Philips, Miracast destekli yeni monitörünü duyurdu

Philips, genel kullanıma yönelik Miracast desteğiyle hazırladığı yeni monitörü 239C4QHWAB'yi kullanıcıların beğenisine sundu.





Miracast desteğiyle Android işletim sistemli akıllı telefonlar veya tabletler üzerinden kablosuz (Wi-Fi) görüntü aktarımı yapabilen Philips 239C4QHWAB, bu özelliğini alt tarafında yer alan bir buton ile aktive edebiliyor ve aynı zamanda MHL kablosuyla (Harici satılıyor) da mobil cihazlara bağlanabiliyor. Teknik özellikleri arasında 23-inç boyutta 1920 x 1080 piksel çözünürlük, W-LED IPS LCD panel, yatay ve dikey de 178 derece görüş açısı, 16:9 en boy oranı, 16.7 milyon renk, 250 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast, 5ms tepki süresi, VMHL-HDMI (dijital, HDCP), VGA (Analog) sinyal girişi ve HDMI ses çıkışı gibi detaylar bulunan monitör, ideal kullanım açısı için de -3/+15 derece ayak ayarlamalarına izin veriyor. 550 x 421 x 194 mm boyut ve 4,15kg ağırlık seviyesinde gelen Philips 239C4QHWAB, 3 watt gücünüdeki iki hoparlörüyle de multimedya deneyimi için ekstra bir ses sistemine ihtiyaç duymuyor.

Philips'in mobil cihazlara verdiği destek ile dikkat çeken yeni monitörü 239C4QHWAB, yaklaşık 420$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://hexus.net/tech/items/displays/67393-wireless-screen-sharing-made-easy-the-new-23-inch-philips-miracast-display-streams-full-hd-content-seamlessly-wirelessly/