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Philips'den 35 gün bekleme süresi sunan Xenium W8510

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips'den 35 gün bekleme süresi sunan Xenium W8510

Akıllı telefon pazarında çok fazla üst seviyelerde göremediğimiz Philips, bununla birlikte bir konuda çok iddialı modeller piyasaya sürüyor; o da batarya süresi.

Günümüz Android cihazları genelde 15 saate kadar konuşma süresi sunarken, en fazla 15 güne kadar da bekleme süresi sunuyor. Philips, özellikle Xenuim serisi ile uzun süre şarj etmeden telefonu kullanmak isteyen tüketicileri cezbediyor. Firmanın seriye eklediği son model ise Xenium W510 oldu.

Xenium W510 donanımı ile daha çok orta seviyeye hitap eden bir model. 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi modele güç verirken, 4.7 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunuyor. RAM seviyesi ise 1GB. 

Modelde 3300mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Bu batarya kullanıcılara 18 saate kadar konuşma, 14 saate kadar WiFi üzerinden webde gezinti ve 35 güne kadar da bekleme süresi sunuyor. Modelin en önemli özelliği ise hızlı şarj teknolojisi.

Sadece 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik konuşma veya 20 saat bekleme süreleri elde etmek mümkün oluyor. Özellikle büfe kenarlarındaki mobil şarj istasyonları için biçilmiş kaftan diyebiliriz. 

Philips Xenium W8510 modeli şimdilik sadece Japonya'da pazara sunulacak. Uluslararası satışı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

http://www.androidauthority.com/philips-xenium-w8510-245476/ Yorum Yaz
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl en beğenilen
Samsung, HTC ,Sony falan örnek olmuştur belki size ? İnşallah... İsteyince oluyormuş demek ki...
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DH Misafiri 6 yıl
1 ay sonra...
Galaxy S4 version of the fast charge technology
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furkant1 6 yıl
Yemişim s4'ü One'ı.. Mis gibi cihaz..
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hddddd 6 yıl
Arkadaşlar Philips düşünenler bu teli beklemenize gerek yok.. Bu sadece Rusya ve Çinde satışa çıkacak ve Türkiye piyasalarına kesinlikle gelmeyecek.. Ancak şu an zaten halihazırda buna benzer bir modeli var Philipsin.. Türkiyeye sunulan ilk Xenium serisi Android modelini kullanmaktayım ve her yönden gayet memnunum.. 2400mah bataryası var ve özellikleri de bence gayet yeterli.. düşünen arkadaşlar olursa her türlü PM atabilir veya netten cihazı inceleyebilirsiniz.. Bu arada ürünün fiyatı 625TL gibi harika bir seviyede.. alın size F/P ürünü..
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zzoorroo 6 yıl
Philips cep telefonunda tamamen çin menşeeli. Çok kaliteli ve güvenilir değil. Android olmasa hiç yaklaşmayın derdim.
2 philips telefonum oldu ikisinde de can sıkıcı yazılım hataları ile karşılaştım. Fakat pil süresine diyecek lafım yok.
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fbm333 6 yıl
yorumları okuyunca türkiye de satışa çıksa sanki bir çok kişi bunu alacakmış gibi ama geldiğinde philips bu ne ya diyecek millet ve teli almayacak.
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TeufeL-07 6 yıl
Mesut çevik söyleye söyleye yaptırttı vallaha şöyle bir cihaz :)
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Dark Shade 6 yıl
Iste bu ya. Diger firmalar da phillips gibi basit düşünse parayi kirarlar. Biz istemiyoruz ekrana dokunmadan kaymasi gibi sacma özellikler. Basit seyler istiyoruz. Bunu da phillips dusunmus sonunda.
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eternity 6 yıl
Philps su patentlerini satsa uzay çağına geçeceğiz.
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aziz77 6 yıl
samsunga ilham kaynağı,fotokopisini çeker artık..
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resfaction 6 yıl
Aradığım telefonu buldum :)
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onur01651 6 yıl
Androidin şarjı uzayacakmış, atın bunu dışarı
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makaramasuko 6 yıl
özelliklerine göre 3000 mah oldukça iyi
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golgeoyunlari 6 yıl
dokunmatik telefonların ilk çıktığı zamanlarda benimde xenium serisi bir telefonum vardı. klavyesi berbattı harfler a,b,c şeklinde ilerliyordu. ama 11 gün şarjı gidiyordu. internet hattımda oyunda oynamıyordum. ama 11 gün diğerleri en fazla 2 bilemedim 3 gün. isteyince oluyormuş demek ki. bahsettim 5 yıl öncesi.
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