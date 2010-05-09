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Phenom II X4 960T ile çekirdek aşırtma uygulaması tecrübe edildi

9 yıl
17b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin üçüncü çeyrekte duyurmayı planladığı dört çekirdekli Phenom II X4 960T işlemcisinin aslında iki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli Phenom II X6 tasarımını baz aldığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte çekirdek açma özelliğini devre dışı bırakan AMD'nin aksine anakart üreticilerini tarafından geliştirilen özel metodlar sayesinde Phenom II X4 @ X6 uygulamasının yaygınlaşması bekleniyor.

Zosma kod adını taşıyan ve Soket AM3 formunda olan Phenom II X4 960T işlemcisi, Phenom II X6 ailesinin tamamından uzun olacak. Hatta standart çalışma frekansı 3GHz olarak belirlendiği için daha yüksek frekansa sahip dört çekirdekli Phenom II X4 modellerinden ucuz olması bekleniyor. Henüz satışa sunulmayan işlemcinin bazı örnekleriyle yapılan çalışmalar, 4 çekirdekli işlemci maliyetine 6 çekirdek alınabileceği ortaya koyuyor.

Profesyonel hız aşırtmacıların Biostar'ın 890GX çipsetli TA890GXB HD modeliyle yaptığı çalışmalar sonucunda Phenom II X4 960T'nin kapalı çekirdekleri açıldı. Çekirdek açma işleminden sonra CPU-Z tarafından Phenom II X6 1065T olarak tanımlanan işlemci hız aşırtma olanağı da tanıyor. Zira kapalı çekirdekleri açıldıktan sonra hız aşırtma uygulamasına tabi tutulan işlemci, hava soğutma ile 4GHz, LN2 ile 6.5GHz'e çıkmayı başardı.


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Schevko 9 yıl
Bugün bazı donanım sitelerinde okuduğum kadarıyla AMD Phenom II X4 960T'nin son kullanıcıya satılmayacağını sadece OEM üreticilere gönderileceğini duyurmuş.
Donanımhaber bu gelişmeyi atladı sanırım. Çünkü sitede bu konu ile bir habere rastlamadım.
Son kullanıcı için biraz talihsiz bir duyuru oldu, çok bekleyeni vardı gördüğüm kadarıyla...

Edit:İmla
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba Arkadaslar
Herkes neden cekirdeklerin kapatılıp satıldıgını bunun anlamsız geldigini dusunebilir.Olay soyle Sidmi bir işlemci uretilir bunun calısmayan cekirdekleri olabilir veya hasarlı olabilir bu işlemci yi atmak yerine yeni bir sınıflandırma yaparak bir cekirdegini daha kapatır ve 4 cekirdek olarak satabilirsiniz isteyende bunu acar bu stabil calısagı anlamına gelmes haa belki urun stogunu attırmak için sağlam 6 cekirdekli işlemciyi de kapatabilirler oda sizin sansınıza.Sonucta risk almak var almamak var
SAYGILARLA
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ser_ka_n 9 yıl
Dört Çekirdekli Phenom II X4 960T’nin Kilidini Açtık

11 Mayıs 2010
donanim.thgtr.com/...
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raskolnikov11 9 yıl
Açılmayıp elinde patlama ihtimali vardı sanırım, şikayetlerden sonra amd çekirdek açma işlemi için desteğini çekmişti anakart üreticileri bu desteği sağlıyor sadece..
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sahafiec 9 yıl
...
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xxbarisxx 9 yıl
birde unutmayalım ki her işlemcinin çekirdeğini açamıyorsunuz..şans meselesi..kimisi şansına güvenir 4 çekirdek alıp açmaya çalışır, kimiside güvenemez direk 6 çekirdek alır..
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jiddi 9 yıl
Sonucta AMD icin malin maliyeti ayni ise neden farkli bir islemci uretmek icin ugrassin ki. Aslinda AMD gayet mantikli bir yol izliyor. Ayni fiziksel ozellige sahip islemcilerden bir kisminin cekirdegini kapatip ucuza satiyor. Sonucta urettigi mali satiyor. Gerek 4 gerek 6 cekirdek olsun her ikisinden de kar ediyor ise neticedir onemli olan uretici icin. Piyasa urettigin mali ucuza vererek elde edilebilinse idi gunumuzde butun ucuz urunler yapan markalarin ismi anilir, pahali urunler yapan ureticiler yok olur giderdi coktan. Piyasalar acayiptir, insanlar gibi !.. Nasil ki babasinin fabrikasinda uretilmedigi halde insanlar cilginlar gibi AMD nVidia fanatikligi yapiyorlarsa, intel AMD fanatikligi yapiyorlarsa... Oradan pay biciniz...
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Batuist 9 yıl

jiddi

Sonucta AMD icin malin maliyeti ayni ise neden farkli bir islemci uretmek icin ugrassin ki. Aslinda AMD gayet mantikli bir yol izliyor. Ayni fiziksel ozellige sahip islemcilerden bir kisminin cekirdegini kapatip ucuza satiyor. Sonucta urettigi mali satiyor. Gerek 4 gerek 6 cekirdek olsun her ikisinden de kar ediyor ise neticedir onemli olan uretici icin. Piyasa urettigin mali ucuza vererek elde edilebilinse idi gunumuzde butun ucuz urunler yapan markalarin ismi anilir, pahali urunler yapan ureticiler yok olur giderdi coktan. Piyasalar acayiptir, insanlar gibi !.. Nasil ki babasinin fabrikasinda uretilmedigi halde insanlar cilginlar gibi AMD nVidia fanatikligi yapiyorlarsa, intel AMD fanatikligi yapiyorlarsa... Oradan pay biciniz...

çok haklısınız .. yalnız piyasada yalnız iki üreticinin olduğunu unutmayın.. tam rekabet piyasasının oluşması mümkün değil.. bahsettiğiniz o bütün ucuz malların o halde adının anılacağı işlemi başka piyasalar için geçerliki burada üretici sayısı bile belli değil.. sayısız diyebilriz...

birisi diğeriyle hemen hemen aynı yada az biraz daha az performans sergileyen iki işlemciden 1000 dolar olanı mı alırsınız? yoksa 300$ olsa onu mu???

söylediklerinize tamamen katılıyorum yalnız buradaki piyasa bahsettiğiniz piyasadan biraz daha farklı...
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Batuist 9 yıl
6 çekirdekli bir işleciyi 4 çekirdek fiyatına satabiliyorsan neden bütün 6 çekirdekli işlemcileri o fiyata satıp piyasayı eline geçirmiyorsun?? Anlam veremiyorum bu duruma... işlemcinin rakibi yok.....
sakın intelin 6 çekirdekli işlemcisi var demeyin... 999$ işlemci sadece işte yaptım demek içindir.. hatta o fiyat toptan fiyatı... kullanıcıların %95i için öyle bir işlemci yok demektir bu...
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ssonerb 9 yıl
evet bende merak ediyorum. amd neden 2 çekirdegi kilitleyip daha ucuza satıyor malını ? çok sık rastlamaya başladık bu duruma x3 lerdede şimdi x4 lerde
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Man From Atlantis 9 yıl
biostar için güzel bir reklam.. daha önce asus da kırmıştı sanırım bunu, başka hangi firmlar bu işi çözdüler..
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DH Misafiri 9 yıl
Phenom II X6 1065T olarak tanımlanan işlemcinin
Cpu-z Programinda 1605T olarak tanımlanmasida ayri bir durum :)
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scheitann 9 yıl
biostar
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DH Misafiri 9 yıl
işte bende öyle yapıyom ama oolmuyor bi uyumsuzluk var galiba
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