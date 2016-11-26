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Instagram'da ekran görüntüsü aldığınızda artık karşı tarafa bildirim gidecek

Kısa süre önce yayınlanan son güncelleme ile özel mesaj üzerinden hikaye paylaşma yeniliğine kavuşan Instagram’da artık hikayelerin ekran görüntüsünü alırsanız karşı tarafa bildirim gidecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
44,9b
1
28
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook çatısı altına girdikten sonra çok daha fonksiyonel özelliklere kavuşan ancak ana ruhunu kaybettiği ve giderek çizgisinden çıktığı gerekçesiyle yoğun eleştirilerin hedefi haline gelen Instagram yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak canlı yayın ve özel mesaj üzerinden hikaye paylaşma özelliklerine kavuşan platformda aslında çok fazla bahsedilmeyen fakat kullanıcılar için oldukça önemli sayılabilecek bir değişiklik daha var. Buna göre artık özel mesaj üzerinden (dm) gönderilen hikayelerin ekran görüntüsünü alırsanız karşı tarafa anında bildirim gidecek. Kayıt alan kullanıcıların profil fotoğraflarının altında ise "Ekran görüntüsü" ibaresi yer alacak. Herkese açık şekilde yayınlanan hikayelerde ise şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.
Diğer taraftan onaylı profile sahip kullanıcılar bundan böyle hikayeler üzerinden bağlantı da (link) paylaşabilecekler. Pazarlama konusunda markaların işine yarayabilecek özellik şimdilik sınırlı grup tarafından test ediliyor. Kısa süre içerisinde canlı yayın özelliğine de kavuşması beklenen Instagram, birden çok hizmeti tek çatı altında toplayarak hedef tahtasına Periscope ve Snapchat’i alıyor.
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Barni Moloztaş 3 yıl en beğenilen
Çok kalp kıracak
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alemburda34 3 yıl
Interneti kapatip ekran goruntusu alirsam ne olur? Acinca yine bildirim gider mi?

2 Yanıt Yanıtla +6
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Gencbeyiin 2 yıl



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aycibin 2 yıl
o zaman ekran video kaydı açar,kayıttayken instagram'daki mesajı açarsın.ekranı video olarak kaydetmiş olursun.sonra telefona kaydolmuş video'dan ekran görüntüsü alırsın.kimin haberi olacak :)
bu video kaydı özelliği sony'lerde standart var ama diğer telefonlar için googleplay'de de uygulamalar var diye biliyorum.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
" henüz fotoğraf veya video yok ! "
"henüz fotoğraf veya video yok !"
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Glorfindel1907 2 yıl
Bu konulara uzak olduğum için soruyorum Ne için ekran görüntüsü alma ihtiyacı duyuyorsunuz ne işe yarıyor yani?
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Vega 3 yıl
Tam olarak hangi işlem sırasında ekran görüntüsü alırsak bildirim gidecek ?Anlamadım açıkcası.
Dm de yazışırken mi?
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Snapchat çakması gibi birşeye çevirdiler uygulamayı
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StoryLine 3 yıl
Şuan faaliyettemi bu özellik acaba
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Cihan Pehlivan 3 yıl StoryLine
StoryLine
Şuan faaliyettemi bu özellik acaba


Evet, şu an aktif ancak sadece özel mesaj üzerinden gönderilen hikayelerde geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var
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RoNNiE- 3 yıl
İyice cılkını çıkardılar işin
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Silver_Code 3 yıl
geçmiş olsun...ne diyelim umarım çok ocak sönmez.
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~~hyperion 3 yıl
Daha iyi işte hoşlandığınız biri olursa muhabbeti bu yoldan başlatırsınız :)
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