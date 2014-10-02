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Philips mağazadaki müşterilerin konumunu tespit edebilecek bir ışıklandırma sistemi geliştirdi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips mağazadaki müşterilerin konumunu tespit edebilecek bir ışıklandırma sistemi geliştirdi

Apple'ın iBeacon adındaki yakınlık durumuna göre kullanıcıya çeşitli mesajlar ve bildirimler gönderen sensör sistemi sayesinde dikkat çeken trende, farklı fikirler katılmaya devam ediyor. Philips bu trende ışıklandırma teknolojisi ile katılacak. 

Akıllı ışıklandırma sistemleri konusunda başarılı çalışmalar yapan Philips, mağazada müşterilerin bulundukları konumu tam olarak tespit edebilen bir ışıklandırma sistemi geliştirdiğini duyurdu.

Sistem tavan ışıkları, akıllı telefon kamerası ve uygulamalara entegre edilebilen yazılım üçlüsünden oluşuyor. 1 metreye kadar tespit yapabilen sistem sayesinde müşterilerin hareket ettikleri noktalar takip edilebiliyor. Sistem sadece mağazalar için değil kullanmak isteyen tüm üçüncü taraf uygulamalara da açık olacak. 

Sistemde kullanılan aydınlatma akıllı Philips ampülleri tarafından sağlanıyor ve bu ampüller Ethernet üzerinden internete bağlı bir şekilde duruyor. Ampüllerden yayılan özel bir sinyal akıllı telefonların ön kamerası tarafından algılanıyor ve ilgili yazılım çalışarak müşterinin konumunu tespit ediyor. Philips bu sistemin GPS kadar etkili olduğunu belirtiyor. 

Sistem kullanıcı akıllı telefonu ile ilgilendiği müddetçe veri aktarımına devam ediyor. Ancak örneğin çantaya veya cebe konduğu zaman ise iletişim kopuyor. Sistem için özel geliştirilmiş uygulamalar gerekiyor ve kullanıcının da takip için onayının alınması şart. 

Sadece mağazalar değil örneğin müzelerde bulunduğunuz noktaya göre ilişkili uygulamaların size çeşitli ek bilgiler sunması da mümkün oluyor. Philips hali hazırda sistemi dünya çapında denemeye başladı. Ayrıca Hollanda'da 6000 ışık ile donattığı bir akıllı ofis prototipini de hayata geçirdi. Sistemin gerçekleşmesi ise gelecek yılın ortalarını bulacak.  

http://www.pocket-lint.com/news/131193-move-over-ibeacon-philips-gps-like-lights-pinpoint-you-indoors-to-within-a-1m Yorum Yaz
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