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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips, pil ömrüyle dikkat çeken çift SIM kartlı Xenium W832 akıllı telefonunu duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,4b
1
76
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yaklaşık beş yıldır Philips'in mobil telefon bölümü üzerinden faaliyetlerini sürdüren ve pil ömrü odaklı Xenium markasını kullanarak çeşitli telefonlar piyasaya süren CEC (China Electronics Corporation), Android işletim sistemli yeni akıllı telefonu W832'yi duyurdu. WCDMA ve GSM iletişim teknolojisini destekleyen iki SIM kart slotuna sahip olan yeni Xenium modelinde seriye özgü tasarım anlayışının devam ettiği gözlenirken, yazılım anlamında varsayılan Holo temasında bir özelleştirmeye gidilmemiş.
Gri ve gümüş renk seçenekleri mevcut olan aygıt, 4.5 inç büyüklüğünde qHD (960 x 540 piksel) IPS LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli MediaTek MT6577 çipset, PowerVR SGX531 GPU, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza (2048MB kullanılabilir), 32GB'a kadar microSD kart desteği, 8MP LED flaşlı arka kamera, 0,3MP görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümü ve 2,400 mAh pili beraberinde getiriyor. Endüstrideki en büyük akıllı telefon pilini bünyesinde barındırıyor olmasa da açıklanan resmi rakamlara göre oldukça iyi bir kullanım süresi sunacak gibi görünüyor. 11 saat konuşma (WCDMA), 9 saatten fazla internette gezinme ve çift SIM ile 683 saate kadar bekleme süresi vaat eden W832, tek dokunuşla uyku moduna geçip enerji tüketimini hızla minimuma indirebiliyor.
Cihazın ekranın altında Ice Cream Sandwich'in ekran üzerindeki dolaşım çubuğundan esinlenilerek oluşturulmuş fiziksel Geri, Home ve çoklu görev tuşları konumlanmış. 131 x 67.5 x 11 mm ölçülerindeki telefon, resmi verilere göre 170.5 gram ağırlığında. Ortalama kullanımla iki günü aşkın bir pil ömrü performansı sergilemesi beklenen Philips Xenium W832, 365$'lık fiyat etiketiyle Aralık ayında başta Rusya ve Çin olmak üzere çeşitli ülkelerde giriş-orta segmentten piyasaya sürülecek. 

http://download.p4c.philips.com/files/c/ctw832slv_40/ctw832slv_40_pss_aen.pdf Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 7 yıl en beğenilen
vitor reis
sen traş makinesinden başka bişey yapma mümkünse philps.. olmuyor işte abicim

az önce philips bölge müdürü olan eniştemi aradım. senin bu yorumunu ilettim kendisine. o da derhal philips ceo'su Gerard Kleisterlee ile görüşmüş ve bana geri döndü. sonuç olarak artık philips bütün; beyaz eşya, tv, ses-görüntü, aydınlatma, sağlık, ve bilişim sektöründen çekilip bir tek traş makinası üreteceklermiş.
vitor reissen traş makinesinden başka bişey yapma mümkünse philps.. olmuyor işte abicimaz önce philips bölge müdürü olan eniştemi ar...
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jojoca 2 yıl
Philips w 832 kitapciklari lazim . Yardımcı olabilecek arkadaslar varsa sevinirim...PDF dokum değil . Kitapciklarin kendisi lazim.
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reksene 4 yıl
Berbat bir telefon sakın almayın. Biraz program yükleyince hemen kasıyor. harici kart takmakta sorunu çözmüyor. ekran sorunu yaşadım. tamire gönderdim, geldi yine ekrandan farklı bir sorun çıktı. üzerine 3-5 kuruş daha verip daha kaliteli bir şey alın. 2 farklı philips tel. kullanmıştım ve memnun kaldığımdan almıştım. Ancak akıllı telefon için bu başarı devam etmiyor. Bu kesin...
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akbey77 4 yıl
satılık w832 2 aylık
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reksene 4 yıl
Berbat bir telefon sakın almayın. Biraz program yükleyince hemen kasıyor. harici kart takmakta sorunu çözmüyor. ekran sorunu yaşadım. tamire gönderdim, geldi yine ekrandan farklı bir sorun çıktı. üzerine 3-5 kuruş daha verip daha kaliteli bir şey alın. 2 farklı philips tel. kullanmıştım ve memnun kaldığımdan almıştım. Ancak akıllı telefon için bu başarı devam etmiyor. Bu kesin...
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Dreamparks 5 yıl
Ram 1 GB olaydı iyiydi!
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fLyNeC 5 yıl
Telefonu kullanan arkadaşlar, güneşli havada çekilmiş bir kaç fotoğraf paylaşabilirler mi?
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frux 5 yıl
Ben W536 kullanıyorum, kardeşim de ips ekran olduğu için 15 gün kadar evvel kendine W832 almış..
Ekran görüntü kalitesi W536'dan daha güzel ve bataryası oldukça daha uzun gidiyor..
Telefonda donma ve kasma yazanların sanırım cihazlarında fabrikasyon hata var..
W832'nin de hızı W536 ile aynı.. menü geçişleri gayet hızlı.. Zaten her iki modelinde işlemci ve ram'i aynı..
Stabilitesi W536 gibi. Çok iyi.. Hız olarak diğer telefonum iPhone 4S gibi diyebilirim..
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DH Misafiri 5 yıl
Çoooookkkk yavaş beni sinir etti sakım aşmayı birde garanti ymiş yalan arıza yapmıyor
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DH Misafiri 5 yıl
ilk dokunmatik telefonlarından belki de ilklerden xenium x 830' u güzel bir para verip almıştım. ilk hafta dış yüzeyi soyulmaya başlamıştı. Şarjı 10 gün gidiyordu ama şarj yiyecek hiç bir uygulası yoktu. sözün özü şarj konusu aldatmaca ve xenium kalitesi şüpheli. Ben çok pişman olmuştum. Daha sonra Motorola atrix aldım o da bir yıl geçmeden bozuldu ve hiç bir zaman yazılım desteği vermedi. Tüm bunlardan yola çıkarak: telefon alacaksanız sırtı sağlam bir markadan (biraz pahalı da olsa) vaz geçmeyin.Kıyıda köşede kalmış , rüştünü ispat edememiş markalardan uzak durun.
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asil5 5 yıl
Arkadaşlar Bu telefon hem tasarım olarak hem performans olarak sınıfının en iyisi. Zaten üst düzey bir ürün değil. Daha öncede söylenmişti philips için birkaç gb hafıza artırmak birkaç dolardan fazla maliyet farketmez ama adamlar telefonun seviyesini başlangıçta tutmak istemiş olabilir. üst düzey in en kötüsü olmaktan başlangıç seviyesinin en iyisi olmak daha iyidir. telefonu ne zaman elime alsam millet telefona bakıyor sanki çok lüsxmüş gibi görüntü veriyor rahatsız oluyorum. Daha öncede dediğim gibi 2 eksiği var 1 kılıf . kılıf işimden dolayı olmazsa olmazım. 2 klavyede TR yok bu hafta başarıya göndereceğim güncellenmesi için
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mehmedmsaid 6 yıl
Uygulamalardan bazilari SD card a tasinabiliyor bilginiz olsun .
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kemaloztin 6 yıl
bu devirde 512 mb rammi ???
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mehmedmsaid 6 yıl
Selamlar
Almak isteyen varsa, 550 lira, extra 55 lira da paraf para var,
Takip edilirse extradan indirim kuponlarida oluyor, bana 480 e gelmisti (55 paraf paradan yararlanmadan )
Iste linki
n11.com/...
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