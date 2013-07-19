Philips'den 35 gün bekleme süresi sunan Xenium W8510





Akıllı telefon pazarında çok fazla üst seviyelerde göremediğimiz Philips, bununla birlikte bir konuda çok iddialı modeller piyasaya sürüyor; o da batarya süresi.





Günümüz Android cihazları genelde 15 saate kadar konuşma süresi sunarken, en fazla 15 güne kadar da bekleme süresi sunuyor. Philips, özellikle Xenuim serisi ile uzun süre şarj etmeden telefonu kullanmak isteyen tüketicileri cezbediyor. Firmanın seriye eklediği son model ise Xenium W510 oldu.





Xenium W510 donanımı ile daha çok orta seviyeye hitap eden bir model. 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi modele güç verirken, 4.7 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunuyor. RAM seviyesi ise 1GB.





Modelde 3300mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Bu batarya kullanıcılara 18 saate kadar konuşma, 14 saate kadar WiFi üzerinden webde gezinti ve 35 güne kadar da bekleme süresi sunuyor. Modelin en önemli özelliği ise hızlı şarj teknolojisi.





Sadece 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik konuşma veya 20 saat bekleme süreleri elde etmek mümkün oluyor. Özellikle büfe kenarlarındaki mobil şarj istasyonları için biçilmiş kaftan diyebiliriz.





Philips Xenium W8510 modeli şimdilik sadece Japonya'da pazara sunulacak. Uluslararası satışı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.androidauthority.com/philips-xenium-w8510-245476/