de dahil olmak üzere araç içi kumanda paneline dönüşmesini sağlayarak çevrimiçi deneyimi iyileştiriyor ve uygun maliyetli hale getiriyor.

özel bir uygulama üzerinden cep telefonunun direksiyon kumandalarıyla etkileşimi de dahil olmak üzere araç içi kumanda paneline dönüşmesini sağlayarak çevrimiçi deneyimi iyileştiriyor ve uygun maliyetli hale getiriyor. Büyük hacimli hafif ticari araçlarda; dur-kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme ile Şerit Ortalama ve Trafik Sıkışıklığı Asistanının birleşimi sınıfının en iyi seviye 2 otonom sürüş çözümünü sunuyor. Ayrıca, daha iyi menzil ve kullanım kapasitesi için yeni nesil içten yanmalı motor 8 vitesli otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

birleşimi sınıfının en iyi çözümünü sunuyor. Ayrıca, daha iyi menzil ve kullanım kapasitesi için yeni nesil içten yanmalı motor 8 vitesli otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Tam LED farlar yeni hafif ticari serisinde daha iyi bir görüş ve sürüş güvenliği sağlıyor.

yeni hafif ticari serisinde daha iyi bir görüş ve sürüş güvenliği sağlıyor. Araç teslim edildiğinde etkinleştirilen kablosuz bağlantı, sürücüleri bilgilendirirken yöneticilerin filolarıyla gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalmasına olanak tanıyor. Bu, planlı bakım, eko-sürüş koçluğu, elektrikli araç yönlendirmesi gibi maliyeti düşüren hizmet paketlerine olanak tanıyor. Kablosuz güncellemeler ise araçların kullanıcılarıyla birlikte gelişmesine olanak tanıyor.

Citroen

Tam Boyutta Gör Dördüncü nesil olarak yollara çıkan ikonik Berlingo Van, Citroën'in yeni stratejik hamlesine öncülük etmeye devam ediyor. Kullanıcılara daha fazla konfor, bağlantı, sürüş desteği ve motor standardı sunmak üzere optimize edildi. Yeni ürünlere en güzel örnek; benzersiz sürüş deneyimi ve üstün araç içi konfor sağlayan yeni ë-Berlingo Van. İlk kez bir hafif ticari araçta kullanıma sunulan, şekli, özel dolguları ve dikişleriyle ek konfor sağlayan Citroën Advanced Comfort koltuklar en çok dikkat çeken yeniliklerden biri.

15 mm kalınlığındaki yüksek yoğunluklu köpük katman araca biner binmez yumuşaklığı ve desteği ile ek konfor hissettiriyor. Citroën Advanced Comfort koltuklar merkezdeki yüksek yoğunluklu köpük sayesinde optimum konfor ve özellikle uzun yolculuklarda ek destek sağlıyor. Ayrıca, vücudu destekleyen ve saran yan destekler ile koltuğun tasarımı üstün duruş konforu sağlarken, opsiyonel olarak sunulan ısıtma, masaj, elektrikli bel desteği ayarı ve kol dayamalar ek konfor sağlıyor.

Yenilenen Citroën hafif ticari araç serisi aynı zamanda yeni Jumpy ve yeni Jumper modellerini de içeriyor. Jumpy, kompakt boyutu, rakipsiz konforu ve güvenlik özellikleri kadar BlueHDi dizelden hidrojene kadar zengin güç-aktarma sistem çeşitliliği ile de segmentinde referans noktası oluşturuyor. Ayrıca daha verimli ë-Jumpy de var. Bunun dışında yeni Jumper, segmentinde nadir özelliklerle ve 2 tona kadar taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Fiat

2024 yılında E-Ducato ile sunulan en önemli yeniliklerden biri 110 kWsa batarya. Bu batarya ile E-Ducato, WLTP döngüsünde 420 kilometreye kadar menzil ile sınıfının en iyisi sıfır emisyon deneyimini sağlıyor. Böylece E-Ducato kendi sınıfının en iyi performansını ve önceki modele kıyasla yüzde 30 daha fazla menzil sunuyor. Şirket içinde tasarlanan yeni E-Ducato, 17 metreküpe kadar kargo kapasitesi, 1.500 kilograma kadar ve hatta dizede 2 tonun üzerinde taşıma kapasitesi ile kendi segmentinin liderlerinden biri.

