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Philips ile yeni televizyonlarını ve Ambilux teknolojisini konuştuk

4 yıl
18,7b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Philips ile IFA 2015 kapsamında HDR özellikli yeni televizyonlarını, Ambilux teknolojini ve yeni ürünlerin fiyatlarını konuştuk.
Philips ile IFA 2015 kapsamında HDR özellikli yeni televizyonlarını, Ambilux teknolojini ve yeni ürünlerin fiyatlarını konuştuk.
 

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DH Misafiri 4 yıl
Emrah bey burayı okuyorsa bir televizyon açıldıktan 1 saat sonra nasıl bozulur. ve o teknik servisleriniz rezalet ötesi. daha yeni alınmış ve bozulmuş bir tv için değişim yazılmıyor neymiş efendim evde kontrol etmeden servise götürecekler miş.
Philips'in adı kaldı sadece alma Aldırtma bozuk tv leri serviste yalandan yapıpıp yapıp tekrar kutulayın sonra mağazalarda kurban bekliyorlar.
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bbuzol 4 yıl
Ben 8809 serisi 55 inç bir Philips aldım.görüntü kalitesi güzel Hakk'ını yemiyim ama Android berbat.philips bu işi becerememiş.uygulamaların yüzde 99 U çalışmıyor.
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snap_80 4 yıl
Philips isim haklarını devretti benim için bitti
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ssbrutality 4 yıl
Merhaba Anıl Ve EMrah Bey :D
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yunus3441 4 yıl
100 hz panele 15000-18000 tl para verenin aklından şüphelenirim.
Yarı fiyatına 55 inç Lg oled alınır.
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kadirirdem 4 yıl
ambilux olayı nı beğendim iyiymiş....
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DH Misafiri 4 yıl
Philips ile Yeni Televizyonlarını ve Ambliux Teknolojisini Konuştuk?????????
Nicelik yerine niteliğe önem verseniz daha iyi olacak. Arka arkaya içerik yetiştireceğiz diye baştan savma iş yapıyorsunuz. Konu başlığıyla videonun içeriğinin alakası yok.
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JrMaster 4 yıl
imajın üzeirne gelince bu yazı donanim haberden izinsiz kopyalanmıştır yazıyor :S
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rigan 4 yıl
Arka projeksiyon olayını kapatabiliyor muyuz?
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profecco 4 yıl
Ambilux olayı iyimiş. Bu arada video da 1080p 60p'de çekilmiş çok güzel görünüyor. Neden hepsini böyle çekmiyorsunuz diye insan düşünüyor.
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