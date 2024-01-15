Otomobil alacaklar için markaların sıfır araç kampanyaları (Ocak 2024)

Tam Boyutta Gör Otomotiv markaları sıfır otomobil fiyatları ve ocak ayına ilişkin kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar kapsamında kredi, takas desteği ve ÖTV muafiyetine giren modellerle ilgili fırsatlar sunuluyor. Peki hangi markada ne tür kampanyalar var? Gelin hep birlikte göz atalım:

Chery Kampanyaları

Tam Boyutta Gör Ocak ayında zam yapmayıp fiyatları sabit tutan Chery, SUV modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

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MG Kampanyaları

Tam Boyutta Gör MG, benzinli MG HS için 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0,99 faizli kredi veya 60 bin TL takas desteği sunuyor. MG HS Comfort 1.409.000 TL ve HS Luxury 1.529.000 TL’lik takas indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. Benzinli MG ZS modelinde ise 200 bin TL için 12 ay vade ve 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL’lik takas desteği sağlanıyor. MG ZS benzinli modelinin tavsiye edilen takas indirimli fiyatları 969.000 TL den başlıyor.

MG, ocak ayında benzinli modelleri ZS ve HS’de ÖTV muaf müşterilere de özel avantajlar sağlıyor. MG HS ve ZS modelleri; Türkiye’de standart 5 yıl-150.000 km’lik araç garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci de sunuyor.

MG4 Electric modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi olanağına ek olarak 70 bine TL’ye varan takas desteği ile sunuluyor. 100% elektrikli SUV model ZS EV ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,49 faizli kredi desteği veya 80 bin TL takas desteği ile sunuluyor. Ocak ayında, MG4 Electric’e 1.329.000 TL’den başlayan takas indirimli fiyatlarla, ZS EV’ye ise 1.669.000 takas destekli fiyat ile ulaşılabiliyor.

Ocak ayı boyunca %100 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerini satın alan müşterilerine Wallbox hediye eden MG, bu sayede evde, iş yerinde veya site otoparkı gibi birçok mekanda uygun elektrik tarifesi ile aracın hızlı şarj edilmesine olanak sağlıyor. Şarj istasyonuna ihtiyaç duymayan müşterilerini de düşünen marka, Wallbox yerine müşterilerine 15 bin TL tutarında E-Şarj Kartı veriyor.

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Peugeot Kampanyaları

Tam Boyutta Gör Ocak ayında yeni 2008 ve %100 elektrikli E-2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor. 408 modelinde ise 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. 308 ve yüzde %100 elektrikli E-308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot 3008 için bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0; tüzel müşteriler ise GT donanımında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizlikredi kampanyasından yararlanabiliyorlar. 5008 için sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot 208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 508 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşterilere Allure donanımında 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilere ise GT donanımlı versiyona 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli, kredi seçenekleri sunuluyor.

Ticari tarafta ise Peugeot Rifter’a 135 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

Peugeot 2024 fiyat listesi: Sıfır Peugeot fiyatları 2 sa. önce eklendi

Opel Kampanyaları

Tam Boyutta Gör Yeni Opel Corsa'da 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. Opel Astra ise Edition donanımında 250 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.519.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Crossland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği ile 1.156.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Edition donanımı ile 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.508.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel Grandland ise 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile 1.879.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.313.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.538.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni 1.648.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

Opel 2024 fiyat listesi: Sıfır Opel fiyatları 1 yıl önce eklendi

Citroen Kampanyaları

Tam Boyutta Gör Citroen, C4 X modelinde250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuyor. Citroën C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën C4'e 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıylaCitroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Citroën C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroën C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Citroën Berlingo Kombi, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Citroen 2024 fiyat listesi: Sıfır Citroen fiyatları 3 sa. önce eklendi

Suzuki Kampanyaları

Tam Boyutta Gör Swift Hibrit modeline 50 bin TL takas destekli 1.078.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve takas desteği ile aynı anda kullanılabilen 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Suzuki S-Cross Hibrit modeli ise 70.000 TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Suzuki S-Cross Hibrit için takas destekli başlangıç fiyatı ise 1.444.000 TL olarak belirlendi.

Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla veya 70 bin TL takas destekli 1.354.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla SUV sevenleri bekliyor. Jimny modeline de 50 bin TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor. Jimny modelleri ocak ayında 1.678.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olacak.

DS Kampanyaları

Tam Boyutta Gör DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunun benzinli ve dizel seçeneklerinde takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. DS 7 dizel versiyonları takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ve DS 7 E-TENSE versiyonları da takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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