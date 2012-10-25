Phil Schiller'den iPad Mini'nin fiyatını eleştirenlere cevap

Aralarında Google ve Amazon'un bulunduğu firmaların imzasını taşıyan 7 inçlik Android'li tabletlerin fiyatlarını örnek göstererek iPad Mini'nin 329 $'dan başlayan fiyatlarını eleştirenlere Apple'ın sevilen yüzü Phil Schiller'dan cevap gecikmedi.
Steve Jobs'dan sonra Apple'ın etkinliklerdeki yüzü olan ve uzun yıllardır firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığını yürüten Phil Schiller, Reuters'e verdiği demeçte iPad Mini'nin fiyatından dolayı yeterli satış sayılarına ulaşamayacağını söyleyenlere şu sözlerle cevap verdi:
"iPad, kategorisinin açık ara en başarılı cihazı. Şimdiye kadar bu alandaki en uygun fiyatlı ürünümüz 399 dolardı ve insanlar, piyada 199 dolarlık birçok tablet olmasına rağmen, tercih haklarını 399 dolarlık iPad'ten yana kullanmaktaydı.
Şimdi ise mobilitesi daha yüksek bir cihazın 329 dolardan satın alınabilmesi söz konusu. Bence tüketicilerin büyük bir bölümü bu durumdan memnun ve heyecan duyuyorlar."
Wi-Fi destekli modeli 2 Kasım günü dünyanın 34 ülkesinde (maalesef Türkiye bu ülkeler arasında değil) satışa sunulacak olan iPad Mini'nin fiyatları şöyle;
Öte yandan iPad Mini'nin Wi-Fi + Hücresel Ağ destekli modelleri ise kasım ayı ortasında tüketicilerle buluşacak.
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Aynen.İnsanlar yeni teknoloji fetişi oldu artık ve firmalarda bunu çok çok iyi kullanıyorlar.Bu cihazlarla insanlar internet dedikodusu(twitter),feyse ve birazda nette dolaşmak için kullanıyor.Bunun için 1.nesil İpad bile yeterli.
Ha mini cok uygun bir fiyata orta segmente sokarsin o ayri ama bence bu fiyatlarla gidio normal ipad almak daha mantikli sonucta mini de cepte tasinmicak
Not: ha ille bana o boyut lazim diyen normal ipad yerine mini alir o ayri bir tercih
sen crysis 2 oynamayı mı planlıyodun o android dediğin telefonların fiyatları ne kadar? haberin yoktur ama kesin haberin olsa boyle yazmazdın
androidandme.com/...
Ama esas o fiyatlarla resmi satış 29.Ekimden sonra olacakmış.
(16gb nexus 7 = 199 $, 32gb nexus 7 = 249$)
32 gb wifi+4g ipad 3 sahibiyim, arkadaşıma satıyorum, yerine yeni 10 inch nexus 10 tablet almayı planlıyorum. (özellikle note 2 gibi kalemle gelirse ve basınca duyarlı ekranı olursa)
kardelenmobile.com/... 1535 TL
teknolojiankara.com/... 935 TL
sahibinden.com/... 998 TL
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