Yüzde 25 daha düşük fiyat seviyesiyle E-Ducato herkes için erişilebilir ve markanın güçlü müşteri odaklı yaklaşımına uygun. Ayrıca, yeni elektrikli mimari sayesinde FIAT Professional zengin bir gelişmiş sürüş destek sistemleri yelpazesi de sunuyor ve bu da onu dizel versiyon dahil sınıfının en güvenli hafif ticari aracı haline getiriyor. Yeni E-Ducato, 1981 yılından bu yana kesintisiz olarak üretilen, tüm dünyaya pazarlanan ve sektörel Promobil dergisi tarafından 16’ncı kez verilen “Dünyanın En İyi Karavanı” unvanını taşıyan yeni modelin elektrikli versiyonu.

Scudo, ticari araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran özellikler içeriyor. Örneğin Magic Cargo, yükleme alanını standart versiyonda 3,67 metreye, Maxi versiyonda ise maksimum 4,02 metreye kadar genişletme olanağı sağlayan bir çözüm. Bu, hacimli malzemeler için alan yaratıyor ve modelin çok yönlülüğünü destekliyor. Ayrıca şehirde otomobil kullanmayı daha az stresli ve çok daha güvenli hale getiren yenilikçi çözümler sayesinde yeni Doblò, tüm hafif ticari araç kullanıcıları için ideal bir ortak. En önemli yeniliklerden biri olarak yeni dijital dikiz aynası Magic Mirror öne çıkıyor.

Opel

Tam Boyutta Gör Her model yeni dış ve iç tasarıma sahip olup tüm yeni Opel/Vauxhall modellerini karakteristik marka yüzü olan Vizör süslüyor. Ayrıca Combo, kompakt van segmentinde yepyeni bir özellik olan Intelli-Lux LED Matrix farlarla donatıldı. Bu farlar, gece sürüşlerinde veya olumsuz hava koşullarında optimum görüş sağlıyor. Bağımsız olarak kontrol edilen 14 LED hücresinden (her bir tarafta yedi adet) oluşan Intelli-Lux LED Matrix Far, diğer yol kullanıcılarını uzun fardan aydınlatma huzmesinden kesen etkin bir aydınlatma sağlıyor.

Opel ve Vauxhall Vivaro'nun en önemli yeniliklerinden biri, Qualcomm Technologies Inc.'in Snapdragon Kokpit ve Otomatik Bağlantı Platformlarını esas alan yeni bilgi-eğlence sistemleri. Bu, diğer özelliklerin yanı sıra gelişmiş grafikler, multimedya, Wi-Fi, Bluetooth ve 4G gibi bağlantı özelliklerini mümkün kılıyor. Ayrıca ön konsol ve orta konsoldaki kullanım alanı genişledi. Böylece günlük kullanım kolaylığı daha ileri bir boyuta ulaştı.

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Tüm bunlar, Opel ve Vauxhall Vivaro'yu çok yönlü bir araç haline getiriyor. Ayrıca daha küçük bir aracın konforunu ve yol tutuşunu sunarak direksiyon başında geçirilen zamanı daha rahatlatıcı hale getiriyor. Ayrıca Opel ve Vauxhall markalarının daha modern, pratik ve sürdürülebilir özellikleriyle Vivaro, 17 metrekübe kadar yükleme hacmi ve 2 tona kadar taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Peugeot

Tam Boyutta Gör Peugeot tüm hafif ticari araçlarını aynı anda güncelleyerek tarih yazıyor. Yeni seri, tamamen elektrikli Peugeot E-Partner, E-Expert ve E-Boxer ile öne çıkıyor. Peugeot'nun ticari araç ulaşımının geleceğine ilişkin vizyonunu en iyi şekilde somutlaştıran yeni E-Partner 2023 yılında Avrupa elektrikli hafif ticari araç segmentinde lider oldu ve 2025 yılına kadar Avrupa hafif ticari araç segmentinin üçte birini oluşturması bekleniyor.

Yeni tasarımı ile daha ergonomik ve kaliteli ön konsoluyla yeni E-Partner, yeni 10 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı da içeren gelişmiş i-Cockpit ile donatılıyor. Yeni nesil tamamen elektrikli Peugeot hafif ticari araç serisi; performans, güvenlik ve ulaşım özgürlüğüne önem veren hafif ticari araç kullanıcılarının en iyi yol arkadaşı yeni E-Expert ve E-Boxer modellerini de içeriyor.

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