Phenom II X4 960T ile çekirdek aşırtma uygulaması tecrübe edildi

AMD'nin üçüncü çeyrekte duyurmayı planladığı dört çekirdekli Phenom II X4 960T işlemcisinin aslında iki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli Phenom II X6 tasarımını baz aldığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte çekirdek açma özelliğini devre dışı bırakan AMD'nin aksine anakart üreticilerini tarafından geliştirilen özel metodlar sayesinde Phenom II X4 @ X6 uygulamasının yaygınlaşması bekleniyor.

Zosma kod adını taşıyan ve Soket AM3 formunda olan Phenom II X4 960T işlemcisi, Phenom II X6 ailesinin tamamından uzun olacak. Hatta standart çalışma frekansı 3GHz olarak belirlendiği için daha yüksek frekansa sahip dört çekirdekli Phenom II X4 modellerinden ucuz olması bekleniyor. Henüz satışa sunulmayan işlemcinin bazı örnekleriyle yapılan çalışmalar, 4 çekirdekli işlemci maliyetine 6 çekirdek alınabileceği ortaya koyuyor.

Profesyonel hız aşırtmacıların Biostar'ın 890GX çipsetli TA890GXB HD modeliyle yaptığı çalışmalar sonucunda Phenom II X4 960T'nin kapalı çekirdekleri açıldı. Çekirdek açma işleminden sonra CPU-Z tarafından Phenom II X6 1065T olarak tanımlanan işlemci hız aşırtma olanağı da tanıyor. Zira kapalı çekirdekleri açıldıktan sonra hız aşırtma uygulamasına tabi tutulan işlemci, hava soğutma ile 4GHz, LN2 ile 6.5GHz'e çıkmayı başardı.