Stellantis, 12 yeni nesil ticari aracını yollara çıkarmak için gün sayıyor

Stellantis, ticari araçtaki stratejik hamlesi Stellantis Pro One ile güçlü bir 2023 yılını geride bıraktı. Grup şirketlerindeki tüm ürün gamını yenileyerek pazara sunmaya hazırlanan Stellantis Pro One, tüm hafif ticari ürün gamıyla atağa kalkıyor.
Hafif ticari araç müşterilerine üstün beceri, güvenlik ve çok yönlülük özellikleri sunmaya odaklanan Stellantis, yenilenen ve elektrikli kompakt, orta boy ve büyük hafif ticari araçlardan oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi tanıttı. Stellantis Ticari Araçlar İş Biriminin Pro One stratejik hamlesi, Citroën, FIAT Professional, Opel, Vauxhall ve PEUGEOT markalarına ait 12 aracı kapsıyor.
Stellantis ve markaları, sürücüler ve ticari araç kullanıcıları için stressiz bir ortam ve güvenilir bir iş ortağı sağlamak üzere çok sayıda gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemi, güvenlik, ADAS ve bağlantılı teknolojilerden yararlanıyor. Stellantis bugün gelinen noktada hem tamamen elektrikli (BEV) hem de yakıt hücreli elektrikli (FCEV) seçenekler sunuyor.
Böylece Avrupa’da hafif ticari araç pazarında sıfır egzoz emisyonlu güç-aktarma sistemleri konusunda tartışmasız lider konumda yer alıyor. Yenilenen hafif ticari araç serisi, kullanım özelliklerinden ödün vermeden daha fazla menzil sunan şirket içi elektrikli araç batarya sistemleri de dahil olmak üzere 2. nesil sıfır egzoz emisyonu teknolojilerini beraberinde getiriyor.
420 kilometreye varan menzil
Ayrıca 150 kW hızlı şarj ile büyük hacimli hafif ticariler bir saatten kısa sürede 0’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. İyileştirmeler aynı zamanda Stellantis'in sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücresi tahrik teknolojisindeki liderliğini de ileriye taşıyor. Orta boy hafif ticari araçlarda yer alacak ve 2024’ün ortasında piyasaya sürülecek olan 2. nesil hidrojen yakıt hücresi, Stellantis'e özel bir orta seviye güç sistemine sahip. Bu sistem 400 kilometreye kadar menzil ile bu segmentte rekor bir değer sağlıyor.
Hidrojen yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, 2024 yılında orta seviye güç mimarisiyle 500 kilometreye kadar menzil ve sadece beş dakikada yeniden dolum süresi ile büyük hacimli hafif ticarilerde de kullanıma sunulacak. Yeni nesil hafif ticari araçlar, ilave teknolojilerle geliştirildi. Bunlardan biri olan direksiyondaki kulakçıklar üzerinden etkinleştirilen rejeneratif fren sistemi, enerji geri kazanımını en üst seviyeye çıkarmak için araç ağırlığını ve yol dinamiklerini de hesaba katıyor.
Tamamen elektrikli kompakt hafif ticari araçlardaki ısı pompası ise, araç menzilini en üst düzeye çıkarmak üzere soğuk günlerde ve kış koşullarında enerji kullanımını optimize ediyor. Ayrıca yeni nesil teknolojileri içeren hafif ticari araç serisinde odak noktasını sürücü oluşturuyor:
- Yeni nesil insan-makine arayüzü (HMI) üretkenliği ve güvenliği artırıyor. Göstergeler ve merkezi ekranlar daha büyük ve sürücü tarafından yapılandırılabiliyor.
- Dinamik Çevre Görüş, trafikte ve kalabalık caddelerde kullanımı kolaylaştırmak üzere, araç çevresindeki geniş açılı dış kameraları kullanıyor.
- Kompakt hafif ticari araçlarda sunulan yeni Akıllı Telefon Kiti özel bir uygulama üzerinden cep telefonunun direksiyon kumandalarıyla etkileşimi de dahil olmak üzere araç içi kumanda paneline dönüşmesini sağlayarak çevrimiçi deneyimi iyileştiriyor ve uygun maliyetli hale getiriyor.
- Büyük hacimli hafif ticari araçlarda; dur-kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme ile Şerit Ortalama ve Trafik Sıkışıklığı Asistanının birleşimi sınıfının en iyi seviye 2 otonom sürüş çözümünü sunuyor. Ayrıca, daha iyi menzil ve kullanım kapasitesi için yeni nesil içten yanmalı motor 8 vitesli otomatik şanzımanla kombine ediliyor.
- Tam LED farlar yeni hafif ticari serisinde daha iyi bir görüş ve sürüş güvenliği sağlıyor.
- Araç teslim edildiğinde etkinleştirilen kablosuz bağlantı, sürücüleri bilgilendirirken yöneticilerin filolarıyla gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalmasına olanak tanıyor. Bu, planlı bakım, eko-sürüş koçluğu, elektrikli araç yönlendirmesi gibi maliyeti düşüren hizmet paketlerine olanak tanıyor. Kablosuz güncellemeler ise araçların kullanıcılarıyla birlikte gelişmesine olanak tanıyor.
