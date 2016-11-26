Instagram'da ekran görüntüsü aldığınızda artık karşı tarafa bildirim gidecek

ekran görüntüsünü alırsanız karşı tarafa anında bildirim gidecek. Kayıt alan kullanıcıların profil fotoğraflarının altında ise "Ekran görüntüsü" ibaresi yer alacak. Herkese açık şekilde yayınlanan hikayelerde ise şimdilik böyle bir durum söz konusu değil. Son olarak canlı yayın ve özel mesaj üzerinden hikaye paylaşma özelliklerine kavuşan platformda aslında çok fazla bahsedilmeyen fakat kullanıcılar için oldukça önemli sayılabilecek bir değişiklik daha var. Buna göre artık özel mesaj üzerinden (dm) gönderilen hikayelerinalırsanız karşı tarafa anındagidecek. Kayıt alan kullanıcıların profil fotoğraflarının altında iseibaresi yer alacak. Herkese açık şekilde yayınlanan hikayelerde ise şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

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Facebook çatısı altına girdikten sonra çok daha fonksiyonel özelliklere kavuşan ancak ana ruhunu kaybettiği ve giderek çizgisinden çıktığı gerekçesiyle yoğun eleştirilerin hedefi haline gelenyeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.Diğer taraftan onaylı profile sahip kullanıcılar bundan böyle hikayeler üzerindenda (link) paylaşabilecekler. Pazarlama konusunda markaların işine yarayabilecek özellik şimdilik sınırlı grup tarafından test ediliyor. Kısa süre içerisindeözelliğine de kavuşması beklenen Instagram, birden çok hizmeti tek çatı altında toplayarak hedef tahtasınave’i alıyor.