Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips Hue, üçüncü parti aydınlatma seçeneklerine destek vermeyi kesti

Son zamanlarda Hue aydınlatma kitlerine yoğunlaşan Philips bu konuda epey bir yol katetti. Kendine güvenen şirket artık daha ucuz maliyetli 3. parti ampullere destek vermiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Philips Hue, üçüncü parti aydınlatma seçeneklerine destek vermeyi kesti
 
Philips Hue aydınlatma kiti farklı özelliklere sahip akıllı ampuller ve bu ampullerin uzaktan kontrol edilebilmesini içeriyor. Kullanıcılar akıllı telefonlar, tabletler ve kontrol kumandası üzerinden ampulleri açıp kapatma, parlaklığını değiştirme veya ışığın rengini değiştirme gibi özelleştirmeler yapabiliyorlar.
Hue ampulleri pahalı bulan kullanıcılar ise bugüne kadar daha ucuz maliyetli GE Link LED ve Cree Connected LED gibi ampulleri Hue sistemine bağlayarak kullanabiliyorlardı. Philips ise yeni yayınladığı Hue kontrol yazılımı'nın v1.11'in sürümü ile bu desteği artık kesmiş bulunuyor.
Yapılan açıklamada üçüncü parti ürünlerin, Hue deneyimini tam anlamıyla yansıtamadığı ve kurulum, sıfırlama gibi durumlarda zorluk çıkarması desteğin kesilmesine sebep olarak gösteriliyor. Yine de şirket ilerleyen dönemlerde "Hue arkadaşı" adı altında yeni bir program yayınlayarak bazı üreticilerin Hue'ye benzer ürünlerini sertifikalandıracağını açıkladı. Sertifika sahibi ürünler geçmişte olduğu gibi Hue ürünleri ile birlikte kullanılabilecek.
Hue hakkında daha fazla fikir sahibi olmak için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/philips-hue-cuts-support-for-third-party-bulbs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 3 yıl
Philips'in biteceğini zannedenler var. Gülünç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
Zaten pahalıydı ampuller..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 3 yıl
philips=kazık.. zaten kendide üretmiyor isim hakkını satıp parasını yiyor.. az kaldı uzakdoğu avrupalıların haddinden fazla pahalı sattığı teknolojilerini bitirecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Twitch, "Whisper" özelliğinde sona geldi 3 yıl HTC'nin Android 6.0 yol haritası ortaya çıktı 3 yıl Google Play Kitaplar'a "Night Light" modu 3 yıl Anylink kablosu ile mobil cihazlar arasında şarj imkanı sunuluyor 3 yıl LG G Flex serisi yolun sonuna geliyor 3 yıl Mac bilgisayarlarda NTFS sürücüler kullanmak 3 yıl DirectX 12 destekli 3DMark testleri gelecek yıl başlıyor 3 yıl ADATA, dayanıklılık odaklı ISSS332 SLC kurumsal SSD modelini duyurdu 3 yıl iPad Air 3 iddiaları yeniden alevlendi 3 yıl YotaPhone 2 ülkemize geliyor 3 yıl Google kendi mahremini neden açık kaynak kodlu hale getirdi? 3 yıl HTC yeni modelinin ilk teaser görüntüsünü yayınladı 3 yıl Uygulama Haber : Bilgisayarınızda Android Oyunları Oynayın! 3 yıl Samsung'un Android 6.0 güncelleme haritası ortaya çıktı 3 yıl NASA astronotları antrenmanlarını Playstation VR ile yapıyor 3 yıl Bitcoin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı 3 yıl Kraliçe Elizabeth her yıl İzmir İle mektuplaşıyor 3 yıl Baidu, otonom otobüs planlıyor 3 yıl HTC tasarımı güçlendirmeye devam ediyor: One X9 3 yıl Instagram’da popüler olmak için tüyolar 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Philips Hue, üçüncü parti aydınlatma seçeneklerine destek vermeyi kesti Sonraki Facebook, "fotoğraf senkronizasyonu" özelliğinde değişikliğe gidiyor 3 yıl Facebook, Star Wars heyecanını profil fotoğraflarına taşıyor 3 yıl Snapdragon 820'yi test ettik: İşte tüm detaylar ve sonuçlar! 3 yıl ABD'de drone'lar kayıt altına alınıyor 3 yıl Office 365 Planner'ın önizleme sürümü kullanıma sunuldu 3 yıl MacKeeper açığı 13 milyon kullanıcıyı riske atıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 modelinde MicroSD ihtimali 3 yıl iOS için Google Maps güncellendi 3 yıl Seagate ve Newisys, endüstrinin en hızlı sunucu depolama tasarımını duyurdu 3 yıl F-35 Lightning II için yeni simülatörler 3 yıl Apple'dan Tayvan'da gizli laboratuvar 3 yıl Sony gelecek yıl Snapdragon 820 çipsetli iki model duyurmayı planlıyor 3 yıl OnePlus davetiyesiz satış için ilk adımı attı 3 yıl Yeni Tinder robotu hislerinizi algılayarak eşinizi bulmanıza yardım ediyor 3 yıl Elon Musk yeni bir dünya savaşı çıkmadan Mars'a gitmek istiyor 3 yıl Lenovo'nun Android 6.0 güncelleme planı belli oldu 3 yıl Youtube, webcam üzerinden direk video aktarma desteğini kaldırıyor 3 yıl Tesla, yeni yazılım sürümünde otopilota kısıtlama getirebilir 3 yıl Partner bulma uygulaması Tinder organ bağışı için destek arayacak 3 yıl CES Asia 2016 yeni başlayan şirketlere kapılarını açıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim