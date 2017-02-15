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İstanbul'a üç yeni ada kuruluyor: Proje görücüye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile Pendik’e 3 adet yeni ada yapılacak. Dubai modeli olarak nitelendirilen adalarda birçok farklı tesis ve aktivite alanı yer alacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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603 bin 500 metrakere toplam yüzölçümüne sahip olacağı ifade edilen adaların kıyı uzunluğu ise yaklaşık 7 bin 460 metreye ulaşacak. Birbiriyle bağlantı adalara ulaşım için karayla arasına araç trafiğine kapalı asma köprü kurulacak. Bunun yanı sıra teleferik istasyonu, su taksi terminali, yat ve çekek yerleri inşa edilecek.
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Eğlence, dinlenme ve sportif faaliyetlere uygun tesislere ev sahipliği yapacak adalarda seyir terası, yemek alanları, parklar ve bisiklet yolları da bulunacak. Proje çizimleri yayınlanan, Pendik’i İstanbul’un cazibe merkezi haline getireceği söylenen adaların bu yıl içerisinde ihaleye çıkması bekleniyor.

Birçok aktivitenin yapılabileceği adalar topluluğu olacak

Yüzölçümü 372 bin metrekare olan birinci ada sadece su sporları merkezi olacak. Yüzme havuzu, deniz feneri, rafting parkuru, kayıkhane ve piknik alanının da bulunacağı yerleşkeye ayrıca kumsal oluşturulacak. Özel merkezlerde rüzgar sörfü, yelken, plaj voleybolu, kürek, su altı sporları ve dalış gibi aktiviteler yapılabilecek. 125 bin metrekarelik ikinci adada ise paten pisti, tırmanma duvarı, bisiklet parkuru, mini golf sahası, restoran ve kafelerin yanı sıra futbol, basketbol ve tenis sahaları yer alacak.
106 bin metrekare büyüklüğe sahip üçüncü adanın şu an için karşılama amacıyla tasarlandığı belirtiliyor. Tekne kiralama, koşu pisti, su bisikleti, restoranlar, karşılama çadırı ve gösteri alanları bulunacak. Üç adanın ortasında gezinti, spor için korunaklı bir alan oluşturulacak ve tekne kiralama, sandal gezisi yapma gibi imkanlar sunulacak. Kısa süre içerisinde ihaleye çıkması düşünülen adalar deniz tabanı doldurularak inşa edilecek.

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karamelemre 2 yıl
Bu adaları da Yunan'a kaptırmayın da...
5 Yanıt Yanıtla +231
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muradisdan 2 yıl
arap şeyhi bunu beğendi
Yanıtla +169
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crimsonica 2 yıl
Arkadaş herşey iyi hoşta biraz üretim için halkın refahı için para harcanılsa olmazmı. hep zenginlere yönelik projeler. Bilgisayar programcılığı okudum bitirdim iş yok. 1300 liraya çalışıyorum. aldığımın 330 lirası aldığım öğrenim kredisine gidiyor. her 3 ayda 1 açık öğretim harcına 250 lira gidiyor. faturalar ulaşım derken cebimde ay sonunda birşey kalmıyor. Neden ben ve benim gibileri kimse düşünmüyor
Arkadaş herşey iyi hoşta biraz üretim için halkın refahı için para harcanılsa olmazmı. hep zenginlere yönelik projeler. Bilgisayar programcılığı okudum bitirdim...
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3 Yanıt Yanıtla +123
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Jon SNOW 37 2 yıl
Sanayi açın işsizliği düşürün dolar getirin ulan
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bluraydisk 2 yıl
yeterki inşaat olsun bunlar marmara denizini bile doldururlar
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Tastarakay 2 yıl
Herkes bir şeyler yazıp çizmiş de kimse şunu dememiş: Yahu arkadaş 603 bin 500 metrakere büyüklüğünde bir kara parçasını nasıl oluşturacaksınız. Bu büyüklükte bir kara parçası oluşturmak demek yine 603 bin 500 metrakereden kat kat büyük toprak, taş taşımak demek. Bu büyüklükte bir karaya nereden taş, toprak getireceksiniz?
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Krone 2 yıl Tastarakay
Tastarakay
Herkes bir şeyler yazıp çizmiş de kimse şunu dememiş: Yahu arkadaş 603 bin 500 metrakere büyüklüğünde bir kara parçasını nasıl oluşturacaksınız. Bu büyüklükte bir kara parçası oluşturmak demek yine 603 bin 500 metrakereden kat kat büyük toprak, taş taşımak demek. Bu büyüklükte bir karaya nereden taş, toprak getireceksiniz?

Bir ara Kanal İstanbul'dan çıkan hafriyatla ada yapılacak deniyordu. Belki de öyledir.
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9600_G_T 2 yıl
Yunanistan adayi gormesin
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Leaderjack1 2 yıl
18 ada 1 kayalıgı satan akepe tekrar satmak için yeni ada yapıyor
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doubleday 2 yıl
kulağa hoş geliyor ancak işin ucunda akp var ise insan pek inanamıyor.
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axaxa 2 yıl
Biraz da başka yerlere yatırım olsun oralara gitsin millet sonra istanbul neden bu kadar kalabalık.
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Deníz 2 yıl
bu adaları araplar yapıyordu genelde


yönetenler arap özentisi olduğu için normal
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nr6630 2 yıl
Ulan çingenelere bak hele sen gara dayılar bizide geçtiler
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tkblack 2 yıl
gta haritalarına benzemiş çizimi.
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