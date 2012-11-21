Philips, pil ömrüyle dikkat çeken çift SIM kartlı Xenium W832 akıllı telefonunu duyurdu

Yaklaşık beş yıldır Philips'in mobil telefon bölümü üzerinden faaliyetlerini sürdüren ve pil ömrü odaklı Xenium markasını kullanarak çeşitli telefonlar piyasaya süren CEC (China Electronics Corporation), Android işletim sistemli yeni akıllı telefonu W832'yi duyurdu. WCDMA ve GSM iletişim teknolojisini destekleyen iki SIM kart slotuna sahip olan yeni Xenium modelinde seriye özgü tasarım anlayışının devam ettiği gözlenirken, yazılım anlamında varsayılan Holo temasında bir özelleştirmeye gidilmemiş.

Gri ve gümüş renk seçenekleri mevcut olan aygıt, 4.5 inç büyüklüğünde qHD (960 x 540 piksel) IPS LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli MediaTek MT6577 çipset, PowerVR SGX531 GPU, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza (2048MB kullanılabilir), 32GB'a kadar microSD kart desteği, 8MP LED flaşlı arka kamera, 0,3MP görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümü ve 2,400 mAh pili beraberinde getiriyor. Endüstrideki en büyük akıllı telefon pilini bünyesinde barındırıyor olmasa da açıklanan resmi rakamlara göre oldukça iyi bir kullanım süresi sunacak gibi görünüyor. 11 saat konuşma (WCDMA), 9 saatten fazla internette gezinme ve çift SIM ile 683 saate kadar bekleme süresi vaat eden W832, tek dokunuşla uyku moduna geçip enerji tüketimini hızla minimuma indirebiliyor.

Cihazın ekranın altında Ice Cream Sandwich'in ekran üzerindeki dolaşım çubuğundan esinlenilerek oluşturulmuş fiziksel Geri, Home ve çoklu görev tuşları konumlanmış. 131 x 67.5 x 11 mm ölçülerindeki telefon, resmi verilere göre 170.5 gram ağırlığında. Ortalama kullanımla iki günü aşkın bir pil ömrü performansı sergilemesi beklenen Philips Xenium W832, 365$'lık fiyat etiketiyle Aralık ayında başta Rusya ve Çin olmak üzere çeşitli ülkelerde giriş-orta segmentten piyasaya sürülecek.

http://download.p4c.philips.com/files/c/ctw832slv_40/ctw832slv_40_pss_aen.pdf