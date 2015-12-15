Philips Hue, üçüncü parti aydınlatma seçeneklerine destek vermeyi kesti

Philips Hue aydınlatma kiti farklı özelliklere sahip akıllı ampuller ve bu ampullerin uzaktan kontrol edilebilmesini içeriyor. Kullanıcılar akıllı telefonlar, tabletler ve kontrol kumandası üzerinden ampulleri açıp kapatma, parlaklığını değiştirme veya ışığın rengini değiştirme gibi özelleştirmeler yapabiliyorlar.

Hue ampulleri pahalı bulan kullanıcılar ise bugüne kadar daha ucuz maliyetli GE Link LED ve Cree Connected LED gibi ampulleri Hue sistemine bağlayarak kullanabiliyorlardı. Philips ise yeni yayınladığı Hue kontrol yazılımı'nın v1.11'in sürümü ile bu desteği artık kesmiş bulunuyor.

Yapılan açıklamada üçüncü parti ürünlerin, Hue deneyimini tam anlamıyla yansıtamadığı ve kurulum, sıfırlama gibi durumlarda zorluk çıkarması desteğin kesilmesine sebep olarak gösteriliyor. Yine de şirket ilerleyen dönemlerde "Hue arkadaşı" adı altında yeni bir program yayınlayarak bazı üreticilerin Hue'ye benzer ürünlerini sertifikalandıracağını açıkladı. Sertifika sahibi ürünler geçmişte olduğu gibi Hue ürünleri ile birlikte kullanılabilecek.

Hue hakkında daha fazla fikir sahibi olmak için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/philips-hue-cuts-support-for-third-party-bulbs/