Otomobil alacaklar için markaların sıfır araç kampanyaları (Ocak 2024)

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Chery Kampanyaları
MG Kampanyaları
MG, ocak ayında benzinli modelleri ZS ve HS’de ÖTV muaf müşterilere de özel avantajlar sağlıyor. MG HS ve ZS modelleri; Türkiye’de standart 5 yıl-150.000 km’lik araç garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci de sunuyor.
MG4 Electric modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi olanağına ek olarak 70 bine TL’ye varan takas desteği ile sunuluyor. 100% elektrikli SUV model ZS EV ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,49 faizli kredi desteği veya 80 bin TL takas desteği ile sunuluyor. Ocak ayında, MG4 Electric’e 1.329.000 TL’den başlayan takas indirimli fiyatlarla, ZS EV’ye ise 1.669.000 takas destekli fiyat ile ulaşılabiliyor.
Ocak ayı boyunca %100 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerini satın alan müşterilerine Wallbox hediye eden MG, bu sayede evde, iş yerinde veya site otoparkı gibi birçok mekanda uygun elektrik tarifesi ile aracın hızlı şarj edilmesine olanak sağlıyor. Şarj istasyonuna ihtiyaç duymayan müşterilerini de düşünen marka, Wallbox yerine müşterilerine 15 bin TL tutarında E-Şarj Kartı veriyor.
Peugeot Kampanyaları
Peugeot 3008 için bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0; tüzel müşteriler ise GT donanımında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizlikredi kampanyasından yararlanabiliyorlar. 5008 için sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.
Peugeot 208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 508 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşterilere Allure donanımında 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilere ise GT donanımlı versiyona 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli, kredi seçenekleri sunuluyor.
Ticari tarafta ise Peugeot Rifter’a 135 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
Opel Kampanyaları
Crossland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği ile 1.156.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Edition donanımı ile 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.508.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel Grandland ise 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile 1.879.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.313.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.538.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni 1.648.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.
Citroen Kampanyaları
C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıylaCitroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Citroën C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroën C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
Citroën Berlingo Kombi, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.
Suzuki Kampanyaları
Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla veya 70 bin TL takas destekli 1.354.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla SUV sevenleri bekliyor. Jimny modeline de 50 bin TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor. Jimny modelleri ocak ayında 1.678.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olacak.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.