Philips, iOS cihazlar ile kullanılabilen ve dahili hoparlörleri bulunan M1X-DJ isimli DJ kontrolcüsünü duyurdu





Ses teknolojileri konusunda uzun yıllardır çalışmalarda bulunan ve birçok farklı ürün ile piyasada aktif olarak bulunan Philips, ünlü DJ Armin van Buuren ile ortak olarak hazırladığı M1X-DJ isimli DJ kontrolcüsünü resmi olarak duyurdu.

Özel kemeri ile her türlü ortama rahatlıkla götürülebilen Philips M1X-DJ DJ kontrolcüsü, üzerinde yer alan 80W gücünde hoparlörler ve iPad (Ayrıca Apple Lightning desteğiyle iPhone5) bağlantı yuvası ile başka bir ürüne ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor. Birçok bağlantı yuvası ile profesyonellerin ihtiyaç duydukları diğer ürünlerin bağlanmasına imkan tanıyan kontrolcü, Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğiyle de destekli diğer cihazlar üzerinden müzik aktarımı yapabiliyor. Geniş kontrol ve ayar seçenekleriyle gerekli olan her türlü düzenlemenin altında kalkabilen Philips M1X-DJ, dahili D hücreli bataryasıyla da beş saat aktif kullanım süresi sunabiliyor. Ürün ayrıca Djay 2 isimli müzik uygulamasını da destekliyor.

Philips tarafından tanıtılan DJ kontrol ünitesi M1X-DJ, 400 Euro fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa çıkıyor.





http://www.pocket-lint.com/news/123403-philips-m1x-dj-sound-system-rocks-on-to-the-scene-ipad-dock-and-mixing-decks-in-one