Citroen
15 mm kalınlığındaki yüksek yoğunluklu köpük katman araca biner binmez yumuşaklığı ve desteği ile ek konfor hissettiriyor. Citroën Advanced Comfort koltuklar merkezdeki yüksek yoğunluklu köpük sayesinde optimum konfor ve özellikle uzun yolculuklarda ek destek sağlıyor. Ayrıca, vücudu destekleyen ve saran yan destekler ile koltuğun tasarımı üstün duruş konforu sağlarken, opsiyonel olarak sunulan ısıtma, masaj, elektrikli bel desteği ayarı ve kol dayamalar ek konfor sağlıyor.
Yenilenen Citroën hafif ticari araç serisi aynı zamanda yeni Jumpy ve yeni Jumper modellerini de içeriyor. Jumpy, kompakt boyutu, rakipsiz konforu ve güvenlik özellikleri kadar BlueHDi dizelden hidrojene kadar zengin güç-aktarma sistem çeşitliliği ile de segmentinde referans noktası oluşturuyor. Ayrıca daha verimli ë-Jumpy de var. Bunun dışında yeni Jumper, segmentinde nadir özelliklerle ve 2 tona kadar taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.
Fiat
2024 yılında E-Ducato ile sunulan en önemli yeniliklerden biri 110 kWsa batarya. Bu batarya ile E-Ducato, WLTP döngüsünde 420 kilometreye kadar menzil ile sınıfının en iyisi sıfır emisyon deneyimini sağlıyor. Böylece E-Ducato kendi sınıfının en iyi performansını ve önceki modele kıyasla yüzde 30 daha fazla menzil sunuyor. Şirket içinde tasarlanan yeni E-Ducato, 17 metreküpe kadar kargo kapasitesi, 1.500 kilograma kadar ve hatta dizede 2 tonun üzerinde taşıma kapasitesi ile kendi segmentinin liderlerinden biri.
Yüzde 25 daha düşük fiyat seviyesiyle E-Ducato herkes için erişilebilir ve markanın güçlü müşteri odaklı yaklaşımına uygun. Ayrıca, yeni elektrikli mimari sayesinde FIAT Professional zengin bir gelişmiş sürüş destek sistemleri yelpazesi de sunuyor ve bu da onu dizel versiyon dahil sınıfının en güvenli hafif ticari aracı haline getiriyor. Yeni E-Ducato, 1981 yılından bu yana kesintisiz olarak üretilen, tüm dünyaya pazarlanan ve sektörel Promobil dergisi tarafından 16’ncı kez verilen “Dünyanın En İyi Karavanı” unvanını taşıyan yeni modelin elektrikli versiyonu.
Scudo, ticari araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran özellikler içeriyor. Örneğin Magic Cargo, yükleme alanını standart versiyonda 3,67 metreye, Maxi versiyonda ise maksimum 4,02 metreye kadar genişletme olanağı sağlayan bir çözüm. Bu, hacimli malzemeler için alan yaratıyor ve modelin çok yönlülüğünü destekliyor. Ayrıca şehirde otomobil kullanmayı daha az stresli ve çok daha güvenli hale getiren yenilikçi çözümler sayesinde yeni Doblò, tüm hafif ticari araç kullanıcıları için ideal bir ortak. En önemli yeniliklerden biri olarak yeni dijital dikiz aynası Magic Mirror öne çıkıyor.
Opel
Opel ve Vauxhall Vivaro'nun en önemli yeniliklerinden biri, Qualcomm Technologies Inc.'in Snapdragon Kokpit ve Otomatik Bağlantı Platformlarını esas alan yeni bilgi-eğlence sistemleri. Bu, diğer özelliklerin yanı sıra gelişmiş grafikler, multimedya, Wi-Fi, Bluetooth ve 4G gibi bağlantı özelliklerini mümkün kılıyor. Ayrıca ön konsol ve orta konsoldaki kullanım alanı genişledi. Böylece günlük kullanım kolaylığı daha ileri bir boyuta ulaştı.
Tüm bunlar, Opel ve Vauxhall Vivaro'yu çok yönlü bir araç haline getiriyor. Ayrıca daha küçük bir aracın konforunu ve yol tutuşunu sunarak direksiyon başında geçirilen zamanı daha rahatlatıcı hale getiriyor. Ayrıca Opel ve Vauxhall markalarının daha modern, pratik ve sürdürülebilir özellikleriyle Vivaro, 17 metrekübe kadar yükleme hacmi ve 2 tona kadar taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Peugeot
Yeni tasarımı ile daha ergonomik ve kaliteli ön konsoluyla yeni E-Partner, yeni 10 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı da içeren gelişmiş i-Cockpit ile donatılıyor. Yeni nesil tamamen elektrikli Peugeot hafif ticari araç serisi; performans, güvenlik ve ulaşım özgürlüğüne önem veren hafif ticari araç kullanıcılarının en iyi yol arkadaşı yeni E-Expert ve E-Boxer modellerini de içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...