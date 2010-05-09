Phenom II X4 960T ile çekirdek aşırtma uygulaması tecrübe edildi

AMD'nin üçüncü çeyrekte duyurmayı planladığı dört çekirdekli Phenom II X4 960T işlemcisinin aslında iki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli Phenom II X6 tasarımını baz aldığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte çekirdek açma özelliğini devre dışı bırakan AMD'nin aksine anakart üreticilerini tarafından geliştirilen özel metodlar sayesinde Phenom II X4 @ X6 uygulamasının yaygınlaşması bekleniyor.
Zosma kod adını taşıyan ve Soket AM3 formunda olan Phenom II X4 960T işlemcisi, Phenom II X6 ailesinin tamamından uzun olacak. Hatta standart çalışma frekansı 3GHz olarak belirlendiği için daha yüksek frekansa sahip dört çekirdekli Phenom II X4 modellerinden ucuz olması bekleniyor. Henüz satışa sunulmayan işlemcinin bazı örnekleriyle yapılan çalışmalar, 4 çekirdekli işlemci maliyetine 6 çekirdek alınabileceği ortaya koyuyor.
Profesyonel hız aşırtmacıların Biostar'ın 890GX çipsetli TA890GXB HD modeliyle yaptığı çalışmalar sonucunda Phenom II X4 960T'nin kapalı çekirdekleri açıldı. Çekirdek açma işleminden sonra CPU-Z tarafından Phenom II X6 1065T olarak tanımlanan işlemci hız aşırtma olanağı da tanıyor. Zira kapalı çekirdekleri açıldıktan sonra hız aşırtma uygulamasına tabi tutulan işlemci, hava soğutma ile 4GHz, LN2 ile 6.5GHz'e çıkmayı başardı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Donanımhaber bu gelişmeyi atladı sanırım. Çünkü sitede bu konu ile bir habere rastlamadım.
Son kullanıcı için biraz talihsiz bir duyuru oldu, çok bekleyeni vardı gördüğüm kadarıyla...
Edit:İmla
Herkes neden cekirdeklerin kapatılıp satıldıgını bunun anlamsız geldigini dusunebilir.Olay soyle Sidmi bir işlemci uretilir bunun calısmayan cekirdekleri olabilir veya hasarlı olabilir bu işlemci yi atmak yerine yeni bir sınıflandırma yaparak bir cekirdegini daha kapatır ve 4 cekirdek olarak satabilirsiniz isteyende bunu acar bu stabil calısagı anlamına gelmes haa belki urun stogunu attırmak için sağlam 6 cekirdekli işlemciyi de kapatabilirler oda sizin sansınıza.Sonucta risk almak var almamak var
SAYGILARLA
11 Mayıs 2010
donanim.thgtr.com/...
çok haklısınız .. yalnız piyasada yalnız iki üreticinin olduğunu unutmayın.. tam rekabet piyasasının oluşması mümkün değil.. bahsettiğiniz o bütün ucuz malların o halde adının anılacağı işlemi başka piyasalar için geçerliki burada üretici sayısı bile belli değil.. sayısız diyebilriz...
birisi diğeriyle hemen hemen aynı yada az biraz daha az performans sergileyen iki işlemciden 1000 dolar olanı mı alırsınız? yoksa 300$ olsa onu mu???
söylediklerinize tamamen katılıyorum yalnız buradaki piyasa bahsettiğiniz piyasadan biraz daha farklı...
sakın intelin 6 çekirdekli işlemcisi var demeyin... 999$ işlemci sadece işte yaptım demek içindir.. hatta o fiyat toptan fiyatı... kullanıcıların %95i için öyle bir işlemci yok demektir bu...
Cpu-z Programinda 1605T olarak tanımlanmasida ayri bir durum :)