Phil Schiller'den iPad Mini'nin fiyatını eleştirenlere cevap

Aralarında Google ve Amazon'un bulunduğu firmaların imzasını taşıyan 7 inçlik Android'li tabletlerin fiyatlarını örnek göstererek iPad Mini'nin 329 $'dan başlayan fiyatlarını eleştirenlere Apple'ın sevilen yüzü Phil Schiller'dan cevap gecikmedi.

Steve Jobs'dan sonra Apple'ın etkinliklerdeki yüzü olan ve uzun yıllardır firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığını yürüten Phil Schiller, Reuters'e verdiği demeçte iPad Mini'nin fiyatından dolayı yeterli satış sayılarına ulaşamayacağını söyleyenlere şu sözlerle cevap verdi:

"iPad, kategorisinin açık ara en başarılı cihazı. Şimdiye kadar bu alandaki en uygun fiyatlı ürünümüz 399 dolardı ve insanlar, piyada 199 dolarlık birçok tablet olmasına rağmen, tercih haklarını 399 dolarlık iPad'ten yana kullanmaktaydı.

Şimdi ise mobilitesi daha yüksek bir cihazın 329 dolardan satın alınabilmesi söz konusu. Bence tüketicilerin büyük bir bölümü bu durumdan memnun ve heyecan duyuyorlar."