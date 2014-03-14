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Philips, Miracast destekli yeni monitörünü duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Philips, Miracast destekli yeni monitörünü duyurdu
Philips, genel kullanıma yönelik Miracast desteğiyle hazırladığı yeni monitörü 239C4QHWAB'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Miracast desteğiyle Android işletim sistemli akıllı telefonlar veya tabletler üzerinden kablosuz (Wi-Fi) görüntü aktarımı yapabilen Philips 239C4QHWAB, bu özelliğini alt tarafında yer alan bir buton ile aktive edebiliyor ve aynı zamanda MHL kablosuyla (Harici satılıyor) da mobil cihazlara bağlanabiliyor. Teknik özellikleri arasında 23-inç boyutta 1920 x 1080 piksel çözünürlük, W-LED IPS LCD panel, yatay ve dikey de 178 derece görüş açısı, 16:9 en boy oranı, 16.7 milyon renk, 250 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast, 5ms tepki süresi, VMHL-HDMI (dijital, HDCP), VGA (Analog) sinyal girişi ve HDMI ses çıkışı gibi detaylar bulunan monitör, ideal kullanım açısı için de -3/+15 derece ayak ayarlamalarına izin veriyor. 550 x 421 x 194 mm boyut ve 4,15kg ağırlık seviyesinde gelen Philips 239C4QHWAB, 3 watt gücünüdeki iki hoparlörüyle de multimedya deneyimi için ekstra bir ses sistemine ihtiyaç duymuyor.
Philips'in mobil cihazlara verdiği destek ile dikkat çeken yeni monitörü 239C4QHWAB, yaklaşık 420$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://hexus.net/tech/items/displays/67393-wireless-screen-sharing-made-easy-the-new-23-inch-philips-miracast-display-streams-full-hd-content-seamlessly-wirelessly/ Yorum Yaz
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Serciey 5 yıl
Kablosuz görüntü aktarım olayı süper, yalnız her telefon/tablet destekleyecek mi acaba? MHL desteğini üst modeller veriyordu bildiğin kadarıyla.
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umut_baris 5 yıl
Philips ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Belli bir kalitenin altına düşmeden üretiyor ama o eski Philips'ten eser yok şimdi...
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farazicosmos 5 yıl
philips bence 4 kenarındaki led teknolojisini lg yada samsung a satıp bu sektörden çekilmeli
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SteveMeade 5 yıl
256 cd/m2 düşük geldi bana, siz ne dersiniz ?
2 Yanıt Yanıtla
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M.E.S.A.R.S 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

256 cd/m2 düşük geldi bana, siz ne dersiniz ?

Yoruma bak ya..
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SAFİMARANGA 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

256 cd/m2 düşük geldi bana, siz ne dersiniz ?

250 cd/m2 monitör kullanıyorum daha %0 parlaklıktan yükseğe çıkmadım,üstelik cam kenarındayım. %100 e aldığımda ise gece odada florasan lamba yanmış gibi oluyor.
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