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Phil Schiller'den iPad Mini'nin fiyatını eleştirenlere cevap

6 yıl
4,2b
1
75
iPad
Shady
Haber Editörü
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Phil Schiller'den iPad Mini'nin fiyatını eleştirenlere cevap
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Aralarında Google ve Amazon'un bulunduğu firmaların imzasını taşıyan 7 inçlik Android'li tabletlerin fiyatlarını örnek göstererek iPad Mini'nin 329 $'dan başlayan fiyatlarını eleştirenlere Apple'ın sevilen yüzü Phil Schiller'dan cevap gecikmedi.

Steve Jobs'dan sonra Apple'ın etkinliklerdeki yüzü olan ve uzun yıllardır firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığını yürüten Phil Schiller, Reuters'e verdiği demeçte iPad Mini'nin fiyatından dolayı yeterli satış sayılarına ulaşamayacağını söyleyenlere şu sözlerle cevap verdi:

"iPad, kategorisinin açık ara en başarılı cihazı. Şimdiye kadar bu alandaki en uygun fiyatlı ürünümüz 399 dolardı ve insanlar, piyada 199 dolarlık birçok tablet olmasına rağmen, tercih haklarını 399 dolarlık iPad'ten yana kullanmaktaydı.

Şimdi ise mobilitesi daha yüksek bir cihazın 329 dolardan satın alınabilmesi söz konusu. Bence tüketicilerin büyük bir bölümü bu durumdan memnun ve heyecan duyuyorlar."

Wi-Fi destekli modeli 2 Kasım günü dünyanın 34 ülkesinde (maalesef Türkiye bu ülkeler arasında değil) satışa sunulacak olan iPad Mini'nin fiyatları şöyle;

Phil Schiller'den iPad Mini'nin fiyatını eleştirenlere cevap
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Öte yandan iPad Mini'nin Wi-Fi + Hücresel Ağ destekli modelleri ise kasım ayı ortasında tüketicilerle buluşacak.


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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Adam resmen demiş ki : biz bundan önce o kazık fiyatlara o kadar ürün sattıysak bundan sonra da bu fiyata alacak bir sürü parası bol insan buluruz :D
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haymatloshan 6 yıl
1.5 yıl önceki çip seti ve grafik birimiyle gelmiş aleti boyayıp satma diyorlar Kayserililer
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Smile75 6 yıl
En birincisin Phil... Tamam.
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DH Misafiri 6 yıl
Apple'ın hiç bir ürünü akıl karı değil ya. O kadar para verip aldığınız cihazın yeni versiyonunu görünce insan çileden çıkar. Ve arkadaşlar lütfen aklınızı başınıza alın, artık büyük firmalar ömrü önceden bilinen ürünler üretiyor, göz göre göre kazıklanmayın. Paranızla ne kadar çok tasarruf ederseniz, geleceğiniz o kadar güvence altında olur. Yine o cihazı almak istiyorsanız alın ama lütfen hemen çıkar çıkmaz almayın. Biraz nefsinize hakim olunuz, göz göre göre kazık yemeyiniz (ne kadar zengin olursanız olun ve para kaynağınız sonsuz olursa olsun).
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tenekekutu 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Apple'ın hiç bir ürünü akıl karı değil ya. O kadar para verip aldığınız cihazın yeni versiyonunu görünce insan çileden çıkar. Ve arkadaşlar lütfen aklınızı başınıza alın, artık büyük firmalar ömrü önceden bilinen ürünler üretiyor, göz göre göre kazıklanmayın. Paranızla ne kadar çok tasarruf ederseniz, geleceğiniz o kadar güvence altında olur. Yine o cihazı almak istiyorsanız alın ama lütfen hemen çıkar çıkmaz almayın. Biraz nefsinize hakim olunuz, göz göre göre kazık yemeyiniz (ne kadar zengin olursanız olun ve para kaynağınız sonsuz olursa olsun).

Aynen.İnsanlar yeni teknoloji fetişi oldu artık ve firmalarda bunu çok çok iyi kullanıyorlar.Bu cihazlarla insanlar internet dedikodusu(twitter),feyse ve birazda nette dolaşmak için kullanıyor.Bunun için 1.nesil İpad bile yeterli.
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ponchik 6 yıl
Walla tercih meselesi ama ben steve jobsa katikiyorum tabkette 10" ideal gibi

Ha mini cok uygun bir fiyata orta segmente sokarsin o ayri ama bence bu fiyatlarla gidio normal ipad almak daha mantikli sonucta mini de cepte tasinmicak


Not: ha ille bana o boyut lazim diyen normal ipad yerine mini alir o ayri bir tercih
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Secteria 6 yıl
Bakın Ne buldum :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bartowski_! 6 yıl
Keşke Türkiyede de net 329 dolardan satılsa. 3 katı fiyattan satılacağını bildiğimiz için bu polemikler çıkıyor aslında.
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arabcian 6 yıl
carnador
Android telefonları için yazılan uygulamaları upscale edip tablette kullanma fikri cok Zekice görenler varsa alain Nexus 7 :)

sen crysis 2 oynamayı mı planlıyodun o android dediğin telefonların fiyatları ne kadar? haberin yoktur ama kesin haberin olsa boyle yazmazdın
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mylife.ag 6 yıl
Sadece 70$ için daha düşük donanımlı bi cihaz almam ben. Fiyatı kesinlikle daha düşük olmalıydı en azından alt fiyatlı tabletlerle yarışmak istiyorsa
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gopgop 6 yıl
adam cidden dalga geçer gibi açıklama yapmış millete 399 a kaktırdıysak 329'a hayli hayli kaktırırız gibi bişi demiş gitmiş
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veteriner69 6 yıl
Şu anda bile 32gb lık nexus 7 yi 249 $ a alan var:
androidandme.com/...
Ama esas o fiyatlarla resmi satış 29.Ekimden sonra olacakmış.
(16gb nexus 7 = 199 $, 32gb nexus 7 = 249$)
32 gb wifi+4g ipad 3 sahibiyim, arkadaşıma satıyorum, yerine yeni 10 inch nexus 10 tablet almayı planlıyorum. (özellikle note 2 gibi kalemle gelirse ve basınca duyarlı ekranı olursa)
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Guest-F8946C419 6 yıl
Android telefonları için yazılan uygulamaları upscale edip tablette kullanma fikri cok Zekice görenler varsa alain Nexus 7 :)
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DH Misafiri 6 yıl
Kapak gibi cevap olmuş Phil Schiller hocama saygılar.
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celtic_frost 6 yıl
Millet zengin Apple'a parasını kaptırıyor lafını temcit pilavı gibi söyleyenlerin yaşı başı kaç merak ediyorum. Hayatımda hiç apple ürünü kullanmadım ama göz var nizam var, burtun TR'da bulduğum google ve samsung 7 '' tablet fiyatları

kardelenmobile.com/... 1535 TL

teknolojiankara.com/... 935 TL

sahibinden.com/... 998 TL
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