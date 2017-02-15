İstanbul'a üç yeni ada kuruluyor: Proje görücüye çıktı

603 bin 500 metrakere toplam yüzölçümüne sahip olacağı ifade edilen adaların kıyı uzunluğu ise yaklaşık 7 bin 460 metreye ulaşacak. Birbiriyle bağlantı adalara ulaşım için karayla arasına araç trafiğine kapalı asma köprü kurulacak. Bunun yanı sıra teleferik istasyonu, su taksi terminali, yat ve çekek yerleri inşa edilecek.

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Eğlence, dinlenme ve sportif faaliyetlere uygun tesislere ev sahipliği yapacak adalarda seyir terası, yemek alanları, parklar ve bisiklet yolları da bulunacak. Proje çizimleri yayınlanan, Pendik’i İstanbul’un cazibe merkezi haline getireceği söylenen adaların bu yıl içerisinde ihaleye çıkması bekleniyor.

Birçok aktivitenin yapılabileceği adalar topluluğu olacak

Yüzölçümü 372 bin metrekare olan birinci ada sadece su sporları merkezi olacak. Yüzme havuzu, deniz feneri, rafting parkuru, kayıkhane ve piknik alanının da bulunacağı yerleşkeye ayrıca kumsal oluşturulacak. Özel merkezlerde rüzgar sörfü, yelken, plaj voleybolu, kürek, su altı sporları ve dalış gibi aktiviteler yapılabilecek. 125 bin metrekarelik ikinci adada ise paten pisti, tırmanma duvarı, bisiklet parkuru, mini golf sahası, restoran ve kafelerin yanı sıra futbol, basketbol ve tenis sahaları yer alacak.

106 bin metrekare büyüklüğe sahip üçüncü adanın şu an için karşılama amacıyla tasarlandığı belirtiliyor. Tekne kiralama, koşu pisti, su bisikleti, restoranlar, karşılama çadırı ve gösteri alanları bulunacak. Üç adanın ortasında gezinti, spor için korunaklı bir alan oluşturulacak ve tekne kiralama, sandal gezisi yapma gibi imkanlar sunulacak. Kısa süre içerisinde ihaleye çıkması düşünülen adalar deniz tabanı doldurularak inşa edilecek.