Instagram'da ekran görüntüsü aldığınızda artık karşı tarafa bildirim gidecek

Facebook çatısı altına girdikten sonra çok daha fonksiyonel özelliklere kavuşan ancak ana ruhunu kaybettiği ve giderek çizgisinden çıktığı gerekçesiyle yoğun eleştirilerin hedefi haline gelen Instagram yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak canlı yayın ve özel mesaj üzerinden hikaye paylaşma özelliklerine kavuşan platformda aslında çok fazla bahsedilmeyen fakat kullanıcılar için oldukça önemli sayılabilecek bir değişiklik daha var. Buna göre artık özel mesaj üzerinden (dm) gönderilen hikayelerin ekran görüntüsünü alırsanız karşı tarafa anında bildirim gidecek. Kayıt alan kullanıcıların profil fotoğraflarının altında ise "Ekran görüntüsü" ibaresi yer alacak. Herkese açık şekilde yayınlanan hikayelerde ise şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.
Diğer taraftan onaylı profile sahip kullanıcılar bundan böyle hikayeler üzerinden bağlantı da (link) paylaşabilecekler. Pazarlama konusunda markaların işine yarayabilecek özellik şimdilik sınırlı grup tarafından test ediliyor. Kısa süre içerisinde canlı yayın özelliğine de kavuşması beklenen Instagram, birden çok hizmeti tek çatı altında toplayarak hedef tahtasına Periscope ve Snapchat’i alıyor.
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bu video kaydı özelliği sony'lerde standart var ama diğer telefonlar için googleplay'de de uygulamalar var diye biliyorum.
"henüz fotoğraf veya video yok !"
Dm de yazışırken mi?
Evet, şu an aktif ancak sadece özel mesaj üzerinden gönderilen hikayelerde geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var
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instagram, bildirim ve